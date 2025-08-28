Před lety už to pomalu vypadalo, že seriál zajímavých akcí u repliky středověké sklářské pece skončí. „Opravdu, měli jsme hlavně personální krizi. Ale podařilo se nám ji překonat,“ svěřuje se Alena Jindrová, ředitelka pořádající Galerie a muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Tavba skla ve Vlkovsku se během posledních pár let rozrostla na košatou přehlídku středověkých řemesel. Postupně k peci sklářské přibyla pec hrnčířská i pekařská, během posledního prázdninového víkendu se představují i další historická řemesla, jako například výroba šindelů, másla, podkov nebo textilu či mletí obilí.
V historické peci se opět taví sklo. Z experimentu se stal středověký den
Letošní ročník, protože je jubilejní desátý, jde ještě o kus dál. Historici a archeologové sestavili další pec, v níž zkusí utavit železo a bronz. „Chtěli jsme lidem ukázat něco nového a protože díky těžbě kovů byla oblast Brodu vlastně osídlena, bylo rozhodnuto,“ směje se pracovnice muzea Věra Fejtová.
Osobně zejména v okolí Ranska v místech, kde se před staletími těžilo, sesbírala horniny, v nichž se i dle potvrzení geologů železná ruda vyskytuje. Tu se o víkendu v nově postavené replice středověké pece pokusí přetavit v takzvané železné houby, surové železo připravené k dalšímu zpracování.
„Týden jsme pec stavěli a v úterý v ní poprvé zatopili, abychom ji začali vysoušet. Použili jsme pouze místní hlínu, z lokality, kde dříve bývala cihelna,“ popisuje Fejtová.
Pec na roztavení kovů je podle ní menší a na stavbu jednodušší, než je pec sklářská. Je zahloubená a s tenčí hrudí. A jednodušší bude i její finální ohřev. „Železo, stejně jako sklo, se taví zhruba při 1200 stupních. V případě železa je ale snadné toho dosáhnout během hodiny za pomoci měchů. Ty se ve sklářské peci nepoužívají, ta se musí vyhřát postupně,“ vysvětluje.
Pořadatelé uvítají pomoc s dmýcháním
Od pátečního odpoledne do nedělního poledne tak mohou lidé zavítat do Vlkovska na jakýsi den středověkých řemesel. To hlavní bude v programu během celého sobotního dne. Sklo bude historickou metodou opět zpracovávat sklářský mistr František Novák, k tomu se bude podávat středověké pečivo.
Rudu si chtějí pořadatelé připravit už v pátek večer, kdy předvedou i finální úpravu pece. V sobotu odpoledne se pak pokusí vyrobit železné houby. „Uvítáme od příchozích pomoc s dmýcháním, zájemci si budou moci zkusit i drcení rudy,“ zve na vycházku do Vlkovska Věra Fejtová.
Nedělní dopoledne se ponese v duchu takzvané „dotavné“. Uskuteční se poslední sklářské tavby i aukce výrobků, které za víkend ve Vlkovsku vzniknou. Zájemci si tak mohou odnést originální suvenýry.
Experiment s tavením skla skončí. Středověká pec v Brodě dala, co mohla
Z tavby skla, která se poprvé konala před deseti lety jako pokus historiků, se tak v Brodě stává plnohodnotný středověký víkend. Pořadatelé se na něj připravují dlouho dopředu. „Minimálně od května. Letos bylo potřeba trochu poupravit sklářskou pec, popadala nám u ní klenba,“ líčí Alena Jindrová. Hektický je pak zejména poslední týden, kdy přípravy finišují a pece je třeba vyhřát.
Středověké víkendy podle představitelek muzea budou i nadále pokračovat a rozrůstat se. „Lidé si i díky této akci zvykli do Vlkovska chodit a to je dobře. Chtěli bychom tuto lokalitu do budoucna ještě více zpřístupnit a více ji využívat i během zbytku roku pro edukační činnost,“ naznačuje ředitelka galerie a muzea.
