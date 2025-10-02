Na Pekelném vrchu si děti vyzkouší lezení do úlu, mraveniště i ptačího hnízda

Autor:
  8:49
Velký včelí úl, mraveniště nebo ptačí hnízdo. Takové atraktivní prvky budou moci už brzy zkoumat děti i dospělí nedaleko Třebíče. Naučnou stezku na vrch Pekelný kopec s oblíbenou rozhlednou dává do moderního kabátu a doplňuje novými prvky v těchto týdnech město Třebíč. Cílem je lokalitu zatraktivnit pro mladé rodiny s dětmi.
Fotogalerie2

Na Pekelnou stezku s čertíkem na vrchu Pekelný kopec u Třebíče přibudou čtyři naučné soubory: včelí úl, pavučina, ptačí hnízdo a mraveniště. | foto: Vizualizace: Město Třebíč, Tomáš Blažek,  MAFRA

Na vrch už vede naučná stezka s tabulemi a informacemi o místní fauně a flóře. „Na místě budou umístěny edukativní prvky herní stavby domovů různých živočichů, určené dětem k prozkoumání,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

V části cesty nazvané Pekelná stezka s čertíkem nechá město doplnit informační tabule ze smrkového dřeva a šindele s tematikou lesa. Budou se jmenovat třeba Strom jako dům, Poznávání – stopy zvířat, Dřeviny – otočné kolo, Potravní labyrint či Lesní interiér. Přibudou čtyři naučné soubory: včelí úl, pavučina, ptačí hnízdo a mraveniště.

Tabule přímo u naučných prvků budou ukazovat život v přírodě Třebíčska. „Ukážou medonosné rostliny, různé druhy pavouků, kteří se v našich končinách vyskytují, ptáky, které můžeme vidět na Třebíčsku a informace o společenství mravenců a životě v mraveništi,“ sdělila Martakidisová.

Úl na vrchu Pekelný kopec u Třebíče bude vzhledem připomínat včelí plástve. Jeho konstrukce vznikne z modřínového dřeva.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Dodala, že při umístění naučných tabulí a herních prvků nebudou vykáceny žádné stromy. „Hlína, vytěžená při stavbě herních prvků, bude využita při následných terénních úpravách,“ dodala mluvčí.

Včelí úl bude vzhledem připomínat včelí plástve. Jeho konstrukce bude z modřínového dřeva s pláštěm z namořených modřínových prken. Pavučinu bude tvořit síť z lana o průměru šestnáct milimetrů zavěšená na šesti sloupech z jedlového dřeva. Ptačí hnízdo bude vytvořeno z dubového dřeva s rákosovými doplňky na povrchu. Čtvrtým prvkem bude mraveniště s konstrukcí z modřínu a s povrchem z dřevěných latěk.

Práce začaly v květnu a měly by trvat do konce října. Pekelný kopec byl dlouhodobě oblíbeným cílem Třebíčanů. Zájem se násobně zvýšil poté, co tam město v letech 2013 až 2014 nechalo postavit rozhlednu od architekta Pavla Jury o výšce 26,5 metru. Má celkem 125 schodů.

Na vrchol Pekelného kopce chodí nejen turisté, ale i firemní výlety či výpravy rodin s dětmi.

Zástupci třebíčské radnice postupně takto obnovují všechna vyhlášená vyhlídková místa ve městě a okolí.

Loni nechali zrekonstruovat Masarykovu vyhlídku, kde byla kromě dalších oprav doplněna zábradlí a vyměněna dlažba. „Nejatraktivnějším a nejnavštěvovanějším místem tohoto typu je v Třebíči městská věž, kam lidé přicházejí v rámci návštěvy třebíčských památek UNESCO. V minulých letech jsme na věži dělali novou expozici Komnata života a smrti, která byla loni otevřena,“ podotkla Martakidisová.

Expozice mapuje rekonstrukci Karlova náměstí a poté Hasskovy ulice a Martinského náměstí, na kterém stojí Městská věž. Tam bývalo pohřebiště, takže tam archeologové našli mnoho dokladů o dobovém pohřbívání lidí. „Ještě nemáme čísla o návštěvnosti za uplynulou sezonu, ale zájem se zdá být slušný,“ řekla Martakidisová.

Pozvánka do Štěměch

Pouhých sedm kilometrů přesně na západ od Pekelného vrchu v srpnu otevřeli novou naučnou stezku Via Mariana s malou vyhlídkovou věží také u obce Štěměchy. „Od otevření stezky jsou zde neustále návštěvníci, máme velmi hezké zpětné reakce. Moc nás to těší,“ řekla starostka Štěměch Zuzana Svobodová.

Stezka v nenáročném terénu je vhodná pro všechny věkové kategorie. Dá se absolvovat pěšky i na kole. Děti zaujmou dřevěné sochy v životní velikosti a kvízy u jednotlivých zastavení. Dospělé i seniory zase potěší citlivé zasazení do krajiny včetně výhledů z minirozhledny i zajímavosti o mikroregionu na panelech. V nejvyšším bodu trasy je u vyhlídkové plošiny umístěna bedna se samoobslužným občerstvením.

„Chceme, aby každý mohl díky stezce více pochopit zdejší venkovský život: jeho historii, spolkový život, významná místa, památky, osobnosti. Stezka představí i okolní vesnice,“ podotkla Svobodová. Stezka začíná na cestě ze Štěměch k osadě Dašov s ní související zaniklá stejnojmenná středověká ves je také jedním ze zastavení stezky Via Mariana.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ukrajinci jezdili do Česka jen pro humanitární dávky. Běžná praxe, tvrdí policii

Policie na Vysočině vyšetřuje třináct Ukrajinců, které podezřívá ze zneužívání humanitárních dávek. Požádali o podporu pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou v České republice, přitom se v Česku...

Mladík roky znásilňoval mladší sestru. Dejte mi podmínku, žadonil u soudu

Téměř čtyři roky sexuálně zneužíval a znásilňoval svou mladší sestru. Dnes pětadvacetiletý mladík ji před rodiči přiměl k mlčení tvrzením, že jestli se jim se záležitostí svěří, dostane od nich...

Řidičům ve Žďáře se ulevilo, otevřela se propojka výpadovek na Brno a Jihlavu

Průjezd Žďárem je zase o něco snazší. Ve městě, sužovaným letos sérií uzavírek, se otevřela propojka Brněnské a Jihlavské ulice. A to včetně kruhového objezdu na výjezdu na Brno, který byl na trase...

Z brownfieldu se může stát nová rezidenční čtvrť, ochránce před tím varuje

V Havlíčkově Brodě by mohla přibýt plocha pro nové rezidenční bydlení. Investor by chtěl na byty přestavět bývalý areál firmy Amylon. Brownfield v ulici U Panských je už desítky let ostudou města....

Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn, soud mladíka poslal do vazby

V Kněžicích na Jihlavsku došlo v pátek v noci k rodinné tragédii. Svou matku v bytovém domě zavraždil s největší pravděpodobností její syn. Policisté ho zadrželi krátce po činu, v neděli ho obvinili...

Na Pekelném vrchu si děti vyzkouší lezení do úlu, mraveniště i ptačího hnízda

Velký včelí úl, mraveniště nebo ptačí hnízdo. Takové atraktivní prvky budou moci už brzy zkoumat děti i dospělí nedaleko Třebíče. Naučnou stezku na vrch Pekelný kopec s oblíbenou rozhlednou dává do...

2. října 2025  8:49

Šestnáctiletí mladíci kradli celé letní prázdniny, nadělali škodu za statisíce

Sérii vloupání a krádeží, ke kterým docházelo během letošních prázdnin na Chotěbořsku, mají na svědomí dva teprve šestnáctiletí mladíci. Škoda na odcizených věcech a poškozených autech šplhá do...

1. října 2025  14:28

Největší investice v dějinách Žďáru. Kraj postaví moderní zařízení pro seniory

Volný pozemek před zdravotnickou školou ve Žďáře nad Sázavou změní podobu, vznikne tam moderní zařízení pro seniory. Stavbu za zhruba 700 milionů korun postaví Kraj Vysočina, který v září s městem...

1. října 2025  11:37

Stavba kolejí jihlavské polytechniky může pokračovat, rozhodlo odvolacího řízení

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) může pokračovat ve stavbě svých nových kolejí u Fritzovy ulice. Krajský úřad Středočeského kraje jako odvolací orgán sporu o stavbu kolejí vydal ve čtvrtek...

1. října 2025  9:05

Poslední velká uzavírka a pro letošek hotovo. Kudy řidiči v Jihlavě neprojedou

Poslední velká uzavírka v tomto roce v Jihlavě. Tak mluví primátor Jihlavy Petr Ryška o chystaných dopravních omezeních v Havlíčkově ulici, v místech okružní křižovatky u sila, která jsou postupně...

30. září 2025  16:25

Jihlava splnila cíl, v poháru ji čeká soupeř z první ligy. Navíc s vazbou na region

Do Jihlavy dorazí účastník nejvyšší domácí fotbalové soutěže, v rámci třetího kola MOL Cupu vyzve FC Vysočina pražskou Duklu. Zajímavý souboj to bude nejen z pohledu porovnání první a druhé ligy, ale...

30. září 2025  14:24

Personál, prostředí i technika. Nového ředitele záchranářů čeká nelehký úkol

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Kraje Vysočina bude mít brzy nové vedení. Po pondělní rezignaci dlouholeté ředitelky Vladislavy Filové začne Kraj Vysočina, zřizovatel příspěvkové organizace,...

30. září 2025  13:18

Pumptracky jsou na Vysočině v kurzu, postupně přibývají také v menších obcích

Zatímco ještě před pár lety byly pumptracky výsadou několika málo měst nebo součástí větších sportovních areálů v kraji, dnes najdou zájemci tuto zábavu na desítkách míst napříč Vysočinou – včetně...

30. září 2025  11:11

Záchrankou na Vysočině zmítají spory, lékaři kritizují i poruchové přístroje

Ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) Vladislava Filová rezignovala. Funkci dala k dispozici po pondělním jednání s vedením kraje, který ZZS zřizuje. Novinářům to řekl hejtman...

29. září 2025  14:10,  aktualizováno  14:56

Dopravní hřiště v Brodě bude největší na Vysočině, město rozšiřuje projekt

Nejmodernější a největší na Vysočině. Takové by mohlo být po dokončení nové dopravní hřiště v Havlíčkově Brodě. Zabrat by mohlo celý prostor mezi ulicí Zahradnického a psychiatrickou léčebnou,...

29. září 2025  13:06

Advantage Consulting, s.r.o.
INŽENÝR PRO ZÁKAZNICKOU KVALITU (50-70.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 50 000 - 70 000 Kč

Dalších 32 189 volných pozic

Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn, soud mladíka poslal do vazby

V Kněžicích na Jihlavsku došlo v pátek v noci k rodinné tragédii. Svou matku v bytovém domě zavraždil s největší pravděpodobností její syn. Policisté ho zadrželi krátce po činu, v neděli ho obvinili...

29. září 2025  8:37,  aktualizováno  12:03

Sklárny Crystal Bohemia míří na maloobchodní trh, prodávat budou na Amazonu

Společnost Crystal Bohemia, jeden z největších světových výrobců křišťálu, do níž patří i sklárny ve Světlé nad Sázavou, vstupuje na největší evropský online trh, na platformu Amazon.de. Tímto krokem...

29. září 2025  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.