Výlet na Juventus dal nadějnému jihlavskému fotbalistovi novou motivaci

Po takové zkušenosti a zážitcích má Adam Homolka o další motivaci postaráno. Českou výpravu s osmi úspěšnými akademiky uvítal Pavel Nedvěd. Ikona Staré dámy, vítěz Zlatého míče 2003 a jeden z nejlepších českých fotbalistů všech dob je nyní v nejlepším italském klubu viceprezidentem.

„Prošel s námi klubové muzeum a tréninkové zázemí, byl to výborný zážitek,“ zavzpomínal Adam Homolka.

Sledovat mohl také svůj největší idol - Portugalce Ronalda - alespoň při tréninku, protože v duelu Juventusu s Udinese jej trenér Massimiliano Allegri šetřil před důležitým zápasem v Lize mistrů.

Regionální fotbalové akademie vznikly před třemi roky, Jihlava s Plzní byla v první vlně. Postupně se přidaly akademie i v dalších krajích. Adam Homolka se na vlastní kůži přesvědčil o tom, jak se hodí kromě sportu také znalost cizího jazyka.

Do Jihlavy se mladý sportovec dostal ze Žďáru nad Sázavou, první fotbalové krůčky ale dělal v SFK Vrchovina v Novém Městě na Moravě. FC Vysočina o mladíka s tahem na branku projevil zájem poté, co se stal v roce 2014 nejlepším střelcem krajského finále McDonald’s Cupu.

Je vítězným typem hráče, rychlý a kreativní, zaujalo trenéry

„Všiml si mě tam pan trenér Tvarůžek, pozval mě na letní přípravu a od té doby jsem doma v Jihlavě,“ popisuje mladý útočník.

Jeho bývalí žďárští trenéři vyzdvihovali, že je vítězným typem hráče. Letošní sezona pro něj však byla utrápená. Limitovaly jej totiž problémy s koleny, zapříčiněné růstem teenagera. Rychle se vytáhl na 180 centimetrů, na tátu už se dívá shora.

„Kvůli problémům s koleny toho Adam letos moc neodehrál. Talent a perspektivu v sobě má, je to rychlostní a kreativní hráč. Věřím, že se do dobré formy zase brzy dostane a že ukáže, co v něm je,“ doufá Libor Smejkal, který trénuje jihlavský výběr U16.



Vše je snad na dobré cestě. „Adam už začal trénovat, společně s kluky ještě stihne turnaj v Rakousku, kde budou reprezentovat Kraj Vysočina,“ plánuje kouč.

Samotný hráč oceňuje, jak je v FC Vysočina o mladé hráče postaráno. „Máme výborné trenéry. A k dispozici jsem měl nyní také fyzioterapeuta. Zázemí máme dobré,“ chválí Homolka.

Škola mu jde, rodiče se o jeho budoucnost nebojí

Ve škole nikdy nezaostával. Na té základní se účastnil i matematických olympiád. Jak jde skloubit náročně tréninky se studiem obchodní akademie?

„Myslím, že se mi to daří. Nakonec jsem nešel na gymnázium, ale nelituji. Spolužáci, tedy většinou spolužačky, jsou fajn a na škole se mi snaží vyjít vstříc. Samozřejmě, že přestup ze Žďáru do Jihlavy ještě na základce nebyl jednoduchý, ten první rok jsem jezdil do školy každý den ráno a pak se vracel po tréninku,“ vybavuje si.

V klubu je to nastavené tak, že když hráč potřebuje víc času na školu, domluví se s trenérem.



Podle rodičů jihlavští kluci věnují fotbalu i svůj volný čas, kterého jim pak moc nezbývá. „Adamovi dal hodně výlet do Itálie, kde si to mohl srovnat v hlavě. Chce se o svoji šanci porvat,“ říká Petra Homolková.

„Jde mu i škola, takže nemáme strach, že by se neuživil bez fotbalu. O kluky je v Jihlavě dobře postaráno,“ dodává maminka.

I když v posledních měsících její syn chodil spíše po ordinacích a cvičil, než že by proháněl soupeřovy obránce, už zase začal naplno trénovat. „Uvidíme, co moje kolena a jak budu hrát po zranění,“ zůstává opatrný.



Zároveň je z něj ale cítit odhodlání. Motivaci získal právě i v Juventusu, kde viděl, jak funguje špičkový velkoklub. Kde sám sebe vidí za čtyři roky? „Chtěl bych se dostat do první ligy a do reprezentace,“ zasnil se.