V Meziříčí plánují novou čtvrť za miliardy, vyroste s pomocí soukromých peněz

„Lokalita Svit je nejvýznamnější rozvojovou plochou našeho města. Proto se pro ni snažíme pořídit co nejkvalitnější rozvojový plán. Získat jsme se jej rozhodli prostřednictvím jednofázové otevřené urbanistické soutěže,“ objasnil meziříčský starosta Alexandros Kaminaras.

Je to podle něj jediný způsob, jak získat kvalitní návrh od budoucího partnera pro spolupráci, na nějž by jinak radnice třeba ani nepřišla nebo se o něm neměla šanci dozvědět. „Zadáním architektonické soutěže bylo řešit celé území Svitu, včetně soutoku Balinky a Oslavy, napojení na Ostrůvek, na ulici Pod Strání nebo na Čechovy a Riegrovy sady,“ přiblížil část požadavků Kaminaras.

Návrhy měly podle něj nastínit rovněž podobu parkování v celé lokalitě či možné připojení na ulici Třebíčskou. To vše prozatím bez ohledu na současné majetkoprávní vztahy. Jimi se totiž bude radnice ještě zabývat.

„V současné době je část pozemků v této oblasti v majetku města, část má ale jiného vlastníka. Cílem je, abychom je do budoucna všechny získali do našeho vlastnictví,“ upřesnila Martina Strnadová z tiskového úseku meziříčské radnice.

Vybrali z desítky účastníků

Do soutěže se podle Strnadové nakonec zapojilo deset zájemců. Jejich návrhy posuzovala odborná porota složená z architektů a zástupců města. Ta nakonec vybrala návrh od ateliéru Grimm Architekti z nedalekého Žďáru nad Sázavou.

Právě tito autoři - Rudolf Grimm a Martina Grimmová - dle vedení města nejlépe pochopili souvislost řešeného území s centrem.

„Pokud by byl v budoucnu, a tím myslím v příštích zhruba dvaceti letech, ve kterých se rozvoj lokality Svit postupně uvažuje, tento návrh alespoň zčásti naplněn, tak centrum Velkého Meziříčí skutečně posílí, nikoliv oslabí. V tom je jeho největší devíza,“ hodnotí Kaminaras.

Podle Rudolfa Grimma právě kontext historického centra a jedinečné morfologie okolí utvářejí podobu zcela nové čtvrti. „Přirozenou páteří území je řeka Balinka, kterou doplňujeme parkem a zklidněnou ulicí. Mezi nivu řeky, Čechovy sady a ulici Třebíčskou je pak vložena zástavba,“ popsal Grimm.

Na výškovou budovu zřejmě nedojde

Bytové domy - ať již v kompaktní zástavbě, nebo samostatně stojící, však nezaujímají celé území. Stát mají hlavně v okolí svahu při Třebíčské ulici. Nechybějí však ani místa pro oddech, setkávání i hry dětí. Část sadů může být podle vítězné vize dokonce ponechána jejich přirozené divokosti.

Investice v řádech jednotek miliard si určitě žádá i zapojení soukromého sektoru. Alexandros Kaminaras starosta Velkého Meziříčí

„Jde o vyvážený poměr mezi zastavěnou a nezastavěnou plochou, podpořený i občanskou vybaveností v přízemí jednotlivých bytových domů. Návrh také přivádí do popředí řeku a vytváří kolem ní nábřežní promenádu, kterou považuji skutečně za realistickou a v budoucnu i funkční,“ vyjádřil se starosta.

V návrhu architektů asi většinu lidí zaujme na místní poměry velmi výrazná výšková stavba, nacházející se v blízkosti katovny. Ta je ovšem dle vedení města myšlena pouze jako výhledová možnost pro případ vysoké poptávky po bydlení.

Součástí lokality Svit může být dle návrhu i výšková budova.

„Je velmi pravděpodobné, že k její výstavbě nikde nedojde, ale v návrhu je řečeno, že právě toto místo by takto vysokou stavbu klidně zvládlo,“ vysvětlil Kaminaras.

Zapojení soukromého sektoru

Velkým meziříčským tématem, ostatně stejně jako v řadě jiných tuzemských měst, je parkování. „To je na nábřeží za domy řešeno garáží s pobytově upravenou zelenou střechou. Garáž je v celé délce průjezdná a v rámci jednotlivých částí zástavby přístupná třemi vjezdy,“ popsali autoři návrhu. Parkování v samostatných domech je pak podle nich vybudováno v podlaží, v úrovni vjezdu z Třebíčské ulice.

Proměnu lokality Svit ale neplánuje radnice rozhodně ve své režii. „Investice v řádech jednotek miliard si určitě žádá i zapojení soukromého sektoru,“ upozornil starosta s tím, že město musí hlavně zajistit mantinely, podle nichž se bude rozvoj řídit. „Ale jak ta hra uvnitř bude probíhat, to už není ani tolik úlohou města, jako spíše těch aktérů, kteří do dění mohou vstupovat,“ dodal Kaminaras.

Urbanistická soutěž vyšla město řádově na statisíce korun, přičemž část nákladů pokryli Meziříčští z dotace. Vítězný ateliér získal čtvrt milionu, 150 tisíc korun si odnesl druhý v pořadí - společnost ofschem architekti. Třetí cena byla spojena s odměnou 100 tisíc korun a obdrželo ji studio Five by Five. Speciální ocenění pak získaly ještě dva další soutěžní návrhy.