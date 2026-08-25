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Sokolové zachraňují Fuchsovo ikonické dílo, na skleněnou stěnu vyhlásili sbírku

Jan Salichov
  8:44
Skleněná stěna chátrá, voda při deštích po litrech teče na schody. Sokol Jihlava spustil na platformě Donio sbírku na kompletní výměnu dosluhující prosklené fasády funkcionalistické sokolovny v Tolstého ulici. Cílem je vybrat 400 tisíc korun na rekonstrukci této významné památky ze 30. let.

Sokolovna architekta Bohuslava Fuchse, slavnostně otevřená 31. května 1936, patří k nejvýznamnějším funkcionalistickým stavbám na Vysočině. V současnosti však čelí vážnému technickému problému.

Při větších deštích do objektu zatéká a litry vody se dostávají přímo na schodiště. TJ Sokol Jihlava proto spustil veřejnou sbírku, jejímž cílem je získat 400 tisíc korun na kompletní výměnu prosklené fasády schodišťového rizalitu.

„Při větší bouřce už neřešíme pár kapek. Na schodiště se dostávají litry vody,“ popisuje kritický stav starosta jihlavského Sokola Martin Zuzaňák.

U běžné budovy by byla výměna podstatně jednodušší. Tady musíme dodržet přesný rytmus členění, barevnost konstrukce a další parametry.

Martin Zuzaňákstarosta Sokol Jihlava

Schodišťový rizalit prošel zásadní úpravou naposledy na začátku devadesátých let. V roce 1992 byla původní konstrukce nahrazena ocelovou rámovou konstrukcí s dvojskly. Ta se však postupně začala zevnitř zapařovat, a tak byla v roce 2016 všechna skla vyměněna.

V posledních letech se k tomu přidalo výrazné zatékání. Podle odborných podkladů jsou narušené také konstrukční spoje a současnou ocelovou konstrukci už nelze smysluplně opravit tak, aby byla dlouhodobě funkční. Nejde tedy jen o opravu několika netěsností. Celou prosklenou fasádu je potřeba demontovat a nahradit novou.

Památková ochrana vyžaduje přesné řešení

Přípravu rekonstrukce ovlivňuje také skutečnost, že sokolovna je nemovitou kulturní památkou a prosklený rizalit je výraznou součástí Fuchsovy architektury.

První návrh rekonstrukce z roku 2023 památkáři nepovažovali za přijatelný a požadovali jeho úpravu tak, aby se nové provedení více přiblížilo původnímu Fuchsovu řešení. Následovalo přepracování projektu a další jednání v roce 2024.

Záběr z Jihlavy zachycuje architektonický i časový kontrast dvou sportovních stánků. V popředí funkcionalistická sokolovna architekta Bohuslava Fuchse ze 30. let, za ní se tyčí v loňském roce otevřená Horácká multifunkční aréna.
Snímek zachycuje kaluže vody na podlaze u proskleného rizalitu jihlavské sokolovny po dešti.
Narušené spoje, rez a zatékající voda způsobily havarijní stav, kvůli kterému již podle odborníků nelze stávající prosklenou stěnu smysluplně opravit a musí se celá vyměnit.
Celoprosklená stěna schodiště dodává funkcionalistické stavbě od architekta Bohuslava Fuchse dostatek světla i charakteristický vizuální styl.
Právě tato prosklená fasáda schodišťového rizalitu netěsní a při deštích do budovy zatéká. Čeká ji kompletní demontáž a výměna za novou hliníkovou konstrukci.
9 fotografií

„U běžné budovy by byla výměna podstatně jednodušší. Tady musíme dodržet přesný rytmus členění, barevnost konstrukce a další parametry. Například pohledová šířka nárožních sloupků může být maximálně 18 centimetrů a konstrukce musí odpovídat odstínu RAL 5005,“ vysvětluje Zuzaňák.

Po demontáži zasklení proto původní ocelovou konstrukci nahradí nová hliníková sloupko-příčková fasáda s izolačním zasklením. Nové řešení má zároveň výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti.

Krajská dotace nevyšla, pomoci má veřejnost

Sokolové si nechali zpracovat čtyři cenové nabídky. Podle použitého technického řešení se jejich cena pohybuje od přibližně 1,4 milionu až po dva miliony korun včetně DPH.

Sokolovna v Jihlavě

  • Funkcionalistickou budovu navrhl významný architekt Bohuslav Fuchs. Výstavba probíhala v letech 1935-1936. Objekt je zapsán jako nemovitá kulturní památka.
  • V současné době je prosklený schodišťový rizalit v havarijním stavu. Konstrukce netěsní a při deštích do budovy na schodiště zatékají litry vody.
  • Oprava spočívá v demontáži staré ocelové konstrukce a instalaci nové hliníkové prosklené fasády
  • Předpokládaný začátek prací je na začátku října 2026.
  • O náklady ve výši 1,4 až 2 miliony korun se má postarat město Jihlava (800 tisíc Kč), veřejná sbírka (400 tisíc Kč), Česká obec sokolská i sama TJ Sokol Jihlava.
  • Provoz budovy běží od rána do večera. Jednota má přes 1 100 členů, dopoledne prostory využívají školy. Bývalé kino navíc od roku 2009 slouží jako scéna pro Divadlo otevřených dveří DIOD. V budově funguje také Café Bar Sokolovna jako samostatný komunitní a kulturní prostor pro koncerty, výstavy či soukromé akce.

Projekt výrazně podpoří i statutární město Jihlava. Technický stav rizalitu označila radnice v důvodové zprávě za havarijní a zastupitelé v dubnu schválili investiční dotaci 800 tisíc korun. Další prostředky jdou z České obce sokolské a z vlastních zdrojů jihlavské jednoty.

O podporu žádali sokolové rovněž Kraj Vysočina, v příslušném dotačním programu však neuspěli. Jeho alokace byla vyčerpána prakticky okamžitě po otevření. Právě částka, která Sokolu po zapojení dosud zajištěných zdrojů k realizaci chybí, vedla k vyhlášení veřejné sbírky s cílem získat 400 tisíc korun. Ta běží od 10. srpna na platformě Donio a lidé na ni mají čas do konce září – sbírka potrvá celkem šedesát dní.

Za prvních deset dní dárci poslali přes 50 tisíc korun. Současně probíhají další jednání o možném dofinancování projektu. „Snažím se neznat slovo ‚problém‘ – spíš vždy hledám cestu, jak věci udělat. Když jsme na výboru řešili, co nám k realizaci opravy ještě chybí, vzala jsem si sbírku za svou,“ říká členka výboru Eva Prokopová.

Reakce veřejnosti ji potěšila. „Ukázalo se, že sokolovna není jen budova Sokola. Lidé k ní mají vlastní vztah - sami tam sportovali, chodili na šibřinky, scházejí se v naší kavárně nebo tam dnes vodí svoje děti,“ dodává.

„Je třeba pomoci těm, kteří se starají o naše děti“

To potvrzují i vzkazy samotných dárců na platformě Donio. „Jsou chvíle, kdy je zkrátka potřeba pomoct těm, kteří nám pomáhají se starat (nejen) o naše děti,“ připsal k čtyřstovkovému příspěvku jeden z přispěvatelů pod přezdívkou Fandíme Sokolu Jihlava.

Pokud by se nepodařilo vybrat celých 400 tisíc korun, každá vybraná koruna sníží částku, kterou budou muset sokolové hledat z dalších zdrojů. Pokud se naopak podaří vybrat více, použijí peníze podle podmínek sbírky na další nezbytné opravy a údržbu sokolovny.

Sokol Jihlava má více než 1 100 členů a budovu dopoledne pravidelně využívají také jihlavské školy. Sportovní, kulturní i společenský provoz v ní běží od dopoledne do večera.

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Původně se počítalo s opravou během prázdninové odstávky, kvůli zajišťování financování se však harmonogram posunul. Podle současného předpokladu by práce měly začít na začátku října.

Samotná rekonstrukce zahrne sejmutí zasklení, demontáž původní ocelové konstrukce, přípravu kotvení, montáž nové hliníkové fasády a následné zasklení. Nutný bude také částečný zábor chodníku před budovou, který dočasně omezí pohyb chodců.

Opravou rizalitu péče o více než devadesát let starou sokolovnu nekončí. Sokoly v nejbližší době čeká celková obnova obou tělocvičen i jejich zázemí, na jejíž přípravě již začínají intenzivně pracovat.

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Spuštění sbírky na záchranu Fuchsovy architektonické památky jihlavskou radnici překvapilo. Podle primátora Petra Ryšky (ODS) jde o přirozenou reakci Sokola na neúspěch s dotační žádostí u Kraje Vysočina, s níž spolek původně počítal. Ochota veřejnosti přispívat je však podle šéfa radnice omezená a vybrat cílovou částku bude extrémně složité.

„Myslím si, že 400 tisíc korun vybrat schopni nejsou. Určitě se k tomu budeme muset jako Jihlava ještě vrátit. Když už jsme na opravu schválili 800 tisíc, byla by škoda, kdyby se projekt nerealizoval. Ta oprava je akutně potřeba,“ uvedl Ryška.

Dofinancování akce ze strany města si však vyžádá další schvalování. Zatímco o částkách do 200 tisíc korun může rozhodnout rada města, v případě vyšší podpory bude muset svolení vydat zastupitelstvo. Ryška plánuje v nejbližších dnech jednání se starostou jihlavského Sokola Martinem Zuzaňákem, kde vyhodnotí dosavadní průběh sbírky a dohodnou další postup.

Pro Jihlavu má přitom stav ikonické budovy, stojící přes ulici od nové multifunkční Horácké arény, zásadní význam. Vedení města vnímá sokolovnu jako klíčový veřejný prostor. „Sokolovna je součást Jihlavy. Cvičí v ní přes tisíc členů a funguje tam komunitní centrum i divadlo DIOD. I když jde o spolkový majetek, podporu si zaslouží,“ zdůraznil Ryška.

Vedení radnice navíc do budoucna počítá s tím, že pomůže také s celkovou rekonstrukcí budovy. O záměrech už s vedením jednoty jednají i na jejích valných hromadách. Jakmile spolek dokončí projektovou dokumentaci, chce mu město pomoci s vyhledáním dotačních titulů a přidat vlastní prostředky. Primátor je totiž přesvědčen, že tak rozsáhlou obnovu by Sokol sám ufinancovat nedokázal.

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