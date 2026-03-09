Kvůli novému mostu padne klubovna skautů. Stavět se začne v září

Autor:
  15:17
Dvacet let o tom ve Světlé nad Sázavou snili. Koncem letošního roku by se obyvatelé měli dočkat zahájení prací. Kraj Vysočina spolu s radnicí hodlá postavit druhý most přes řeku. Nacházet se bude před nádražím, propojí výpadovky na Havlíčkův Brod a Habry. A hlavně odvede část dopravy z centra.
Budova bývalé vodárny na pravém břehu Sázavy dnes slouží jako klubovna skautů....

Budova bývalé vodárny na pravém břehu Sázavy dnes slouží jako klubovna skautů. Kvůli špatnému technickému stavu a výstavbě mostu je určena k demolici. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Nová silnice protne současný areál v linii elektrického vedení. Odvede tak...
V těchto místech začne nová silnice. Přeložka krajské komunikace povede po...
Starosta František Aubrecht představuje projekt propojení ulic Zámecká a...
I po zahájení prací zůstane spojení pro pěší zachováno. Současná ocelová lávka...
9 fotografií

„Aktuálně dokončujeme projektovou dokumentaci. Společnou zakázku města a kraje na výběr stavební firmy máme v plánu vypsat letos v květnu a ještě letos na podzim bychom chtěli stavbu zahájit,“ nastínil plánovaný harmonogram hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO).

Podle světelského starosty Františka Aubrechta (KDU-ČSL) by tím byla korunována dlouholetá snaha města. Reálné myšlenky na propojení ulic Zámecká a Nádražní se poprvé objevily v generelu dopravy, který tehdejší vedení města představilo v roce 2007. Od té doby se snažilo nápad zhmotnit. Podaří se to zjevně až nyní.

Přemostění Sázavy by bylo součástí asi 400 metrů dlouhé přeložky krajské silnice druhé třídy číslo 347. Vést má v liniích dnešní panelové cesty pro pěší a cyklisty i navazující ocelové lávky, které byly v minulém století budovány zejména pro vlakem dojíždějící zaměstnance skláren.

Přednost dostanou bagry, skauti se stěhují

Přeložka začne u výpadovky na Havlíčkův Brod a povede po nynější příjezdové cestě k Penny Marketu. Pokračovat však bude v současné době oploceným areálem v linii elektrického vedení kolem areálu skláren Bomma k řece. Dnešní lávku nahradí plnohodnotný most s chodníky. Propojka bude ústit do Nádražní ulice před železniční stanici.

Budova bývalé vodárny na pravém břehu Sázavy dnes slouží jako klubovna skautů. Kvůli špatnému technickému stavu a výstavbě mostu je určena k demolici.
Nová silnice protne současný areál v linii elektrického vedení. Odvede tak tranzitní dopravu, která dnes musí projíždět přes náměstí Trčků z Lípy.
V těchto místech začne nová silnice. Přeložka krajské komunikace povede po nynější příjezdové cestě k obchodnímu domu, dál však bude pokračovat přes areál skláren k řece.
Starosta František Aubrecht představuje projekt propojení ulic Zámecká a Nádražní, který definitivně odvede kamiony z opraveného náměstí.
9 fotografií

„Součástí stavby jsou další stavební práce, například nutné přeložky inženýrských sítí, demolice stávajícího objektu s číslem popisným 567, opěrné zdi, odvodnění silnice a další,“ dodal k zakázce náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný (SOCDEM).

Dům, který se bude demolovat, stojí na pravém břehu řeky, hned vedle současné lávky. „Původně to byl objekt vodárny, která sloužila pro železniční stanici ještě v době, kdy jezdily parní vlaky. Nyní je to klubovna skautů. Ale je ve velmi špatném stavu,“ prozradil starosta Aubrecht. Skauti dostanou jako náhradu prostory v sokolovně.

Příprava pro budoucí podjezd pod železnicí

Součástí přeložky bude rovněž rekonstrukce stávajícího úseku Nádražní ulice ke křižovatce pod železničním přejezdem. Na ní i nadále zůstane povrch z dlažebních kostek. „Vytvořena však bude příprava pro budoucí podjezd pod železnicí, který by se měl budovat se stavbou vysokorychlostní trati,“ zmínil František Aubrecht.

Práce by měly začít v závěru letošního roku. Odehrál by se zábor staveniště, případně nutné kácení stromů, dokonce by mohla začít i demolice bývalé vodárny. „Hlavní stavební práce budou probíhat ve stavebních sezonách let 2027 a 2028,“ konstatoval Martin Kukla. V roce 2028 by se přeložka měla otevřít.

Poliklinika ve Světlé má nového majitele. Koupil rentgen a hledá pneumologa

I během stavebních prací zůstane otevřená nynější propojka pro chodce a cyklisty od nádraží ke sklárnám. Lávka však bude provizorně o pár metrů posunutá, podle projektu na druhou stranu bourané někdejší vodárny.

Po dokončení přeložky konstrukce lávky městu zůstane. To ji nechce likvidovat, ale využít zhruba o 350 metrů dál po proudu řeky. „Konstrukce je v dobrém stavu. Zkrátíme ji a přesuneme k zimnímu stadionu. Ten spojí s nákupním centrem Billa,“ přiblížil světelský místostarosta Tomáš Rosecký (Pro Světelsko).

Obyvatelé v těchto místech lávku přes řeku žádají dlouhodobě. Na severním břehu se nachází vilové čtvrtě i zimní stadion se sokolovnou. Na jižním je pak nákupní zóna. Pokud zde lidé chtějí nakoupit, musí buď k nádraží, nebo až přes náměstí. Z pár desítek metrů je pak více než kilometr.

Stavba odvede těžkou dopravu z náměstí

Kolik bude vybudování přeložky celkem stát, určí až soutěž na zhotovitele. Projekt počítá s náklady ve výši 155 milionů korun včetně DPH. Velkou většinu pokryje Kraj Vysočina, který na investici žádá dotaci.

Na město zbude přibližně 16 milionů korun. „Z našeho rozpočtu pokryjeme stavbu nových a obnovu stávajících chodníků, instalaci veřejného osvětlení a související stavby a terénní úpravy,“ doplnil starosta Aubrecht.

Pro Světlou a její obyvatele bude mít stavba obrovský význam. Nejen, že umožní snadnější propojení částí města na různých březích řeky, ale hlavně odvede těžkou dopravu z náměstí Trčků z Lípy. Ta by navíc po dokončení a zprovoznění průmyslové zóny u skláren mohla ještě narůst.

„Dokončili jsme velice náročnou rekonstrukci náměstí. Je nádherné. Že přes něj jezdí těžká nákladní auta, se díváme s těžkým srdcem,“ podotkl už dříve Aubrecht.

Zároveň velice usnadní cestování vysokorychlostní železnicí. Právě ve Světlé má být na ni přístupový bod ve směru na Prahu. U nádraží se do budoucna počítá s obřím parkovištěm. Kdo tak do Světlé pojede na vlak autem od Havlíčkova Brodu, bude mít mnohem jednodušší příjezd.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bezdomovci ohněm poškodili most, silničáři po nich vymáhají desítky tisíc

Pod mostem v Třebíči si bezdomovci vytvořili bydlení. Natahali tam starý...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) muselo nechat neplánovaně opravit most v Třebíči. Poškodili ho bezdomovci. Ti si pod ním vytvořili obývák s gauči a stolem. Stěny mostu poničili otevřeným ohněm....

Mezi řidiči zahraničních kamionů se rozšířila manipulace s tachografem

Zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem. Ten slouží k zaznamenávání...

Policisté na dálnici D1 na Vysočině v posledních několika týdnech při kontrolách opakovaně uložili statisícové kauce řidičům zahraničních kamionů. Řidiči často vkládají do tachografu svého kamionu...

Basketbalisté ani v Jihlavě na Slovince nestačili. O náskok přišli ve druhé půli

Tomáš Satoranský při utkání kvalifikace o mistrovství světa v basketbalu mezi...

Zase ta druhá polovina utkání. Čeští basketbalisté v ní proti Slovincům byli opět horším týmem, přišli o nadějně rozehraný duel a po výsledku 84:86 zapsali druhou porážku v skupině H kvalifikace o MS...

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s byty

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s...

Nový farní dům sv. Anežky na místě bývalé fary v Myslibořicích u Hrotovic v sobotu slavnostně požehnal moravskobudějovický děkan Miloš Mičánek. V nejbližších dnech se do šesti nových bytů domova...

Nový třebíčský stadion má 16 kabin, poměřuje se i s pražskou O2 arenou

Moderní stánek pro prvoligové hokejisty Horácké Slavie Třebíč nabídne kapacitu...

Nově zrekonstruovaný zimní stadion v Třebíči už disponuje vším, co má hokejová hala sportovcům i návštěvníkům nabízet – včetně úplně nové multimediální kostky. Zatím ovšem halu využívá výhradně...

Kvůli výpovědím kantorů hrozí škole v Humpolci kolaps, rodiče tlačí na radnici

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Dramatický vývoj na Základní škole Hradská v Humpolci dostal v závěru týdne před aktuálními jarními prázdninami nový rozměr. Zatímco rodiče žáků ve čtvrtek „vystřelili“ směrem k radnici ostrý...

9. března 2026  11:24,  aktualizováno  12:15

Přibyslav staví spojnici za 18 milionů. Uleví centru a nabídne parcely pro domy

Starosta Martin Kamarád na mapě ukazuje novou silniční spojku Pecháčkovy a...

Město Přibyslav finalizuje přípravy před spuštěním jedné z největších investic letošního roku. Ve čtyřtisícovém městě na Havlíčkobrodsku se v dubnu pustí do stavby nové ulice. Ta nejen že propojí dvě...

9. března 2026  11:18

Logo věže a střechy kostela už nestačí, Pelhřimov hledá nový vizuální styl

Symbol věže a hřebene střechy z pelhřimovského loga brzy zmizí. Nahradit ho má...

Nový jednotný styl, kterým se bude město prezentovat, hledá pelhřimovská radnice. Podle vedení městského úřadu by měl být moderní, jasně srozumitelný pro návštěvníky a zároveň i blízký místním...

9. března 2026  8:43

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s byty

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s...

Nový farní dům sv. Anežky na místě bývalé fary v Myslibořicích u Hrotovic v sobotu slavnostně požehnal moravskobudějovický děkan Miloš Mičánek. V nejbližších dnech se do šesti nových bytů domova...

8. března 2026  15:18

Kraj v Třebíči postaví za 700 milionů unikátní domov pro seniory i školku

Investice za 691 milionů korun: takto bude vypadat nový domov pro seniory v...

Krajští radní schválili stavební záměr na vybudování nového domova pro seniory, jehož součástí bude i komunitní centrum a mateřská škola. Stávající nevyhovující prostory v třebíčské Kubešově ulici...

8. března 2026  8:54

Už jsem byl dvakrát v kotli. Když nadávám, žena mě okřikne, líčí majitel Dukly Jihlava

Premium
Když nový šéf jihlavského hokejového klubu Slavomír Pavlíček mluví o Dukle,...

Už v neděli vstoupí jihlavští hokejisté do vyřazovací části letošního ročníku Maxa ligy. A na jejich úvodní domácí čtvrtfinálový duel s Frýdkem–Místkem se těší také majitel klubu Slavomír Pavlíček....

7. března 2026

Střechy Přibyslavi pokryje fotovoltaika, město zvažuje osadit i skládku

Střecha brněnské polikliniky Lesná osazena solární elektrárnou

Do budování fotovoltaických elektráren se v těchto dnech pouští Přibyslav. V režii města by měly vzniknout tři. Součástí projektu budou i menší bateriová úložiště. Pořízením panelů se chce město stát...

6. března 2026  13:20

Ochranáři se radují z návratu sokolů na Žďársko, turistům omezili vstup

První letošní snímky sokola stěhovavého na Čtyřech palicích na Žďársku. Pár se...

Skalisko Čtyři palice u Českých Milov na Žďársku opět ožívá vzácnými hosty. Vrátil se pár sokolů stěhovavých, jemuž se tam minulý rok povedlo vyvést dvě mláďata. Dle odborníků šlo o přelomovou...

6. března 2026  9:42

Mezi řidiči zahraničních kamionů se rozšířila manipulace s tachografem

Zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem. Ten slouží k zaznamenávání...

Policisté na dálnici D1 na Vysočině v posledních několika týdnech při kontrolách opakovaně uložili statisícové kauce řidičům zahraničních kamionů. Řidiči často vkládají do tachografu svého kamionu...

5. března 2026  20:11

Nový třebíčský stadion má 16 kabin, poměřuje se i s pražskou O2 arenou

Moderní stánek pro prvoligové hokejisty Horácké Slavie Třebíč nabídne kapacitu...

Nově zrekonstruovaný zimní stadion v Třebíči už disponuje vším, co má hokejová hala sportovcům i návštěvníkům nabízet – včetně úplně nové multimediální kostky. Zatím ovšem halu využívá výhradně...

5. března 2026  19:03

Krmítkům na Vysočině kraluje sýkora, polepšil si kos. Nejvíce je však vrabců

Sýkoru koňadru účastníci v kraji pozorovali v bezmála devadesáti procentech...

Přes dva tisíce nadšenců se letos na Vysočině zapojilo do Ptačí hodinky, pravidelného sčítání ptáků. Pozorovatelé, jichž bylo o zhruba dvě stovky více než loni, zaznamenali téměř 51 tisíc opeřenců...

5. března 2026  15:17

Brod loni ušetřil miliony za odpad, poprvé v historii se vešel do limitu

Ačkoli výsledky v třídění odpadu nejsou špatné, na skládce se objevují plasty i...

Obyvatelům Havlíčkova Brodu se v loňském roce podařilo razantně snížit množství odpadu. A to dokonce tak výrazně, že město nemuselo vůbec poprvé v historii doplácet za nadlimitní množství odpadu...

5. března 2026  12:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.