Tragédie na Havlíčkobrodsku. Náklaďáky po nehodě začaly hořet, oba řidiči zemřeli

Provoz na silnici I/38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku v pátek dopoledne zastavila čelní srážka dvou nákladních vozidel. Po nehodě začala hořet. Oba řidiči zemřeli, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Silnice je neprůjezdná, policie odklání dopravu, sdělila mluvčí policie Jana Kroutilová. Uzavírka potrvá několik hodin, policie doporučuje na cestu mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem volit jinou trasu.
Nehoda se stala po 10:15. „Vozidla začala po nehodě hořet. O život přišli dva lidé. Požár je v tuto chvíli již plně zlikvidovaný. Zásah na místě stále probíhá,“ dodala před 11:00 Musilová.
Policisté auta odklánějí u Havlíčkova Brodu u kruhového objezdu a ve směru od Jihlavy u kruhového objezdu u Stříteže, dodala Kroutilová. „Dbejte pokynů policistů, aby nedošlo k nějaké další zbytečné nehodě,“ dodala policie.