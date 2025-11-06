Na břehu řeky Jihlavy pod známými třebíčskými památkami – zámkem a bazilikou svatého Prokopa, byly nyní nově vytvořeny pobytové schody, které sahají až k vodě. Návštěvníkům přilehlých turistických cílů tak umožní relaxaci v klidném prostředí, přitom poblíž centra města.
Obnovou prošly rovněž kamenné terasy, trávníky, svah k zámku nebo síť cest pro pěší. Počítá se rovněž s novým mobiliářem a výsadbou; plochu mají oživit například barevné cibuloviny.
„Hlavní cíl ale byl dostat tam elektřinu a veřejné osvětlení – právě kvůli pohodlnějšímu pořádání kulturních akcí,“ objasnila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.
Ze stejného důvodu došlo v této oblasti rovněž k přeložce vodovodu. Proměny Podzámecké nivy, jež mají vyjít na zhruba jedenáct milionů korun, navazují na první etapu revitalizace zámeckého parku, kterou město dokončilo již v uplynulém roce.
„Tato první část prací se týkala prostoru v horní části parku, přímo u zámku,“ upřesnila Martakidisová.
Cíl? Delší pobyt turistů
Uvedené loňské úpravy zahrnovaly především obnovu cest, dále doplnění mobiliáře či veřejného osvětlení podél stezek. Z velké části se ale revitalizace dotkla i zeleně v parku. Některé stromy a keře byly na základě výsledků odborného průzkumu odstraněny, dalším se dostalo ošetření nebo tvarování. Následovalo také vysazení nových a vhodných exemplářů – od stromů přes keře až po květinové záhony s tisíci trvalek a cibulovin.
Cílem celé série úprav, která se má v další fázi týkat rovněž ploch směrem k Polance, je mimo jiné zatraktivnění prostoru kolem třebíčských památek UNESCO a prodloužení turistické návštěvní doby města Třebíče.