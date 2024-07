Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Mělo to být nezvyklé bydlení. Nakonec však zřejmě adaptaci na rodinný dům nejmladší židovská modlitebna v tuzemsku stojící v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku unikne. Do plánů jejího majitele se vložil pacovský spolek Tikkun. Ten by chtěl iniciovat odkup synagogy a její úpravy v muzeum o dějinách Židů na Kamenicku.