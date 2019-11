Svatý Martin nechal v Martinicích podkůvky, připomněla si obec legendu

„První ročník se konal v roce 1990,“ popsal starosta Michal Drápela, který si jakožto martinický rodák na poutě dobře vzpomíná. Legendární martinské rohlíky ve tvaru podkovy byly lidem rozdávány už v roce 1991, tedy při druhé pouti. A zvyk se drží dodnes.

Legendu s názvem Podkůvky svatého Martina vytvořil římskokatolický kněz a poutník Jan Peňáz, který je považován za toho, kdo v obci svatomartinskou pouť v podstatě zavedl a sloužil mši svatou také o letošním třicátém ročníku.

A jak tato legenda zní? Podle ní svatý Martin v zimě zamířil do Martinic, aby si prohlédl ves, jež po něm byla pojmenována.

„Dlouho se trmácel se svým věrným koněm po úzkých cestách Vysočiny. Když konečně dojel do Martinic, nijak se nepotěšil. Právě odtud odtáhli cizí vojáci a moc toho odvezli pryč. Ožebračení lidé si nemohli ani napéci o pouti koláče,“ popisuje v legendě Jan Peňáz.

Jezdci se lidí zželelo a poručil svému koni, aby zadupal. Po běloušovi zůstaly na zemi ležet čtyři podkovy. Takto Martin se svým koněm projezdil celou vesnici a za sebou nechával podkovy. Když je jedno z dětí sebralo, zjistilo, že jsou pečené a s makovou náplní, svolalo tedy další lidi a všichni si na rohlících pochutnali.

Díky pouti a slavnostem se obci daří spojovat lidi i celé rodiny

Podle starosty Michala Drápely ale není podstatné, že legenda je skutečně jen legendou, protože svatý Martin - římský voják, poustevník a biskup ve francouzském Tours - do Martinic s největší pravděpodobností nikdy nezavítal.

„Důležité však je, že Martin je patronem naší obce, že svatomartinskou pouť slavíme už dlouhých třicet let a že se při této příležitosti každoročně schází celé rodiny, jejichž členové přijedou třeba jenom na tuto pouť. Můžeme tedy říct, že také díky této legendě, a především díky lidem, kteří pouť pořádali a stále pořádají, se nám daří lidi spojovat,“ vyznal se starosta.

Pouť byla už od svých prvopočátků doplněna kulturním programem. V roce 1991 se například v kulturním domě konala výstava háčkovaných deček, tančilo se a děti hrály hru o svaté Anežce.

Obdobně slavnost s různými obměnami pokračovala i po další roky, doprovázaly ji hry, scénky, promítání, taneční zábavy nebo rytířská a šermířská vystoupení, jak je tomu v posledních letech.

Martina na bílém koni představuje už dvacet let

Martin na bílém koni zavítal do obce poprvé roku 1999. V tomto roce se na běloušovi ocitl Viktor Fiala, který nechyběl ani na letošní třicáté pouti.

„Mělo to tehdy být jenom takové pobavení a zpestření pro místní, ale nakonec byly ohlasy takové, že se z toho stala tradice. Od roku 1999 jezdím do Martinic pravidelně, vynechal jsem možná jen jednou nebo dvakrát. Je to pro mě srdeční záležitost,“ vyznal se milovník koní ze Spolku historického jezdectví Kvintána.

Jako představitel svatého Martina už nejednou přivezl skutečný sníh, pamatuje ale i počasí jako v létě. Ne vždy se také podle jeho slov povedlo sehnat zcela bílého koně, což ale místním nijak nevadilo. „Čokoládové zlaťáky, které mezi děti rozhazuji, udělají radost pokaždé,“ dodal Viktor Fiala.