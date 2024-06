Za každým rohem překážka. To je Gladiator Race, dobrodružství i pro „gaučáky“

„Překážkové závody obecně jsou koncipovány tak, aby je zvládli normální smrtelníci. Není to zdaleka jen pro top atlety, sedmdesát procent našich startujících jsou gaučáci,“ říká Václav Husák, který má v pořadatelském týmu Gladiator Race na starost PR a marketing.

„Každý, kdo najde ochotu vstát z gauče, vyzkoušet něco nového, má téměř garantováno, že závod zvládne, dostane se do cíle a na krk si pověsí pěknou gladiátorskou medaili, která je pro všechny připravena,“ přesvědčuje Husák.

Gladiator Race Třebíč sobota 15. června harmonogram akce 9.00 start Kids II

10:30 start Kids I 11.00 start Kids family

12:00 start kategorie Race

13:00 start kategorie Open

13:15 start kategorie Fun

17:30 start závodu GR8 Trails

start Kids I 11.00 start Kids family start kategorie Race start kategorie Open start kategorie Fun start závodu GR8 Trails kapacita závodu: 500 běžců

podrobnosti k seriálu: gladiatorrace.cz

registrace a prezentace: Zámecký park, Třebíč

Právě sobotní závod v Třebíči je podle něj ideální možností, jak se s konceptem seriálu Gladiator Race seznámit. „Jde o kategorii Fun. To znamená, že je obtížností malinko odlehčená,“ vysvětluje Husák. „Není to tak dlouhý závod, nejsou v něm ani ty nejtěžší varianty překážek, které by v závodě mohly reálně nastat. Takže je to vhodné pro člověka, který si to chce vyzkoušet poprvé.“

Účastníky čeká čtyřkilometrový běh s přibližně dvěma desítkami překážek. „Jde o to, vystoupit z komfortní zóny a mít chuť zažít něco nového. Je to fakt dobrodružná záležitost i pro dospělého. Postavíte se na start závodu, ve kterém nevíte přesně, co vás čeká,“ popisuje Husák. „Běžíte trasu čtyř kilometrů, na ní je zhruba 25 – 30 překážek. Za každým rohem vás čeká něco, co jste pravděpodobně ještě nikdy nedělali. A je to opravdu zábava,“ pokračuje Husák.

Zlákat se v kategorii Race, Open a Fun se do této chvíle nechalo téměř sedm stovek přihlášených. „Konečný počet startujících je těžko predikovat, protože boom přihlášek se odehrává v týdnu před závodem,“ upozorňuje Husák, že číslo rozhodně nemusí být konečné.

Není problém se přihlásit také na místě, v den závodu. „Úplně v pohodě,“ říká Husák. „Ale až do čtvrteční půlnoci se dá přihlásit také online,“ zmiňuje web gladiatorrace.cz.

Dětem nabízí potřebný pohyb hravou formou

Překážkové závody jsou pro děti zábavné a přirozené, Gladiator Race však rozhodně není určen pouze dospělým. V kategoriích Kids II, Kids I a Kids family, které mají start v sobotu dopoledne, budou v Třebíči startovat i více než tři stovky dětí. Mladší v závodě na 1 kilometr (7+ překážek), starší na 2 kilometry (12+ překážek).

„Dnes je složité dostat děti k tomu, aby šly běhat na atletické závody. Hladký běh není úplně populární,“ uvědomuje si Husák. „Říct dítěti, že má uběhnout dva kilometry, tak se většina z nich zděsí a řekne, že do toho nejde.“

Překážkové závody však mají své specifikum. „Starší děti mají opravdu trať dva kilometry, ale na ní je třeba 17 – 20 překážek. A když se dětí zeptáte, jaké to bylo, odpoví vám, že úplně super, protože šly od jedné překážky na druhou,“ usmívá se Husák. „My tak dětem nabízíme pohyb, který chceme, aby dělaly. Lokomoční pohyb, vytrvalost, kardiovaskulární systém... Ale zároveň jsou pro ně překážkové závody svou hravou formou naprosto přirozené a zábavné,“ doplňuje.

Třebíčská trať je podle organizátorů Gladiator Race přitažlivá také tím, že nabízí atraktivní městské prostředí. „Nacházíme se v samotném srdci Třebíče, na festivalové louce pod zámkem. Využíváme ale i veškeré památky, včetně Židovského města,“ pochvaluje si Husák atmosféru města plného památek UNESCO.

„V upoutávkách jsme to nazvali jako netradiční cestu časem po úžasných památkách, které jsou v Třebíči k dispozici. Běžci se opravdu podívají na všechny highlighty, které Třebíč nabízí. Navíc trať bude přístupná také divákům, kteří budou dotvářet neopakovatelnou atmosféru.“

Letošní ročník navíc oproti loňské premiéře přinese i jednu podstatnou změnu. „Tentokrát nás Povodí pustilo i do vody. Očekává se, že o víkendu bude docela hezké počasí s teplotou kolem 25 stupňů. A určitá část překážek bude přímo v korytu řeky Jihlavy,“ prozrazuje Husák. „To znamená, že i pro lidi to bude atraktivní. Dostanou se na místa, na která se jako turista normálně nepodíváte,“ dodává.