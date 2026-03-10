„Vietnamci nemají fantazii.“ Tlumočník o Česku i o tom, proč se nesmí vrátit domů

Doan Phu Hoa. Čeští přátelé mu říkají Míra, protože takový je překlad části jeho jména do češtiny. V minulosti pracoval také jako masér. „Na fotografiích se neumím usmívat, “ upozorňuje s oblibou bývalý profesionální voják. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Autor:
Doan Phu Hoa býval ve Vietnamu profesionálním vojákem, při studiích v Československu si však našel manželku. A tak si po návratu do Vietnamu požádal o civil a do Čech se vrátil, v podstatě navždy. Vitální čtyřiasedmdesátiletý muž dnes pracuje jako soudní tlumočník. Nejen to, jaké české jídlo má nejraději, prozradil v rozhovoru pro iDNES.cz.

V městysi Luka nad Jihlavou kousek od krajského města Vysočiny pár desítek metrů od sebe fungují čtyři prakticky stejné vietnamské obchody. Žijí tu tři tisíce obyvatel, ale všechny čtyři večerky, vedle řady dalších tamních obchodů, prosperují. Vypadá to jako zázrak...
Já bych řekl, že Vietnamci svým způsobem nemají fantazii. Když vidí, že někde funguje obchod a prosperuje, otevřou vedle něj další obchod. A taky vidíte, že všechny ty obchody jsou stejné, mají i stejný sortiment. Když jeden vidí, že jeho kolega prodává nějaké zboží, tak on ho začne prodávat taky. Chtějí mít jistotu, když vidí, že něco v obchodu funguje, že se to prodává, tak to budou prodávat taky.

Neurazí se vaši přátelské z vietnamské komunity, když napíšu, že jste řekl, že nemají fantazii?
To můžete klidně napsat, oni české noviny stejně nečtou. (smích)

Zažil jste vietnamskou válku?
Ano, s Čínou v roce 1979. Neúčastnil jsem se ale bojů, byl jsem v zázemí, měl jsem na starosti munici. Opravovali jsme děla. Byl jsem technik. Můj otec byl voják a mladší bratr byl také voják z povolání. Tragicky ale na naši rodinu válka nedolehla.

Mám kamarády většinou mezi Čechy. Vietnamci jsou obchodníci a můžete s nimi začít mluvit na jakékoli možné téma a stejně se po pěti minutách řeč stočí na obchod. A já nejsem obchodník.

