Dřevorubecký sport není jen pro muže, hlásí rodinný klan holek s mozoly

V sobotu na mezinárodním mistrovství republiky v Třebíči se předvedla máma Věnceslava i její dcery, dvaadvacetiletá dvojčata Jana a Karolína. Rodina Urbanova dokazuje, že v tomto na dojem ryze mužském sportu, se ani ženy neztratí.

„Že by to byl ryze mužský sport? To si nemyslíme. Holky vždycky doma štípaly dřevo a dělaly i těžší práce. Je to sport pro kluky i pro holky,“ přesvědčuje Karolína, která skončila stříbrná, když ji dokázala porazit jen Rakušanka Juliana Einfaltová.

„Soutěží holky i kluci, mladí i starší,“ dodává Jana, v sobotu pátá. „V tomhle sportu se dá začít i ve starším věku. My jsme začaly společně před čtyřmi roky,“ přitakává máma Věnceslava, které je 52 let.

V minulosti už závodily v konkurenčních soutěžích, v prestižní sérii firmy Stihl se však mohly objevit letos až poté, co na kempu splnily kvalifikační předpoklady.

„Společně trénujeme, pozorujeme se, radíme si. Každé vyhovuje něco jiného, máme odlišnou techniku a sílu, máma je třeba mnohem silnější než my, my ji zase učíme sekat rychleji, máme frekvenci a tempo,“ porovnává Karolína.

V Česku zatím soutěží jen čtyři ženy

V červnu si udělaly rodinnou show z francouzského šampionátu, seřadily se od prvního do třetího místa, i tam byla nejlepší z rodiny Karolína.

V Česku zatím soutěží jen čtyři ženy, čtvrtou do party je Naděžda Bakhvalová. „Snad se přidá někdo další, náš sport je hlavně o tréninku. Začátky bývají krušné, máte samé mozoly, musíte se kousnout a vydržet to. Až pak vidíte výsledky,“ shodují se holky Urbanovy.

„Zatím se porovnáváme mezi sebou, ale těšíme se na setkání v konkurenci žen z Ameriky, Kanady nebo Nového Zélandu. Pak poznáme, na co máme,“ míní Věnceslava.

Podle Matyáše Klímy, jednoho z nejlepších českých dřevorubců, je skvělé, že mají o tento sport zájem i ženy. „Protože na tom krásně vidíme, jak náš sport stále roste a bere s sebou větší množství fanoušků a taky závodníků,“ míní. „V zámoří ženy sekají na dost vysoké úrovni a je tam vidět větší profesionalita, myslím si, to že bude za chvíli i tady,“ dodává Klíma.

I on je členem rodinného klanu, který je v posledních letech hodně vidět. Na republikový šampionát se kvalifikoval jak Matyáš Klíma, tak jeho táta Leoš, který patří mezi průkopníky českého timbersportu a ve 47 letech má stále vysokou výkonnost, což potvrdil sedmým místem. Junior je naopak největším českým talentem, což letos dokázal bronzem na European Trophy.

Ve vyrovnaném závodě rozhodly milimetry

V Třebíči se čtyřiadvacetiletý reprezentant blýskl skvělými časy na světové úrovni při sekacích disciplínách, ale body ztrácel v těch řezacích. Chyba při závěrečné, šesté disciplíně - řezání silnou motorovou pilou (Hot Saw) - jej připravila o titul.

„Uteklo mi to jenom o milimetry. Přesadil jsem pilu moc rychle a škrtl jsem o kolečko,“ hodnotil Matyáš Klíma pár minut po diskvalifikaci za nekompletní kotouč svůj výkon.

Oba rozhodčí dlouho zkoumali jeho tři uříznuté kotouče. Kdyby Klímův pokus uznali, znamenalo by to nový národní rekord a zlato pro borce ze Žďáru nad Sázavou, který se usadil v Radenicích.

Z titulu a zároveň nominace na mistrovství světa se tak nakonec před stovkami diváků na Karlově náměstí radoval Martin Roušal.

„Jsem strašně dojatý, protože to letos bylo opravdu neuvěřitelně těžké. Chtěl bych vyseknout pochvalu Matyášovi, předvedl fantastický výkon. Rozhodují milimetry a setiny,“ shrnul své dojmy šťastný vítěz a obhájce titulu.