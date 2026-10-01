Nehoda se stala v 9:50 na 159. kilometru nedaleko Velké Bíteše. „Řidič s osobním vozidlem Škoda Enyaq z dosud nezjištěných příčin narazil do zadní části návěsu jízdní soupravy na konci kolony, která se vytvořila ve směru jízdy na Brno,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.
Dvaatřicetiletý řidič zůstal ve vozidle zaklíněný. „Při nehodě utrpěl vážná poranění, která nebyla slučitelná se životem a na místě zemřel,“ dodala Čírtková. Ve vozidle cestoval sám.
U nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Místo však zůstalo průjezdné se zvýšenou opatrností levým jízdním pruhem. Před nehodou se vytvořila kolona vozidel, která ještě více komplikovala cestu na Brno.
V souvislosti s prošetřením všech okolností a příčin nehody se policisté obracejí na případné svědky. Rádi by slyšeli, co přesně se z pozice ostatních řidičů stalo a uvítali by i záběry z palubních kamer. Se svědectvím by se lidé měli přihlásit na lince 158 nebo přímo na telefonním čísle dálničního oddělení Velký Beranov 974 262 751.