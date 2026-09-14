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Stát prozatím vzdává průzkum ložiska uranu u Brzkova, obce si oddechly

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  11:03
Důl v Brzkově byl vyhlouben na konci osmdesátých let minulého století....

Důl v Brzkově byl vyhlouben na konci osmdesátých let minulého století. Uskutečnily se zde průzkumné práce, při nichž bylo vytěženo asi 65 tun uranové rudy. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Památkou na těžbu je pouze autobusová zastávka Brzkov - uranové doly, pár metrů...
Těžba uranu ve střední Evropě končí. Z dolu Rožná v Dolní Rožínce na Žďársku...
Poslední návštěvu pro novináře do hloubky přibližně 1200 metrů pod zemským...
Dobře viditelný billboard proti obnovení těžby uranu v Brzkově. Obec ho nechá...
11 fotografií
Těžba uranové rudy v Česku v dohledné době obnovena nebude. Ministerstvo životního prostředí zastavilo letité řízení, v němž se státní podnik Diamo pokoušel rozšířit chráněné ložiskové území u Brzkova na Vysočině. Diamo už o prodloužení řízení přestalo usilovat. Pro obce je to velká úleva.

„Tímto rozhodnutím fakticky končí desetileté období nejistoty, které místní obyvatele i vedení obcí provázelo od roku 2016. Proti obnovení těžby uranu se dlouhodobě stavěla nejen obec Brzkov, ale také sousední obce Věžnice, Polná a Přibyslav,“ uvedl advokát Luboš Kliment, který zájmy obcí v celé záležitosti zastupuje.

Žádost o rozšíření chráněného ložiska státní společnost, která se specializuje na zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví, podala roku 2019. Několik let před tím se možnostmi obnovení těžby v lokalitě, kde průzkumná těžba probíhala už na konci 80. let minulého století, začala zabývat.

Vzhledem k mnohamiliardovým škodám na životním prostředí, které po sobě uranový průmysl zanechal, by mělo jít o konec definitivní. Z toho důvodu vítáme, že snaha oživovat uranové duchy minulosti na Vysočině rozhodnutím ministerstva životního prostředí skončila.

Edvard Sequensenergetický konzultant ekologického sdružení Calla

Diamo na ministerstvu životního prostředí žádalo o stanovení nového průzkumného území. Tento prostor by pak byl chráněn pro případnou budoucí těžbu. Čtveřici obcí v bezprostředním okolí to šokovalo. Rozloha dotčeného území totiž měla být trojnásobná oproti dnešnímu stavu. Teprve při stanovení průzkumného území mohlo Diamo vypočítat zásoby uranu v zemi.

Obce se tomuto kroku bránily a podávaly proti němu námitky. „Jde nám o to, aby ministerstvo stanovení průzkumného území nepovolilo. Přineslo by to omezení majitelům pozemků, spatřujeme v tom i jeden z kroků k faktickému otevření ložiska,“ nechal se před více než šesti lety slyšet starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Definitivní výhra to ještě být nemusí

Samosprávy a obyvatelé obcí si tak nyní mohou oddechnout. „Zastavení řízení považujeme za velké vítězství zdravého rozumu a především za potvrzení toho, že hlas obcí a místních obyvatel musí být slyšet,“ reagoval starosta Brzkova Aleš Bořil.

„Deset let jsme žili v obavách z dopadů těžby na krajinu, kvalitu spodních vod i na kvalitu života v našem regionu. Rozhodnutí ministerstva dává nám i dalším generacím jistotu, že náš domov nebude devastován těžebním průmyslem,“ dodal starosta.

Důvodem zastavení řízení byla absence potřebných podkladů pro stanovení chráněného ložiska ze strany Diama. Jak ale pro ČTK vysvětlila specialistka komunikace podniku Kristýna Hanušová, státní podnik o další prodloužení řízení už cíleně neusiloval.

Památkou na těžbu je pouze autobusová zastávka Brzkov - uranové doly, pár metrů dlouhá zarostlá asfaltová cesta zakončená závorou a o pár desítek metrů dál v mladém lese železná brána a betonová deska zakrývající šachtu, v níž je zasazena pamětní deska.
Těžba uranu ve střední Evropě končí. Z dolu Rožná v Dolní Rožínce na Žďársku vyjel poslední vozík naplněný rudou. (27. dubna 2017)
Poslední návštěvu pro novináře do hloubky přibližně 1200 metrů pod zemským povrchem uspořádala 2. října 2020 společnost Diamo v bývalém uranovém dolu Rožná I nedaleko Dolní Rožínky na Žďársku. V následujících týdnech bude zahájeno jeho částečné zatopení vodou pod úroveň 12. patra, tedy přibližně 600 metrů pod povrchem. Vpravo je Pavel Vinkler, náměstek ředitele pro hornické práce odštěpného závodu Geam, u důlního vlaku ve 12. patře dolu.
Dobře viditelný billboard proti obnovení těžby uranu v Brzkově. Obec ho nechá viset na kulturním domě, jak dlouho bude potřeba.
11 fotografií

„Státní podnik Diamo se rozhodl o další prodloužení nežádat s jednoduchým zdůvodněním. Dnes se pro výpočet zásob používají jiné metody než v době posledního výpočtu,“ vysvětlila.

Definitivní vítězství pro obce to tak být nemusí. Dle horního zákona vyplývá pro stát povinnost chránit všechna výhradní ložiska prostřednictvím stanoveného chráněného ložiskového území. A pokud v budoucnu výpočty existenci ložiska potvrdí, určí se hranice chráněného území na základě nových, aktualizovaných dat.

„Výsledné chráněné ložiskové území tak bude lépe odpovídat realitě a pravděpodobně bude vypadat jinak, než bylo plánováno před deseti lety,“ poznamenala Hanušová.

Vytěžilo se 63 tun, pak důl zavřel masívní poklop

Uran se v Česku přestal těžit v roce 2017. „Vzhledem k mnohamiliardovým škodám na životním prostředí, které po sobě uranový průmysl zanechal, by mělo jít o konec definitivní. Z toho důvodu vítáme, že snaha oživovat uranové duchy minulosti na Vysočině rozhodnutím ministerstva životního prostředí skončila,“ uvedl Edvard Sequens, energetický konzultant ekologického sdružení Calla, které proti těžbě uranu dlouhodobě vystupuje.

Nápad těžit u Brzkova uran obce zaskočil. Podobný plán nedávno odmítly

Poblíž Přibyslavi a Brzkova se průzkumná těžba odehrávala na konci 80. a na samém počátku 90. let minulého století. Poté byl důl zatopen a zalit betonem. Jedinou památkou na tu dobu dnes zůstala informační deska na místě uzavřené jámy. Důl byl hluboký 300 metrů, měl pět pater. Vytěžilo se z něj 63 tun uranu. V minulosti se pro obnovu těžby vyjádřil například i někdejší premiér Bohuslav Sobotka.

Podle sdružení Calla se zastavením snah o obnovení těžby uranu ušetří miliardy korun daňových poplatníků. „Museli bychom dotovat nejen výstavbu dolu, ale i chemické úpravny uranové rudy, protože původně uvažovaná v Dolní Rožínce je již v režimu likvidace,“ napsala Calla ve vyjádření.

Stráž je kvůli ekologickým škodám blokována

V dole Rožná na Žďársku se těžilo jako v posledním uranovém dole v Česku do jarních měsíců 2017. Zásoby se ale tenčily a jejich vytěžení se při klesající ceně této suroviny už nevyplatilo. Za téměř šedesát let provozu se z dolu vytěžilo přes dvacet tisíc tun uranu. Od roku 2017 je důl v likvidaci, jeho část slouží výzkumným účelům.

Největší zásoby uranu v Česku a dokonce i v celé Evropě jsou ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Kombinovanou těžbou - hlubinnou i vrty a chemickým loužením kyselinou sírovou - se tu z podzemí dostalo v letech 1967 až 1996 přes 26 tisíc tun uranu. I když se zbývající zásoby odhadují na mnoho desítek tisíc tun, kvůli ekologickým škodám je ložisko blokováno.

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Podle sdružení Calla stát do konce roku 2025 zaplatil za sanace škod po těžbě a zpracování uranu mimo sociální programy horníků přibližně 63 miliard korun. Desítky dalších miliard ještě zaplatí. Největší podíl z té sumy spolykala právě likvidace ekologických škod u Stráže pod Ralskem. V Česku podle sdružení stále zůstává 386 odvalů po hornické těžbě uranu a 20 odkališť s radioaktivním rmutem s celkovým objemem 57,3 milionu metrů krychlových.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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