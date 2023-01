Letní dětské tábory zdražují, i přesto jsou už teď některé plně obsazené

„V první lednový pátek jsme spustili přihlašování a po pár dnech byla většina táborů zcela nebo téměř obsazená. Obzvláště u příměstských zbývá jen pár míst, případně je možnost zapsat se jako náhradník,“ popsala situaci Jarmila Pavlíčková, ředitelka Domu dětí a mládeže (DDM) Třebíč.

Nabídka je podle ní osvědčenou klasikou - něco ze sportu, tvoření, dobrodružství, nechybí ani zaměření na zvířata či vědu.

„Letošní novinka - příměstský tábor MasterChef Junior - byl plný v podstatě okamžitě. Děti se tam budou učit vařit, sestaví si menu. A co si uvaří, to si také snědí,“ vylíčila Pavlíčková s tím, že zdražení se vyhnout nešlo. Ceny se zvedly asi o 20 procent.

„Podle mě jsou to ale pořád ještě přijatelné částky, což je ostatně patrné i na zájmu, který nijak nepoklesl,“ dodala ředitelka.

Za účast na příměstském táboře bez dokoupení stravy zaplatí rodiče od tisícikoruny po patnáct set. Za zmíněného MasterChefa, kde je v ceně i jídlo, pak 2 400 korun. Týdenní pobytové tábory vyjdou na něco přes tři tisíce. Za delší, přibližně dvoutýdenní pobyty zájemci vydají částku mezi čtyřmi a pěti tisíci.

TikTok kemp s influencery o sociálních sítích

O deset až dvacet procent letos podraží i tábory pořádané žďárskou příspěvkovou organizací Active - středisko volného času. „Zasáhly nás hlavně vyšší ceny energií, ale třeba i vstupného či pohonných hmot, a tím pádem i dopravy na různé výlety,“ přiblížila Romana Šimurdová, ředitelka Active.

Vyvěšeny zatím jsou termíny čtyř pobytových táborů. Příměstské, jichž má být celkem devět, budou následovat.

Rodiče, již chtějí svého potomka vyslat na dvoutýdenní táboření, si musí připravit 6 600 korun, za cirka týdenní pobyt vynaloží čtyři až pět tisíc. „Mezi dražší tábory pak patří TikTok kemp, kde se ale účastníci mohou těšit na opravdu známé influencery,“ popsala Šimurdová.

Na kemp, kde se děti naučí mimo jiné stříhat videa, fotit a orientovat se na sociálních sítích, si rodiče musí připravit téměř šest tisíc. Novinkou je i týdenní tábor Terč v pohybu zaměřený na parkour a nerf. Ten vyjde na 4 800 korun.

I v kategorii „příměšťáků“ se podle slov Šimurdové mohou rodiče těšit na novinky. „Připravujeme tábor vedený v angličtině. Další bude zaměřený výtvarně, i s výlety do galerií,“ sdělila ředitelka.

Zájem o tábory na Vysočině je z celé republiky

Ze 6 200 na 6 900 korun se letos zvedla i cena dvoutýdenních pobytů na jednom z nejznámějších táborů na Vysočině pořádaných odborovou organizací žďárského podniku Žďas. V Zubří u Nového Města na Moravě se na třech bězích prostřídá zpravidla kolem šesti set dětí. Potomci či vnoučata zaměstnanců firmy mají slevu.

„Zdražovat jsme museli, protože i nás samozřejmě postihly dražší energie. Zájemci už se ale hlásí jako obvykle - nemyslím si tedy, že bychom měli problémy běhy zaplnit,“ míní Eva Rosecká, předsedkyně odborů Žďasu.

Loni byly tábory, kde program tvoří mix sportu, turistiky, her a dalších aktivit, úplně plné. „Jezdí sem nejen děti z regionu, míváme účastníky z celé republiky,“ dodala Rosecká.

Že Vysočina patří k oblíbeným táborovým regionům, potvrzuje i Jan Burda, předseda Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina. „Dáno je to čistou přírodou i možnostmi, které tato oblast nabízí. Počet pobytových táborů se proto za poslední roky rozhodně nesnižuje a třeba příměstských postupně přibývá,“ konstatoval Burda.

Pro sourozence existují množstevní slevy

Ač řada organizátorů podražila, není to podle jeho slov ve většině případů nijak razantní. „Nemyslím si, že by šlo o navýšení, kvůli němuž by děti nejely na tábor. Někteří rodiče možná o tomto výdaji víc přemýšlejí, zvlášť posílají-li na tábor více dětí. Řada provozovatelů to ale řeší i množstevními slevami pro sourozence, nějaká domluva bývá možná,“ uvedl Burda.

K mírnému zdražení táborů - do deseti procent - přistoupili v DDM Pelhřimov. Pobytový, cirka desetidenní tábor vyjde na něco přes šest tisíc, cena u příměstských se pohybuje kolem 600 korun za den včetně stravy.

„Rodiče nemusí platit celý týden, mohou si vybrat i jednotlivé dny,“ řekl Libor Fišar, ředitel DDM Pelhřimov.

V havlíčkobrodském středisku volného času AZ Centrum ceny navyšovali již minulou sezonu, proto se je letos snaží zachovat v původní výši.

V DDM Jihlava, kde mají pro tento rok nachystáno šest pobytových a osm příměstských táborů, se ceny zvedly jen nepatrně, řádově o desetikoruny. Přihlašování na tábory tam startuje od února.