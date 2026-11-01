První firma sedmačtyřicetiletého Tomáše Vránka ICE Industrial Services se rodila v garáži, kde s bratrem a kamarády montoval rozvaděče. Dnes stojí v čele dvou technologických společností, jejichž zaměstnanci vyvíjí stroje pro celý svět. Úspěšní jsou mimo jiné i díky systému sebeřízených týmů.
Právě toto fungování firmy bez klasické manažerské hierarchie chtěl podnikatel ze Žďáru nad Sázavou shrnout ve stručné brožuře. Z té se ale nakonec vyklubala úplně jiná kniha, ohlížející se desítky let zpátky. Ne vždy bylo totiž jméno podnikatele spojeno s úspěchem. „Myslím, že mí učitelé ani spolužáci by si na mě nevsadili ani halíř,“ směje se Vránek.
Dost zaměstnanců, kteří k nám nastoupili, bylo překvapených, že s takovouhle firemní kulturou se u nás taky musí pracovat, a to docela hodně.