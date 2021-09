Trafostanici obalily rybí šupiny, děti však ve vzoru vidí ikony pro wi-fi

Na „trafačku“ poblíž centra města, jež přímo navazuje na areál s bazénem, se žďárská studentka zaměřila koncem srpna. A podle umístění této stavby volila i sprejované motivy.



„Jak už název relaxační centrum napovídá, jedná se o místo, kam si lidé chodí ve volném čase odpočinout, tudíž jsem se chtěla svým návrhem na atmosféru tohoto místa napojit. Zvolila jsem proto klidnější motiv s pravidelně se opakujícím vzorem a jednodušší dvoubarevné provedení,“ popisuje absolventka žďárského gymnázia, kterou letos čeká třetí ročník Stavební fakulty na Vysokém učení technickém v Brně.

Výběr vzoru měl také evokovat rybí šupiny, ty tam ale podle autorky vidí spíš starší lidé. „Děti už z dálky křičí: ‚Hele, mami, wifina‘,“ líčí Šárka Zástěrová.



Tmavě zelenou barvu zvolila v návaznosti na současnou barvu fasády areálu.



„Je natřena různými odstíny zelené barvy a nápis nad vchodem je v kontrastní tmavě zelené, což se mi líbilo, takže jsem se snažila použít podobný odstín. A poslední inspirací byly světlé kruhy na průčelí relaxačního centra. Tento motiv jsem zakomponovala i do svého návrhu,“ vysvětluje studentka.

Ne vše se hodí všude, důležité je okolí i lidé

Ostatně své návrhy staví většinou právě na analýze prostředí s vědomím toho, že ne vše se hodí všude. Všímá si třeba, jak okolí daného objektu vypadá, jaký je účel budovy i vnějšího prostoru, jací lidé se kolem nejvíce pohybují. „A také mi pomáhá inspirovat se výraznými a zajímavými motivy v okolí,“ dodává Zástěrová.

Na proměně trafostanice dívka pracovala několik dní, a to za vydatné asistence svých dvou mladších sester.

„Eliška a Áďa mi při realizaci fakt pomohly, jsou moc šikovné. Střídaly se na místě obden a strávily tam se mnou hodně času,“ zdůrazňuje Zástěrová.

Sama se za žádnou streetartovou umělkyni nepovažuje, řídí se spíše svými pocity a laicky hodnotí, co se jí líbí, či nelíbí, nebo zda se to do daného prostředí hodí, nebo naopak.



Streetartová subkultura do města patří

Ke sprejování se dostala před několika lety, ještě na gymnáziu, a to díky svému učiteli výtvarné výchovy. Společně se spolužáky, které street art zajímal, se zúčastnili několika akcí zaměřených na tento směr.

Sama za sebe se Šárka Zástěrová poprvé chopila sprejů před zhruba dvěma lety při proměně budovy autocvičiště, již radnice chtěla nechat tímto způsobem oživit. Rovněž objekt trafostanice u bazénu patří městu.

„Street art neboli pouliční umění je určitě přínosem pro oživení veřejného prostoru, zejména, má-li dekorativní charakter. Umí zaujmout, překvapit, chytit za oko, vzbudit emoce. Streetartová subkultura do města určitě patří a má naši podporu,“ okomentoval žďárský starosta Martin Mrkos.