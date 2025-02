Svět kostiček. Vesmírná základna z Lega našla azyl v jihlavské tělocvičně

Jeden ze splněných dětských snů. Nejde ovšem o malý model: celá vesmírná základna zabírá tři krychlové metry. „Někdy ji sestavím i na šest metrů čtverečních, tady je asi půlka, vycházím z prostorových možností na výstavách. Kdybych základnu sestavil ze všech dílků, co mám, tak by jich bylo asi 300 tisíc,“ odhaduje stavitel Mtronu Miroslav Pokorný.

Byl jedním z desítky vystavujících na víkendové výstavě Festivalu kostek v tělocvičně jihlavské základní školy Kollárova. „Byl to můj sen: jako dítě narozené v roce 1977 jsem chtěl samozřejmě vidět tyto výtvory, ale to nám tehdy bylo odepřeno. Tak jsem to chtěl ukázat dnešním dětem, aby neseděly u telefonu a přišly se podívat, že se dá stavět bez návodu a plánku, a když člověk bude dělat jednu věc vytrvale, může postavit něco velkého,“ řekl Pokorný.

Základ vesmírné stanice postavil ze stavebnic Lega z roku 1990 a dál je doplňoval. „Impulz přišel v roce 2004 s přístupem k internetu a možností shánět další sety. Jsem stavař, a tak mě u Lega baví, že se z něj dá postavit prakticky vše, když máte dobrou kreativitu. Pak to rozebrat a postavit zase něco jiného.“

Stavitelé ukázali asi stovku objektů včetně tak nápaditých jako rockový festival Polanka s 900 figurkami, zahrada fantastických rostlin nebo základna dobrovolných hasičů.

Protože Lego a podobné stavebnice se vyvíjí, reflektoval to i festival. „Tím, jak Lego vymýšlí nové variace, dílky a barvy, i stavby se zdokonalují, vystavovatelé tam komponují třeba světelné prvky. To je obsaženo pro mě možná v nejzajímavější stavbě výstavy, kterou je jeskyně pod hradem s dokonale vypracovanými klenbami. Je to zatím jen koncept, ale jsou tam vidět nové stavební techniky,“ upozornil Daniel Soviar z pořádající fanouškovské platformy Kostky.org.

Výstava putuje po Česku, pokaždé je ale jiná, protože se na ní podílí větší měrou vystavující z daného regionu. Za týden bude výstava v Uherském Hradišti.