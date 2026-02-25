Policie vybírala u cizích řidičů kamionů mastné kauce pro různá porušení předpisů

  20:27
Kauci 200 tisíc korun uložili v úterý policisté dopravci po kontrole jednoho z kamionů. Při ní totiž zjistili, že se ve vozidle nachází zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem, informovala o tom policie na síti X. Strážníci v úterý odhalili další závažné porušení pravidel celkem třikrát. Ve všech třech případech uložili řidičům kauci v celkové výši 300 tisíc korun.
Zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem. Ten slouží k zaznamenávání aktivit řidiče a kontroluje dodržování pravidel. (24. února 2026) | foto: Policie ČR, síť X

Tachograf je přístroj, který slouží především k zaznamenávání aktivit řidiče a jejich hlášení. Zařízení kontroluje, zda řidiči dodržují pravidla ohledně doby jízdy, přestávek, odpočinku a rychlosti.

Ve vozidle byla podle policie provedena důkladná kontrola, při níž prohřešek strážníci odhalili. Policie pak doplnila, že úmyslné zásahy do tachografů jsou časté.

Po zjištění se na místo dostavila specializovaná firma, která provedla odbornou demontáž zařízení. „Dopravce se sídlem v Severní Makedonii je podezřelý z porušení zákona o silniční dopravě. Dopravci proto policisté uložili kauci ve výši 200 tisíc korun. Uloženou kauci dopravce uhradil,“ uvedla policie v tiskové zprávě.

Když fouká, obtěžuje nás hluk. Lidé kritizují nový úsek D1, ŘSD provede měření

Policisté v úterý řešili závažné porušení pravidel celkem třikrát. V jednom šlo mimo jiné o nedodržení stanovené doby pro odpočinek a v dalším falšoval řidičskou kartou.

Ve všech případech se jednalo o zahraniční dopravce. Strážníci z dálničního oddělení Velký Beranov jim na místě uložili kauce v celkové výši 300 tisíc korun. Kontrolovali vozidla na 115,5 kilometru D1 ve směru na Prahu.

Kauce v maximální výši 200 tisíc korun mohou policisté ukládat od 1. července loňského roku, a to za závažná porušení zákona o silničním provozu.

„Pokud by dopravce kauci na místě neuhradil, může mu kromě jiného policista v další jízdě zabránit, a to použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla. Nově mu také policisté mohou zakázat další jízdu a zadržet tabulky státní poznávací značky vozidla,“ informovala mluvčí krajského ředitelství policie kraje Vysočina Dana Čírtková.

