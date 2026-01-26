Fanoušci ve Vysočině Areně jsou nejlepší na světě, shodují se biatlonisté

Jan Salichov
  8:44
Coby aktivní závodník v Novém Městě na Moravě zažil období, kdy si biatlon cestu k fanouškům v České republice teprve hledal. Ale také období, při kterém prožíval dosud nejúspěšnější období. Ondřej Moravec, trenér české mužské reprezentace, proto Vysočina Arenu bere jako srdeční záležitost. Fanoušci tu znovu byli těmi nejlepšími na světě.
Michal Krčmář slaví se svými dětmi po třetím místě ve smíšené štafetě v Novém...

Michal Krčmář slaví se svými dětmi po třetím místě ve smíšené štafetě v Novém Městě na Moravě. | foto: ČTK

Tommaso Giacomel z Itálie vede startovní pole v závodě s hromadným startem v...
Francouz Quentin Fillon Maillet vede startovní pole v závodě s hromadným...
Český tým slaví třetí místo Jessicy Jislové, Vítězslava Horniga, Terezy...
Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Tereza Voborníková a Jessica Jislová slaví...
„Zažil jsem tady Evropský pohár už v roce 2007. A od té doby se tady sakra věcí změnilo,“ usmívá se bývalý skvělý biatlonista. „Jsem hrozně rád, že jsem byl u toho, kdy se tohle všechno stalo. A že jsem mohl být součástí skupiny lidí, kteří na tom měli nějaký podíl.“

V roce 2013 coby finišman dovezl českou smíšenou štafetu k bronzové medaili z prvního domácího mistrovství světa v Novém Městě. „Tyto úspěchy, to už je taková třešnička na dortu,“ říká Moravec. „Ale každému českému závodníkovi bych přál, aby tady takový výsledek zajel. Protože to má skoro stejnou hodnotu jako medaile z mistrovství světa nebo z olympiády,“ tvrdí.

Nálož energie z Nového Města. Bude platit efekt Soukalová? A co čeká Davidovou?

Co se totiž nemění, je úžasná atmosféra, kterou fanoušci a diváci ve Vysočina Areně umějí vytvořit. „Myslím si, že za ty roky biatlonu rozumí. A hlavně fandí všem. Není to jen ten čistý nacionalismus. Což je příjemné,“ říká Moravec.

A šéf organizačního týmu Světového poháru v Novém Městě na Moravě a zároveň viceprezident Mezinárodní biatlonové unie IBU Jiří Hamza má jasno: fanoušci ve Vysočina Areně jsou nejlepší na světě!

„A neberu to tak jen já. Myslím, že to tak vnímají všichni,“ usmívá se Hamza. „S tím musím souhlasit, to je jasný,“ usmívá se Moravec. „Ale řekl bych jednu věc: svěťák ve Francii je, co se atmosféry týče, hodně podobný, srovnatelný. Co lidi u nás a ve Francii dokážou vytvořit, to je neuvěřitelné.“

„Pro závodníky je to jedna z největších odměn“

Tentokrát měli nezapomenutelný zážitek diváci zejména v sobotu večer, kdy společně s českou čtveřicí Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář slavili třetí místo ve smíšené štafetě mix.

„Skoro celá tribuna byla plná i na vyhlášení výsledků, za to jim patří díky. Ale děkuji i všem divákům, kteří tady byli celý víkend. Atmosféra byla báječná,“ kvituje Moravec.

Budoucnost Světového poháru ve Vysočina Areně

Nové Město na Moravě má už nyní jistotu závodů Světového poháru v biatlonu i v dalších čtyřech letech. „Bereme to jako ocenění práce celého organizačního týmu a také fanoušků, díky kterým se biatlonisté do Vysočina Areny tak rádi vrací,“ říká předseda organizačního výboru Jiří Hamza.

Termíny Světových pohárů v Novém Městě na Moravě:

  • 19. - 24. ledna 2027
  • 7. - 12. března 2028
  • 2. - 7. ledna 2029
  • 1. - 6. ledna 2030

Ten mohl zavzpomínat na radost v cíli po zmiňovaném bronzu ze smíšené štafetě na mistrovství světa 2013. „Bylo to něco neskutečného. Když má člověk čas si cílovou rovinku trošku užít, jsou to nezapomenutelné pocity. A pro závodníky jedna z největších odměn,“ říká Moravec. „Michal (Krčmář) tedy toho času úplně tolik neměl, ale i na těch pár vteřin bude vzpomínat hodně dlouho,“ doplnil Moravec.

„Jo, to jsou momenty, které bych přál zažít každému sportovci. Diváci vás tak nabijou,“ vykládal Krčmář v cíli. „A bez nějakého blbého pocitu říkám, že tohle je pro mě mnohem víc než medaile v Lenzerheide,“ zmínil druhé místo stříbrné smíšené štafety na loňském mistrovství světa. „Tady jsem si to užil naplno. To, co jsem vnímal v té cílové rovince, ta energie mezi námi. Wow, nepopsatelné,“ těšilo ho.

„Upřímně říkám, že od té doby, co jsem tady Gabču viděl získat medaili, byl to takový můj skoro olympijský sen,“ připomněl vítězství Gabriely Koukalové v závodě Světového poháru s hromadným startem v roce 2016. „Získat ji před domácími diváky... A když je navíc ze štafety, je to mnohem lepší pro celý tým,“ dodal Krčmář.

Nedělní počasí jako v německém Oberhofu

Diváci však tentokrát mohli slavit také další kvalitní výsledky: šesté místo Lucie Charvátové a Tomáše Mikysky ve smíšených štafetách dvojic, umístění Terezy Voborníkové v top ten ve zkráceném vytrvalostním závodě žen nebo desáté místo Michala Krčmáře v závodě s hromadným startem.

Michal Krčmář slaví se svými dětmi po třetím místě ve smíšené štafetě v Novém Městě na Moravě.
Tommaso Giacomel z Itálie vede startovní pole v závodě s hromadným startem v Novém Městě na Moravě.
Francouz Quentin Fillon Maillet vede startovní pole v závodě s hromadným startem v Novém Městě na Moravě.
Český tým slaví třetí místo Jessicy Jislové, Vítězslava Horniga, Terezy Voborníkové a Michala Krčmáře ve smíšené štafetě v Novém Městě na Moravě.
„Je to super,“ pochvaloval si Hamza. „Musíme vidět objektivně, že nezávodili zase úplně všichni. Ale myslím si, že pro lidi, nebo pro pořádání těch závodů v Novém Městě, je to důležité. Protože si myslím, že si to všichni užili.“

Jen těžko by se hledal divák, který by se závody Světového poháru v Novém Městě nebyl spokojen. „Chtěli jsme vidět, jaká je tady atmosféra, a fanoušci jsou zde opravdu nejlepší,“ shodují se.

„Musíme všem poděkovat,“ uvedl Hamza. „A poděkovat chci také všem organizátorům. Ten tým lidí je pořád lepší a lepší a mě už tady skoro ani nepotřebují,“ usmál se.

Lezl jsem po zemi, ale fanoušci mě zvedli na nohy, líčil znovu spurtující Krčmář

Náladu divákům nepokazilo ani počasí. „Překládali jsme to sem kvůli tomu, že v Oberhofu je na houby počasí. A dnes si připadám jako v Oberhofu,“ okomentoval nedělní mlhu Hamza. „Ale jinak si myslím, že přesně takhle si to přejeme. Nechceme dělat závody v jarních bundách,“ připomněl loňský březnový termín a závody, které se mohou konat jenom díky zásobníku sněhu. „Je to zimní sport a myslím, že tak to má být. Takhle je to super.“

Nemluvě o tom, že lednový termín je i jednodušší pro pořadatele. Třeba už jen kvůli parkovaní na přilehlých zmrzlých loukách.

A dobrá zpráva na závěr: Světový pohár se do Nového Města vrátí také v nadcházejících čtyřech letech. A kromě roku 2028 vždy právě v lednovém termínu.

