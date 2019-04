Místo domova seniorů chce Telč muzeum přírody a okolo řašelinišť stezku

„Termín pro podání žádostí o dotaci je šibeniční - polovina května, ale věřím, že to stihneme. Projekt je na stole a mohl by mít šanci na úspěch,“ věří si telčský starosta Roman Fabeš s tím, že přiznání dotace by zajistilo velkou část oprav budovy na Starém Městě.



Pro seniory totiž staví soukromý investor nový objekt v Batelovské ulici, který by se v polovině června měl kolaudovat. Klienti domova by se do nového zařízení měli přestěhovat v polovině července. Památkově chráněný dům na Starém Městě, kde dosud domov působil, tak zůstane prázdný.

Již v minulosti o tyto prostory projevil zájem Kraj Vysočina, který by do části objektu rád umístil telčskou pobočku Muzea Vysočiny. Ta se musela vystěhovat z telčského zámku a dočasně je nyní v Univerzitním centru.

„Ale aby tam expozice muzea mohla být, je potřeba prostory uvnitř upravit. Zbourat příčky, udělat úpravy rozvodů vody, topení a elektřiny, což bude vyžadovat nemalé investice. Stále jsme nevěděli, z čeho to zaplatíme,“ vysvětluje starosta Fabeš.

S nápadem se ozval starosta hornorakouského Liebenau

Náhoda prý tomu chtěla, že se před časem setkal na semináři v rakouském Retzu se starostou hornorakouské obce Liebenau. „On tam prezentoval jejich rašeliniště, já náš geopark,“ vzpomíná. O to větší překvapení prý pak bylo, když se mu po čase rakouský starosta ozval s tím, že na přeshraniční projekt hledají českého partnera.

„Poslal mi prezentaci turistického využití tamních rašelinišť, která nás všechny nadchla. Vždyť i v okolí Telče je řada rašelinišť,“ připomíná Fabeš s tím, že krátce nato následovalo setkání s vedením Kraje Vysočina a Mikroregionu Telčsko a na české straně započala práce na přípravě libreta.

Součástí projektu má být i nová síť přírodních stezek pro pěší a cyklisty, jež by vedla z Telče přes Vanov do Řásné, se zaměřením na rašeliniště rybníků Vlček, Smrk a Velkopařezitý.

„Naučnými cedulemi chceme označit i dalších osm významných rašelinišť v Geoparku Vysočina, která se nacházejí podél již existující cyklostezky,“ říká Fabeš s tím, že by rád viděl, kdyby se do projektu zapojily i školy, vědecké instituce, ale i turistické organizace. Pokud tento záměr dotaci získá, předpokládá starosta, že nová expozice by se mohla otevírat v polovině roku 2022.



Pro Geopark Vysočina, který je zařazen do sítě národních geoparků, by to byl další významný projekt na oživení turistického ruchu. Tím hlavním je totiž čerstvě přiznaná dotace projektu „Vítejte v zemi přírodního a kulturního dědictví v Regionu renesance“. Ten zahrnuje třeba revitalizaci a archeologický průzkum zříceniny Štamberk a vznik expozice Muzea kamenictví v Mrákotíně.