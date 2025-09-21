Kudlanka nábožná, skřivan polní, užovka hladká, rmen barvířský nebo třeba čekanka obecná nejsou navíc pouze náhodně vybrané obrazce pro zkrášlení městských ploch. „Tyto vesměs ohrožené druhy ve městě a jeho okolí skutečně žijí a rostou, a to právě i díky květnatým loukám,“ vysvětlila Martina Strnadová, mluvčí velkomeziříčské radnice.
Květnaté louky mají odlišný režim údržby než standardní trávníky. Nesečou se tak často a prostor tam dostávají i jiné druhy flóry. „Rostou na nich byliny a traviny typické pro danou lokalitu a poskytují útočiště spoustě druhů, mnohdy i ohrožených živočichů,“ popsala Strnadová s tím, že péči o tyto plochy mají ve městě na starosti bratři Jan a Pavel Oulehlovi. Sečení luk podle ní pojali kreativně i proto, aby je přiblížili široké veřejnosti, a přitáhli tak pozornost lidí k podpoře biodiverzity a zlepšení ekologické stability krajiny.
Luční porosty dekorované motivy rostlin i zvířat najdou zájemci hned na několika místech napříč městem. Například poblíž Penny Marketu a na ploše po bývalém domově důchodců v Hornoměstské ulici jsou v trávě obrazce kopretin a čekanky, což jsou rostliny, jež spontánně vyrůstají na všech květnatých loukách ve městě.
U Penny Marketu je kromě květin vytvořena i rozměrná silueta hada. „Ve Velkém Meziříčí je nejhojnějším hadem silně ohrožená užovka hladká. Na zádech má čtverce, které jdou za sebou tak, že připomínají klikatici. Řada lidí se jí proto děsí, ale zbytečně,“ pohovořil o jednom ze zvířecích obyvatel města Jan Oulehla, který je i sadař a ekolog.
Skřivan je vysekán na ulici Skřivanova
Zmínil rovněž kudlanku nábožnou, jejíž tvar je vysekán na louce po někdejším domově důchodců. I tento obrazec tam nevznikl rozhodně náhodou. „Ještě před zhruba třiceti lety se ve Velkém Meziříčí vyskytovala kudlanka pouze u Tří křížů. Od té doby, i díky oteplování, se rozšiřuje nejen po celém městě, ale i po celé republice,“ podotkl Oulehla.
Třetím netradičně zpodobněným živočichem je hned o kousek vedle i skřivan polní. „Jeho siluetu najdete vtipně na ulici Skřivanova,“ upřesnila Strnadová. Velkomeziříčští mohou tohoto opeřence, který je typickým dokladem úbytku polního ptactva v české krajině, reálně spatřit – a i slyšet, například na polích za Fajtovým kopcem v katastru sousední obce Martinice. Vyznačuje se typickým hlasem i třepotavým letem, mnohdy v opravdu vysokých výšinách.
Jedna z městských květnatých luk se nachází rovněž v rozvojové lokalitě Hliniště, konkrétně však v místě územní rezervy, kde radnice prozatím neplánuje nic stavět. „Založili jsme ji před více než rokem a půl. Teprve teď porost nabývá rozměrů, jaké od něj očekáváme. Je to okraj města a natahují se sem běžné druhy živočichů, jako je například zajíc. Ale potkáme tady i chráněné koroptve,“ přiblížil obyvatele lučního porostu Oulehla. V této ploše s bratrem vysekal květ rmenu barvířského, který je podle jeho slov nyní druhem blízkým ohrožení.
„Kvete žlutě a zjara ho tu bylo možné spatřit stovky. Nyní už je odkvetlý, najdete tu pár posledních žlutých terčíků,“ popsal ekolog a sadař, jenž louky udržuje nekonvenčně buď kosou nebo u velkých ploch lištovou sekačkou, nikoliv však křovinořezem. „Ten jsem zavrhl a používat ho nechci, protože moc žere, řve, pracuje pomalu a navíc u toho rozšmelcuje spoustu ‚hmyzáků‘,“ dodal Oulehla.
Netradiční dekorace nemají letos ve městě poprvé. „Prvními obrazy z roku 2022 bylo srdce s písmeny VM, dále kopretina a zvonek. V roce 2023 přibyl hlemýžď a loni včela samotářka či motýl nad kopretinou,“ vyjmenovala Strnadová.