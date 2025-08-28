V replice středověké pece zkusí historici tavit železo, zájemci pomohou dmýchat

  13:29
Do Havlíčkova Brodu se o víkendu vrátí středověk. Od pátku do neděle se v přírodním parku Vlkovsko na severovýchodním okraji města uskuteční 10. ročník tavby skla v replice středověké sklářské pece. A protože jde o ročník jubilejní, připravili si pořadatelé z muzea jednu dosud neviděnou specialitu.
foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Před lety už to pomalu vypadalo, že seriál zajímavých akcí u repliky středověké sklářské pece skončí. „Opravdu, měli jsme hlavně personální krizi. Ale podařilo se nám ji překonat,“ svěřuje se Alena Jindrová, ředitelka pořádající Galerie a muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

Tavba skla ve Vlkovsku se během posledních pár let rozrostla na košatou přehlídku středověkých řemesel. Postupně k peci sklářské přibyla pec hrnčířská i pekařská, během posledního prázdninového víkendu se představují i další historická řemesla, jako například výroba šindelů, másla, podkov nebo textilu či mletí obilí.

V historické peci se opět taví sklo. Z experimentu se stal středověký den

Letošní ročník, protože je jubilejní desátý, jde ještě o kus dál. Historici a archeologové sestavili další pec, v níž zkusí utavit železo a bronz. „Chtěli jsme lidem ukázat něco nového a protože díky těžbě kovů byla oblast Brodu vlastně osídlena, bylo rozhodnuto,“ směje se pracovnice muzea Věra Fejtová.

Osobně zejména v okolí Ranska v místech, kde se před staletími těžilo, sesbírala horniny, v nichž se i dle potvrzení geologů železná ruda vyskytuje. Tu se o víkendu v nově postavené replice středověké pece pokusí přetavit v takzvané železné houby, surové železo připravené k dalšímu zpracování.

„Týden jsme pec stavěli a v úterý v ní poprvé zatopili, abychom ji začali vysoušet. Použili jsme pouze místní hlínu, z lokality, kde dříve bývala cihelna,“ popisuje Fejtová.

Dobronínský sklář František Novák se už čtvrtstoletí profesionálně zabývá výrobou replik středověkého skla. Vyrábí pro Skandinávii, tuzemská muzea či milovníky historie.
Pec na roztavení kovů je podle ní menší a na stavbu jednodušší, než je pec sklářská. Je zahloubená a s tenčí hrudí. A jednodušší bude i její finální ohřev. „Železo, stejně jako sklo, se taví zhruba při 1200 stupních. V případě železa je ale snadné toho dosáhnout během hodiny za pomoci měchů. Ty se ve sklářské peci nepoužívají, ta se musí vyhřát postupně,“ vysvětluje.

Pořadatelé uvítají pomoc s dmýcháním

Od pátečního odpoledne do nedělního poledne tak mohou lidé zavítat do Vlkovska na jakýsi den středověkých řemesel. To hlavní bude v programu během celého sobotního dne. Sklo bude historickou metodou opět zpracovávat sklářský mistr František Novák, k tomu se bude podávat středověké pečivo.

Rudu si chtějí pořadatelé připravit už v pátek večer, kdy předvedou i finální úpravu pece. V sobotu odpoledne se pak pokusí vyrobit železné houby. „Uvítáme od příchozích pomoc s dmýcháním, zájemci si budou moci zkusit i drcení rudy,“ zve na vycházku do Vlkovska Věra Fejtová.

Nedělní dopoledne se ponese v duchu takzvané „dotavné“. Uskuteční se poslední sklářské tavby i aukce výrobků, které za víkend ve Vlkovsku vzniknou. Zájemci si tak mohou odnést originální suvenýry.

Experiment s tavením skla skončí. Středověká pec v Brodě dala, co mohla

Z tavby skla, která se poprvé konala před deseti lety jako pokus historiků, se tak v Brodě stává plnohodnotný středověký víkend. Pořadatelé se na něj připravují dlouho dopředu. „Minimálně od května. Letos bylo potřeba trochu poupravit sklářskou pec, popadala nám u ní klenba,“ líčí Alena Jindrová. Hektický je pak zejména poslední týden, kdy přípravy finišují a pece je třeba vyhřát.

Středověké víkendy podle představitelek muzea budou i nadále pokračovat a rozrůstat se. „Lidé si i díky této akci zvykli do Vlkovska chodit a to je dobře. Chtěli bychom tuto lokalitu do budoucna ještě více zpřístupnit a více ji využívat i během zbytku roku pro edukační činnost,“ naznačuje ředitelka galerie a muzea.

