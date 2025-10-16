Investice v Brodě nevídaná. Sběrný dvůr se do pěti let změní k nepoznání

Autor:
  11:53
Začala investice, která dosud nemá v Havlíčkově Brodě obdoby. Během čtyř let chce vedení města kompletně přestavět sběrný dvůr a areál technických služeb. Vede ho k tomu nutnost vybudovat překladiště odpadů, ale i modernizovat zázemí příspěvkové organizace. Revitalizace se podstatně dotkne provozu areálu.
Sběrný dvůr v Havlíčkově Brodě čeká kompletní přestavba. Uprostřed areálu u...

Sběrný dvůr v Havlíčkově Brodě čeká kompletní přestavba. Uprostřed areálu u rybníka Cihlář vznikne kromě jiného překladiště odpadů, které pak budou mířit do spalovny. | foto: Michal Remeš, MF DNES

Na to, jak ohromná a pro Brod zásadní rekonstrukce to je, začaly tento týden práce zlehka. „Pracovně tomu říkáme fáze mínus jedna,“ směje se provozní vedoucí technických služeb Ondřej Kotěra. Na projektu pracoval poslední dva roky.

Od pondělka je uzavřen hlavní vjezd do areálu, kudy byli občané zvyklí vozit odpad. Nově musí služební bránou, která je o pár desítek metrů výš podél stejné strany areálu. Kvůli tomu musela být dočasně zrušena i autobusová zastávka Reynkova TS.

Sběrný dvůr v Havlíčkově Brodě čeká kompletní přestavba. Uprostřed areálu u rybníka Cihlář vznikne kromě jiného překladiště odpadů, které pak budou mířit do spalovny.
Současný areál technických služeb v Havlíčkově Brodě je nepřehledný, navíc je potřeba vybudovat překladiště odpadu. Proto se město chystá na obří investici.
„Provoz celého areálu zůstává beze změn, sběrný dvůr je otevřen v běžné provozní době. U vjezdu je přítomen zaměstnanec, který zajistí běžné služby jako je kontrola odpadových karet, výdej průvodek a podobně. Vše je označeno dopravním značením a informačními tabulemi,“ uvedla na sociálních sítích mluvčí radnice Zuzana Melounová.

Hlavní vjezd je uzavřen kvůli zahájení prací na inženýrských sítích. „Momentálně se jedná o výstavbu dešťové i splaškové kanalizace a prodloužení vodovodního řadu. Vše by mělo být hotové do léta příštího roku,“ přiblížil Kotěra.

Přebudováno bude 80 procent celého areálu

Obří revitalizace areálu technických služeb tím pozvolna začne. Etapa 0 bude zahájena následně a zahrnovat bude obměnu a přeložení sítí včetně elektrických a datových kabelů. To hlavní bude následovat od roku 2027. To se celkem v pěti etapách promění celý areál k nepoznání.

„Přebudováno bude přibližně jeho 80 procent. Za poslední čtvrtstoletí se tu prakticky nic nezměnilo a nemodernizovalo. Takový zásah je z několika důvodů nutností. A jsme rádi, že ho můžeme učinit takto komplexně a najednou,“ shrnul Ondřej Kotěra.

Havlíčkův Brod potřebuje překladiště odpadů, přestaví kvůli tomu sběrný dvůr

Hlavním důvodem všech snah je vybudovat zcela nové překladiště odpadu. V roce 2030, do kdy mají být všechny úpravy hotové, má vstoupit v platnost zákaz skládkování. Odpad, který kuka vozy po městě seberou, se bude muset odvážet do spalovny. K tomu účelu se v areálu technických služeb bude muset upravit a přeložit na kamiony.

„Vybudována tu bude nová linka na vytřídění odpadu, která ho dokáže slisovat a vytvořit z něj kvádry vhodné k přepravě na kamionu. Druhá taková linka bude sloužit pro velkoobjemový odpad,“ popsal Kotěra. Pro tyto linky vznikne ve sběrném dvoře nová hala.

Mimo už zůstane pouze středisko údržby zeleně

Důvodů pro revitalizaci areálu technických služeb je ale víc. „Také bychom rádi veškerá střediska technických služeb sestěhovali do jednoho areálu. Aby lidé našli vše jakoby pod jednou střechou. V této chvíli máme střediska různě rozházená po městě, a to i včetně kanceláří ředitelství,“ přidala se místostarostka Marie Rothbauerová, která má právě technické služby ve své gesci.

Jediným útvarem technických služeb, který i do budoucna zůstane mimo Reynkovu ulici, bude středisko údržby zeleně. To má sídlo ve starším dřevěném stavení v Bělohradské ulici vedle fabriky Hartmann Rico. Budovu však v příštím roce kvůli nevyhovujícímu stavu čeká demolice a náhrada v podobě modernější stavby.

Mapa naznačuje, která část areálu technických služeb je kvůli stavbě uzavřena a kudy se do sběrného dvora dostanou občané.

V areálu v Reynkově ulici budou opraveny stávající haly, sklady, dílny či garáže, k tomu vyroste nové zázemí v podobě šaten, kanceláří i třeba administrativní budova, do níž se z ulice Na Valech přestěhuje ředitelství. Postupně budou upravena i separační stání a výrazné úpravy a zúhlednění se dočká horní část areálu.

„Areál bude mnohem lépe rozčleněn na jednotlivé zóny. Ty se nám v současné době hodně kříží. Bez nějaké koncepce jsou vedle sebe separační stání, sklady, garáže, dílny, odkladiště většího odpadu. Lidé mezi tím vším často bloudí a občas si s pracovníky technických služeb i překážejí,“ naznačila další z důvodů přestavby Rothbauerová.

Etapy i podetapy, hlavní je zachovat provoz

Je jasné, že tak velká proměna sběrného dvora bude mít velký dopad na chod celého areálu. Současný přesun vjezdu není nic proti tomu, co ho čeká v příštích letech.

„Projekt je rozdělen na etapy a ty se ještě dál budou dělit na podetapy. Je to právě proto, abychom v určité míře zachovali v chodu sběrný dvůr pro občany, ale i garáže, dílny a čerpací stanici pro naše účely. Samozřejmě vše bude fungovat s určitými omezeními, o nichž dáme dopředu vědět,“ konstatoval Ondřej Kotěra.

Bez výběrového řízení. Sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě měl vést úředník

V tuto chvíli ještě není jasné, kdy a k jakým omezením dojde. Projekt se připravuje „za pochodu“. Zatímco etapy mínus jedna a nula již detaily znají, u ostatního se teprve zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Hotová má být do konce letošního roku.

Z toho důvodu zatím nejsou známé ani přesnější náklady. „Zatím je pouze odhadujeme, a to zhruba na 150 milionů korun plus,“ zmínila místostarostka. Jak dodala, vedení města bude průběžně hledat vhodné dotační tituly či jiné formy spolufinancování, které by podíl města snížily.

