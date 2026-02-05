Hráči Davis Cupu se těší na fanoušky, v Jihlavě bylo vyprodáno za pár hodin

Jan Salichov
  12:04
Když se ve středu 17. prosince začaly prodávat vstupenky na první kvalifikační zápas Davis Cupu v Jihlavě, mizely doslova před očima. Už po pár hodinách server hlásil: vyprodáno. Víkendová premiéra světového tenisu v Horácké Aréně, při které domácí výběr vyzve Švédsko (v sobotu od 13:00, v neděli od 12:00) se stala hitem.

„Upřímně, nesledoval jsem to. Ale hned ten den mi samozřejmě psalo plno lidí,“ říká česká jednička Jiří Lehečka. „Myslím si, že je to strašně dobrá zpráva. Ať už celkově pro halu, pro Jihlavu, ale i pro český tenis. Je vidět, že je zájem. Jsme za to rádi a budeme se snažit, abychom předvedli dobré výkony.“

Od českého týmu se očekává jediné: hladký postup. Soupeř ze Švédska by neměl být neřešitelným problémem. A to ani v situaci, kdy domácím bude ze zdravotních důvodů chybět Jakub Menšík, který má problémy s břišním svalem.

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku české tenisty z pozice týmové jedničky povede Jiří Lehečka.
Kapitán českého daviscupového týmu Tomáš Berdych (na snímku) věří, že domácí celek úvodní kvalifikační kolo proti Švédsku zvládne i navzdory vynucené absenci Jakuba Menšíka (zranění břišního svalu).
Horácká aréna, super moderní hala v Jihlavě, bude utkání tenisového Davis Cupu hostit poprvé. Pět a půl tisíce vstupenek na víkendové duely Česko - Švédsko bylo vyprodáno během několika hodin.
Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku české tenisty z pozice týmové jedničky povede Jiří Lehečka.
9 fotografií

„Kluci do toho musí jít s obrovským respektem. Protože už kolikrát se v Davis Cupu ukázalo, že ne vždy žebříčkové postavení úplně hovoří o tom, jak to opravdu je,“ uvědomuje si kapitán českého týmu Tomáš Berdych. „Výkony hráčů jsou mnohdy hodně odlišné. Ale kluci to musí zvládnout.“

Pomoct by mělo domácí prostředí a podpora z tribun. „Těšíme se moc. Nejlepší na Davis Cupu je, že si kluci mohou zažít domácí atmosféru. A plnou halu lidí, kteří je přijdou podpořit,“ usmívá se Berdych.

Jak se hraje Davis Cup

  • Na začátku roku má 28 zemí šanci získat trofej Davis Cupu. Dvě divoké karty a 26 zemí, které startují v kvalifikaci.
  • Kvalifikace se hraje ve dvou kolech - letos se 1. kolo koná po Australian Open na začátku února a 2. kolo po US Open v září.
  • Týmy, které zvítězí v 1. kole kvalifikace, postoupí do 2. kola, kde se k nim připojí jeden z držitelů divoké karty z loňského finále. Letos dostalo divokou kartu Španělsko, které skončilo v roce 2025 na druhém místě.
  • Vítězství ve 2. kole kvalifikace znamená, že si týmy zajistí místo ve finálové osmičce spolu s posledním zbývajícím držitelem divoké karty (Itálií).
  • Týmy, které prohrají v 1. kole kvalifikace, budou v září znovu soutěžit v baráži Světové skupiny I. Týmy, které prohrají ve 2. kole kvalifikace, budou soutěžit v 1. kole kvalifikace v následujícím roce.
  • Český tým v 1. kole kvalifikace v Horácké aréně v Jihlavě vyzve o víkendu Švédsko. V sobotu se hraje od 13 hodin, v neděli od 12.

„Tím, že bohužel v Česku nemáme vůbec žádný turnaj ATP - což mi přijde jako strašná škoda - je Davis Cup jediná šance, jak se představit před domácím publikem. A hrát doma je vždy to nejlepší, co může být,“ těší se Lehečka.

„O to radši jsme, že jsme dostali možnost hrát v tak krásný hale jako tady v Jihlavě. Budeme se snažit si to užít, ale co je hlavní: vyhrát a zvítězit,“ má jasno.

Lehečka je podle vlastních slov připraven na pozici týmové jedničky. „Není to poprvé,“ bere věci s nadhledem. „Samozřejmě jsme doufali a čekali, že Kuba (Menšík) tady s námi bude. Bohužel, nestalo se,“ komentuje zdravotní patálie reprezentačního kolegy.

„Všichni chápeme, že zdraví je přednější. Teď se musíme soustředit na to, abychom se dobře připravili,“ pokračuje Lehečka. „Tak či tak máme super tým. Takže si myslím, že jsme určitě favorité.“

Šanci dostali další v pořadí: Maxim Mrva a Dalibor Svrčina. „Jsem samozřejmě moc rád, že mě kapitán znova vybral. Je mi líto, že to bylo na úkor zranění Kuby Menšíka, ale i tak je to pro mě skvělá příležitost,“ říká Mrva.

„Moc se na zápasovou premiéru těším,“ líčí Svrčina, kterého ohromilo místní prostředí. „Horácká aréna je super, všechno je skvěle zařízené - šatny, jídlo, hotel i perfektní povrch. Takovou domácí podporu, která nás čeká v Jihlavě, jsem ještě v Česku nezažil,“ dodal.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Posunutá vozovka a nová řada stromů. Proměna náměstí v Jihlavě začne na podzim

Nová podoba jihlavského Masarykova náměstí podle vítězného návrhu pražského MCA...

Letošní podzim. To je termín zahájení revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. Ještě před tím přijde na řadu rekonstrukce kanalizace, šachet a retenčních nádrží. Podoba náměstí bude vycházet z...

Zvenku to jde, ale vnitřek dosloužil. Žďárský zimák čeká oprava za stovky milionů

Žďárský zimák pochází ze 70. let minulého století. Budova potřebuje zateplení,...

Ve staveniště se brzy změní interiér zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Kluziště je už na hraně své životnosti, dnešním normám nevyhovují ani mantinely. Proměna celého zimáku tak odstartuje právě...

Filmaři točí komedii s Prachařem a Ramba na zámku v Lukách. Ten se prodává

Zámek v Lukách nad Jihlavou.

Přední čeští a slovenští herci Tereza Ramba, Zuzana Mauréry, Jakub Prachař či Petr Štěpánek točí novou komedii na zámku v Lukách nad Jihlavou. Památka, která bývá otevřená jen výjimečně, je v...

Hala je úžasná, jen jsme chtěli víc světla, líčí čeští tenisté před Davis Cupem

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku...

Pro kvalifikační utkání Davis Cupu proti Švédsku (7. a 8. února) si čeští tenisté za domácí prostředí vybrali Horáckou arénu. V moderní multifunkční hale, kterou před třemi měsíci otevřeli v Jihlavě,...

Jihlava rozšíří ulici, nechá kvůli tomu vykácet alej šedesátiletých jasanů

Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů...

Alej dvaadvaceti šedesátiletých jasanů v jihlavské ulici 17. listopadu do jara zmizí. Silnice bude rozšířená. Ale jen o čtvrt metru na každé straně. Hodnota stromů je půldruhého milionu korun. Město...

Kovačkovy zavítaly na Davis Cup. Vítězky Australian Open pochválil i Berdych

Vítězky juniorské čtyřhry na Australian Open Alena (vpravo) a Jana Kovačkovy

V roce 2023 s Laurou Samson vyhrála Wimbledon, loni společně se svou o dva roky mladší sestrou Janou US Open a letos v lednu se stejnou spoluhráčkou také Australian Open. Alena Kovačková tak zatím z...

5. února 2026  10:54

Když mrazivé počasí těší. Nadšenci řádí na obrovské ledové stěně ve Víru

Nadšenci řádí na ledové stěně ve Víru kousek za hranicemi Jihomoravského kraje.

Dlouhotrvající mrazy udělaly radost i sportovcům ve Víru na Žďársku, který leží jen kousek za hranicemi Jihomoravského kraje. Letošní zima přinesla do hlubokého údolí řeky Svratky ideální podmínky,...

5. února 2026  10:24

Brod vydal Architektonický manuál, popisuje osm desítek staveb, přibydou další

Architektonický manuál je vlastně obsáhlá databáze mnoha desítek budov, staveb,...

Město Havlíčkův Brod má svůj Architektonický manuál. Odborně-popularizační databáze skrývá osm desítek nejvýznamnějších architektonických objektů, souborů staveb a úprav veřejných prostranství, jež...

5. února 2026  8:35

November 2nd, předloňští vítězové Cen Anděl, zahájí své turné v Třebíči

Kapela November 2nd

Aktuální singl, nový zvuk nebo propojení současných skladeb se starším, rockovějším repertoárem. Takovou hudební nálož si pro své fanoušky nachystala populární kapela November 2nd. Sestava, která...

4. února 2026  15:46

Žďár křísí Horní rybník. Bahno vyživí pole, okolí doplní ptačí pozorovatelna

Rybník Velký Žďárský se nachází poblíž centra, proto jej město krom obnovy...

Léta usazované nánosy bahna překáží v rybníku Velký Žďárský ve Žďáře nad Sázavou. Radnice z něj odstraní přes čtrnáct tisíc kubíků usazené zeminy. Jedná se, společně s kácením zeleně, o první kroky v...

4. února 2026  11:47

Tragická nehoda na Žďársku. Řidič v nemocnici zemřel, policie hledá svědky

Místo tragické nehody u Osové Bítýšky, kde se čelně střetla osobní auta Škoda a...

Vážná dopravní nehoda, která se stala na Žďársku, skončila tragicky. Jeden z řidičů v nemocnici podlehl svým zraněním. Policisté nyní hledají svědky události a žádají řidiče o záznamy z palubních...

4. února 2026  10:58

Brod chystá opravy zanedbaných ulic. Je jich tolik, že se nedostane na všechny

Jednou z nejvíce zanedbaných ulic v Havlíčkově Brodě je ulice Na Spádu. Situace...

Dvacet milionů korun vyčlenilo vedení havlíčkobrodské radnice v letošním rozpočtu na opravu místních komunikací a chodníků. Příslušné odbory připravily seznam ulic, kterých by se rekonstrukce mohly...

4. února 2026  8:39

Hala je úžasná, jen jsme chtěli víc světla, líčí čeští tenisté před Davis Cupem

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku...

Pro kvalifikační utkání Davis Cupu proti Švédsku (7. a 8. února) si čeští tenisté za domácí prostředí vybrali Horáckou arénu. V moderní multifunkční hale, kterou před třemi měsíci otevřeli v Jihlavě,...

3. února 2026  20:39

Bílé stopy ve Žďárských vrších zaplnili lyžaři, bojí se však oteplení a tání

Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku....

Z nadcházející oblevy mají obavy lyžaři na Vysočině. Zatímco většina sjezdovek v kraji je bohatě zásobená umělým sněhem, ve volném terénu pokrývka příliš vysoká není. Do stop, které jsou teď k...

3. února 2026  15:52

Secesní most je opravený, chodník se však na něj nevešel. Vznikl kvůli tomu spor

Normy v roce 1911 nepočítaly, že by se na mostě chodci potřebovali vyhýbat...

Secesní betonový most z roku 1911 v Hořepníku na Pelhřimovsku po kompletní obnově opět slouží dopravě i chodcům. Jedna z výrazných dominant obce se šesti stovkami obyvatel se vrátila k původnímu...

3. února 2026  12:04

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Skončí přebíhání náměstí na veřejné toalety, muzeum konečně dostane své

Z Horáckého muzea zatím musejí návštěvníci dojít na veřejné toalety na opačné...

„Mami, tati, mně se chce na záchod.“ Věta, již rodiče malých dětí slýchají často, a návštěvy výstav a dalších akcí nejsou výjimkou. Takový scénář nepotěší zvlášť v případě, kdy prostory nedisponují...

3. února 2026  8:49

Českomoravskou vrchovinu po námraze trápí i ledovka, varuje řidiče předpověď

Silná námraza se ve středu ráno objevila i na Žďársku. Hasiči v celém kraji...

Kromě námrazy se na Českomoravské vrchovině a jejím okolí začala v pondělí večer tvořit i ledovka. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) rozšířil výstrahu, která pro ledovku platí do úterního...

2. února 2026  22:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.