Vznikne park, hřiště i sociální zázemí. Světlá investuje 31 milionů do nové čtvrti

Autor:
  8:35
Nebývá obvyklé, aby města vynakládala peníze na zakládání nových parků. Světlá nad Sázavou se touto cestou vydala. A jak z čerstvě schváleného rozpočtu vyplývá, nový park na Kalvárii bude dokonce nejvyšší letošní investicí města. Jeho vybudování má přijít až na 31 milionů korun.

Kromě zeleně nabídne nový park na jihu Světlé také víceúčelové sportoviště, dětské hřiště a vodní prvky. | foto: Vizualizace: Světlá nad Sázavou

„Půjde o volnočasový areál na nově vznikajícím sídlišti. Jeho součástmi budou park, sadové úpravy, dětské hřiště a sportoviště i sociální zázemí,“ představil nejnákladnější projekt roku světelský starosta František Aubrecht.

Park se bude rozpínat na ploše přibližně sedmi tisíc metrů čtverečních. Umístěn bude na nově budovaném sídlišti Kalvárie. To leží na samém jižním okraji města, podél výpadovky na Humpolec. Přibližně třicítku rodinných i řadových domů tu staví a prodává soukromý developer. Budování volnočasového areálu si město rozdělilo do dvou stavebních sezon. Letos by práce měly začít, v příštím roce budou hotové.

Dojde i na rozšíření parkoviště

Celkově chce letos šestitisícové město hospodařit se sumou 315 milionů korun. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný při zahrnutí peněz na účtech, výnosech fondů a dotací. Na investice by mělo jít něco přes 94 milionů.

Tou druhou nejvyšší je rekonstrukce a rozšíření parkoviště v Jelenově ulici. Nachází se pod náměstím Trčků z Lípy a lidé ho rádi využívají při návštěvě centra města, slouží i pro sousední bytovku. V rozpočtu je na něj vyčleněno 16,5 milionu korun.

„Počet míst vzroste ze současných 30 na 46. Projekt řeší i úpravu chodníků či dětského pískoviště. Nově budou u parkoviště cykloboxy,“ prozradil Aubrecht.

Významným výdajem bude i dokončení rekonstrukce Čapkovy ulice. Ta má v rozpočtu přidělených téměř 12 milionů korun. Práce přitom měly skončit již loni. „Nepodařilo se. Zjistilo se, že v havarijním stavu je plynovod, jeho správce ho musí vyměnit. Celé se to zdrželo,“ vysvětlil starosta.

Rozpočet radnice ve Světlé tradičně schvaluje až na konci února. Do té doby hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Letos tak zastupitelé kopírují postup Poslanecké sněmovny. „Přijde nám to lepší, na konci února už obvykle přesněji víme, s jakými dotacemi, příjmy, a tudíž i výdaji můžeme počítat,“ shrnul František Aubrecht. Za leden a únor mohlo město utratit vždy jen jednu dvanáctinu loňského rozpočtu.

