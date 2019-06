Těhotná žena umírá, lékaři se snaží zachránit alespoň nenarozené dítě

Na ten okamžik mladý policista nikdy nezapomene. Zhruba před měsícem se vrátil po noční směně ze služby domů. Hned za dveřmi uslyšel, jak jeho dvouletý synek pláče.



„Byl jsem v klidu - však je u něj Evička, říkal jsem si. Najednou mi došlo, že ten pláč je nějaký jiný,“ odvyprávěl příběh pro webové stránky odborového svazu policie Vojtěch Votava. Pokus iDNES.cz o přímý kontakt s díky odmítl.

Rychle vyběhl po schodech do ložnice. A tam uviděl manželku ležet v bezvědomí na zemi. Uplakaný Matěj stál nad ní. Žena ještě dýchala.

„Byl jsem na takové situace připravený, epileptické záchvaty jsem již zažil, tak jsem ji stabilizoval a čekal, až se probere,“ říká policista. Jenže Eva se neprobírala.

Přivolaní záchranáři naložili ženu do sanity a odvezli do třebíčské nemocnice. Jenže už cestou se její stav začal ještě více zhoršovat. Urychleně musel být povolán vrtulník, který ji transportoval do brněnské fakultní nemocnice.

„Kolem poledne mi zavolala doktorka. Oznámila mi, ať přijedu za nimi do Brna. Zpráva, kterou mi sdělila, byla tou nejkrutější zprávou v mém životě,“ líčí Votava.

Cílem je udržet miminko v těle ženy při životě do 24. týdne

Ačkoliv jeho ženě bylo teprve 27 let, praskla jí malformace v mozku (podrobněji o této diagnóze v boxu) a způsobila masivní krvácení. „Již při převozu sanitkou byla prakticky mozkově mrtvá - není a ani nebylo jí již pomoci,“ popsal Vojtěch Votava.

Jeho žena však byla poměrně čerstvě těhotná, čekali druhé miminko. „Co s ním je?“ zajímalo otce.

Arteriovenózní malformace Jedná se o vrozené onemocnění mozkových cév. V některých částech mozku chybí velmi tenké cévky kapiláry a krev odtéká z tepen rovnou do žil. Riziko spočívá v možnosti prasknutí malformace a vzniku krvácení do mozku. Je to proto, že mozkové žíly mají tenkou stěnu a nejsou schopny odolávat tlaku krve, který je v tepnách podstatně vyšší. Ke krvácení dochází v průběhu života u více než poloviny všech pacientů s arteriovenózní malformací. Projevem malformací je často i vznik epilepsie.

Arteriovenózní malformace je onemocnění závažné, ale úmrtnost na krvácení z malformavce není vysoká. Nicméně často jsou pacienti neurologicky postiženi. Léčba není jednoduchá, často vyžaduje kombinaci více léčebných metod. Některé se dají operovat, hluboké lze ozářit gama nožem.

Je v pořádku, životaschopné. Ale těhotenství trvá zatím jen 16 týdnů. Miminko je příliš malé na to, aby přežilo, slyšel od lékařů. Jedna malinká naděje však existuje, přiznali.

„Udržovat tělo Evičky na přístrojích až do 24. týdne těhotenství, kdy jsou lékaři schopni miminko ‚vypiplat‘,“ vysvětlil. Už měsíc se jim to daří. Ještě čtyři týdny…

„Pacientka leží na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Lékaři udržují všechny její životní funkce, aby se plod mohl vyvíjet,“ potvrdil i mluvčí brněnské Fakultní nemocnice Pavel Žára.

Pokud by se to povedlo, šlo by takřka o zázrak. Ale i takové věci v nemocnici umějí.

Před třemi lety tam přivedli na svět zdravého chlapečka, jehož matka byla v tu dobu po nehodě už tři měsíce v kómatu. Teď věří, že by se něco podobného mohlo povést znovu.

Epileptický záchvat dostala i v prvním těhotenství. Uzdravila se

Vojtěch se s Evou seznámil už na střední škole, v roce 2014 se stali manželi. Jeho žena dva roky poté poprvé otěhotněla. Během těhotenství se ale začaly objevovat komplikace. „Evička dostala epileptický záchvat. Podstoupila několik vyšetření, při kterých jí zjistili arteriovenózní malformaci v mozku,“ popisuje Vojtěch.

Po komplikovaném porodu se žena začala léčit. Podstoupila mimo jiné i radiační terapii gama nožem, následovaly pravidelné kontroly, brala léky. Po dvou letech porodu vše vypadalo v pořádku, lékaři jí povolili další těhotenství.

„Byla nadšená, protože si vždy přála mít velkou rodinu. Otěhotněla a společně jsme se těšili z rostoucího bříška….“

Veřejnou sbírku pro svého kolegu Vojtěcha Votavu vyhlásil Nezávislý odborový svaz Policie České republiky společně s krajským policejním ředitelstvím na Vysočině. „Jejím cílem je pomoc pro našeho kolegu, kamaráda, třebíčského policistu, který se ocitl v nelehké životní situaci,“ píše se na webu odborové organizace. Sbírka skončí 31. července.