Nekýchat, nefoukat, žádné prudké pohyby. Jinak bude z peří oblak nad stolem

I dnes na tyto chvíle vzpomínají pamětníci, kteří je ještě mohli zažít jako děti. Byly to večery s trochu obřadní atmosférou. Děti se schovávaly pod stoly, aby jim neuniklo nic z toho, co si ženy...

Neoplocený, zarůstající pozemek, prázdné kotce a torza rozpadajících se budov. Tak nyní vypadá žďárský útulek pro psy v Jihlavské ulici. Soukromé zařízení tam deset let vedli manželé Janáčkovi a...

U obce Smrčná na Jihlavsku byl ve čtvrtek odpoledne nalezen mrtvý muž v příkopu u silnice. U něj leželo jízdní kolo. Okolnosti úmrtí policie prověřuje, uvedla to mluvčí Michaela Lébrová.

Akce na pololetní prázdniny: do zoo vstup za korunu, herna je v pátek zdarma

Na sjezdovku, za zvířaty do zoologické zahrady, do herny nebo třeba do muzea mohou vyrazit školáci o nadcházejících pololetních prázdninách i navazujícím víkendu. Pokud se navíc pochlubí vysvědčením,...