Zemřel traktorový rekordman Havelka, s historickým zetorem dojel až do Švédska

„Pár minut po půlnoci navždy do nebe odešla Traktorová legenda Martin Havelka. Můj milovaný manžel, skvělý táta Elinky a Martínka, skoro tchán Honzy a váš dobrý kamarád,“ oznámila před čtyřmi dny veřejnosti na sociálních sítích zarmoucená manželka Lenka. „Vzpomínejte na Marťu v dobrém a zapalte mu svíčku...,“ přidala prosbu.

Martin Havelka si traktor pořídil v roce 2010 poté, co si přečetl článek o krizi středního věku. „Za prvé mi bude co nevidět čtyřicet, za druhé chci ještě zažít, co je to vítr ve vlasech, a v článku psali, že na to pomáhá pořídit si velký dvouválec. Nikde ale nebylo specifikováno, že to má být motorka,“ smál se při vzpomínání na svoje začátky s traktorem věčný šprýmař.

Zetor 25A vyrobený v roce 1954 si sice pořídil až po třicítce, nicméně coby kluk, který vyrůstal na vesnici, měl k zemědělské technice blízko už dávno předtím. Každopádně tento stroj nejprve více než rok upravoval a vytvořil si tak k němu silné pouto, nicméně žádnou střechu mu nepřidělal.

Doplnil jen kufr na věci a mírně upravil součástky k řízení, aby na traktoru mohl bezpečně ujet dlouhé expedice. Během sezony dokázal objet až pětadvacet akcí. Na zrenovovaném stroji ujel i osm set kilometrů dlouhou štreku k Baltu a vyšplhal s ním do výšky zhruba 2 500 metrů u rakouského Grossglockneru.

„Když motor blafe, působí to silně antistresově,“ rozplýval se pokaždé škrdlovický sympaťák. „No a kdyby bylo nejhůř, jede se mnou moje žena s doprovodným vozidlem. Stará se o veškeré zázemí, takže já můžu řešit pouze cestu,“ děkoval své životní partnerce.

Na cestě urazil dva tisíce kilometrů

Před šesti lety se Havelka rozhodl vyrazit na traktoru až do Švédska, k čemuž potřeboval zdolat více než dva tisíce kilometrů. A povedlo se. Domů se pak vrátil naprosto spokojený a plný zážitků.

O dva roky později ho potom pelhřimovská Agentura Dobrý den zapsala za tuhle vyjížďku do České knihy rekordů a druhý zápis získal už zmiňovanou výpravu do nejvyšší nadmořské výšky.

„S tím 65 let starým traktorem dojel bez jediné závady až na švédský ostrov Orust, což je 80 kilometrů od norských hranic. To je skutečně nejdelší cesta s tímto historickým strojem,“ uznale pokyvoval hlavou v roce 2020 Miroslav Marek z Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově s tím, že co se druhého rekordu týká, dostal se Havelka až do 2 571 metrů nad mořem.

Žádné další rekordy už ale nejznámější propagátor jízdy na zetoru nepřidá, rodina chce nicméně nést jeho traktorový odkaz dál.

„Marťovi jsme to slíbili. Uděláme pro to maximum, lásko moje,“ zněl vzkaz oddané manželky Lenky, která přidala i termín posledního rozloučení se svým milovaným mužem – v sobotu 12. října ve 12.00 na hřbitově ve Škrdlovicích.