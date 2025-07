V pondělí v deset hodin večer vyrazili táborníci na noční hru. A zhruba dvacet minut po půlnoci se na tísňovou linku ozvala dívka. Dispečerovi popsala, že se ztratila někde na lesní cestě na červené turistické značce.

„Policistovi sdělila, kde by se měl jejich tábor nacházet, ale jeho přesné místo ani název nevěděla a neměla ani kontakt na žádného z táborových vedoucích. Věděla pouze to, že by se měl tábor nacházet někde v okolí Ledče nad Sázavou,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Operační důstojník ihned informoval policejní hlídky ze Světlé nad Sázavou i dopravní policisty z Havlíčkova Brodu. K pravděpodobnému místu, kde se dívka ztratila vyrazil i psovod a do pohotovosti byla uvedena posádka Letecké služby policie.

Oslava patnáctin, na kterou nezapomene

Pomohlo, když dívka policistům dle instrukcí zaslala fotografii mapy, kde se aktuálně měla nacházet. Pátrání se tak soustředilo na oblast poblíž Chřenovic. „Operační důstojník zůstával dál s dívkou v telefonickém kontaktu a snažil se ji především uklidnit,“ dodala Čírtková.

Tři minuty po jedné hodině v noci se dívku podařilo nalézt. Byla v pořádku a nezraněná. Na policisty tak čekal už jen jeden úkol - zjistit, na kterém táboře dívka pobývá a předat ji táborovým vedoucím.

„Pátrání mělo tentokrát šťastný konec, a to i zásluhou přístupu ztracené dívky, která nepanikařila a v rámci telefonického hovoru spolupracovala s operačním důstojníkem. A to je vždy velmi důležité,“ ocenil vedoucí operačního odboru policie na Vysočině Libor Čapek.

Policisté zmínili ještě jednu zajímavost. V pondělí 14. července, tedy v den, kdy táborníci vyrazili na noční hru, dívka oslavila patnácté narozeniny. „Takový dárek si zřejmě nepřála,“ podotkla policejní mluvčí.

Nepanikařit a rozhlédnout se kolem sebe

Ta zároveň připomněla, jak se v případě ztracení či zabloudění na neznámých místech v přírodě chovat. „Důležité je zachovat chladnou hlavu a nezmatkovat,“ zdůraznila.

Člověk by se měl zastavit na místě, pořádně rozhlédnout a zkusit najít orientační body. Mohou jimi být například posed, opuštěná chata, krmelec nebo potok. „Zůstaneme na místě, které můžeme dobře popsat,“ pravila Čírtková.

Pokud má osoba u sebe telefon, měla by zavolat na tísňovou linku a místo po nahlášení polohy pokud možno neopouštět. Pouze v případě nepříznivého počasí by měl člověk zkusit najít úkryt. „V případě únavy si lehneme na bok a pokud možno se odizolujeme od země, například mikinou nebo alespoň větvemi,“ doplnila Dana Čírtková.