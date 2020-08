Trampové si připomněli sto let své legendární hospody v údolí Brtničky

Hospoda Nad přejezdem je neodmyslitelně spjatá s počátky trampingu na Jihlavsku, jehož bylo přilehlé údolí Brtničky kolébkou od dvacátých let minulého století.



Nynější hostinský Martin Matocha s trampy slavnostně na stěně hostince odhalil pamětní desku. „Je to vlastně mapa zdejšího údolí Brtničky, která by měla upozorňovat, že na Brtničce to žilo, žije a věříme, že dál bude žít,“ řekl Matocha.

Setkání se zúčastnili i trampové z Třebíčska a Havlíčkobrodska, ale i Prahy, Brna či Sokolova.

„Brtnička je můj život. Byly mi čtyři týdny, kdy mě sem rodiče de facto odstěhovali. Ne Jihlava, ale Přímělkov - to je můj domov,“ zavzpomínala s úsměvem sedmdesátiletá pamětnice a skalní trampka Michaela Norková.

Ta je členkou historicky druhé dívčí trampské osady na Jihlavsku, která se jmenovala Davne.

„Mí rodiče byli duší trampové, milovníci přírody, a i já jsem k tomu vychovala děti i vnuky. Když mi bylo úplně nejhůř, tady jsem vždycky nacházela životní sílu. Tady mě nebolí ani moje kyčel, kterou mi nedávno operovali. Tady jsem mladá, zdravá, šťastná holka, ať jsem tu sama nebo s kamarády,“ vyznala se Norková, zvaná mezi trampy Míša.

Průkopníci do údolí jezdili od dvacátých let

Trampové také odhalili v kaňonu Brtničky v místě zvaném Údolí much prostý dřevěný kříž na památku zesnulým kamarádům.

Podle kronikářů byla prvním trampským útočištěm na Brtničce chata osady Čížci, která vznikla v roce 1931.

„Tito průkopníci trampingu na Jihlavsku sem jezdili už od dvacátých let, původně jako stanová osada. Pak si postavili srub. Postupně až do šedesátých let na říčce vznikaly další chaty a osady, byly jich a jsou tady desítky,“ řekl jeden z pořadatelů přímělkovského setkání Jiří Kejnovský.

Ten je mimo jiné spoluautorem knihy o historii trampingu na řekách Jihlavě - Brnička je jejím přítokem - a na Oslavě. Kniha vyšla před deseti lety, záhy byla rozebraná. „Knihu doplňujeme o další poznatky, chystáme druhé vydání,“ podotkl Kejnovský.

Tak jako jinde byl i na Brtničce tramping útěkem do přírody od běžné reality s vlivem skautingu či amerického stylu traperů a honáků.

„Časem k tomu přišel třeba v podobě osady Osamělá hvězda pod nedalekými Komárovicemi styl námořnický, ale stále to byl český tramping, který z povzdálí ovlivňovaly myšlenky Ernesta Thompsona Setona, průkopníka zálesáctví a života v přírodě,“ dodal Kejnovský.

Trampové se obávají zopakování osudu

Kaňon Brtničky byl dějištěm stovek potlachů a také historicky největších akcí trampingu na Jihlavsku, kterými byly v letech 1982 až 2011 Zlaté Horečky, či pozdější Trampiády. Na tábořišti Doubkov se konaly dětské tábory, mnoho lidí sem stále přitahuje také romantická zřícenina hradu Rokštejna.

Přímělkovské setkání podpořilo i město Brtnice, kudy Brtnička protéká, přidal se i Spolek přátel hradu Rokštejna. Několik trampských part muzicírovalo ve stanech na louce pod hospodou, jiní hráli na kytary přímo v hostinci. Děti si mohly zasoutěžit třeba ve střelbě lukem.

Milovníci Brtničky se obávají nedávno znovu oživených plánů státu přeměnit kaňon na vodní přehradu. „Brutálně by to změnilo ráz zdejší krajiny,“ zdůrazňuje přímělkovský hostinský Martin Matocha.

Podle něj by trvalo dvacet až třicet let, než by si na to lidi zvykli. Stejně jako to bylo při zatopení údolí Jihlavy v Dalešicích.

„Shodou okolností lidé, co museli opustit své chaty v tamním údolí při zaplavení vodou přehrady, dostali příspěvek na nové chaty a řada z nich si je pak postavila tady u Přímělkova. Pokud by i toto údolí bylo zaplaveno, tak by se ten osud zopakoval,“ dodává Matocha.