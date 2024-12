Mezi Žďárem a Brnem je omezená vlaková doprava, kvůli poškození trakčního vedení

Kvůli poruše přestaly vlaky ve zmiňovaném úseku jezdit v obvyklém počtu před sedmou hodinou ranní. Náhradní doprava je od té doby zavedená mezi stanicemi Křižanov a Přibyslav a u některých spojů mezi Křižanovem a Havlíčkovým Brodem.

„Při projetí vlaku daným místem došlo k poškození trakčního vedení a teď se zjišťují okolnosti,“ uvedl mluvčí Správy železnic Martin Kavka. „Doprava ale nebyla přerušena úplně, jezdí se tam s omezením. A podle odhadů to zatím vypadá, že náhradní autobusy budou nasazovány do provozu zhruba do 13.00,“ vzkázal.

V neděli stál provoz na hlavním železničním koridoru v České Třebové kvůli dvěma poruchám na trakčním vedení dohromady asi pět a půl hodiny. „Nutno říct, že k podobným událostem prostě občas dochází, není to nic mimořádného,“ doplnil Kavka.