Loni snoubenci svatby odkládali, letos s rezervací termínů vyčkávají

Maximum účastníků je již delší dobu stanoveno na patnáct, a to včetně snoubenců, oddávajícího a matrikáře. I když některé dvojice čekání vzdaly a vzaly zavděk i komorní svatbou a bez doprovodných oslav, většina opět vyčkává, jak se protikoronavirová opatření budou vyvíjet. Potvrzují to zkušenosti z matrik, farností i z oblíbených svatebních míst na Vysočině.



„Nelze říct, že by lidé během pandemie neměli zájem vstupovat do manželství. Panuje u nich ale nejistota z rezervace jindy oblíbených jarních a časně letních termínů svateb. Mnozí je přesunují do druhé půlky léta či na začátek podzimu, kdy věří v lepší podmínky,“ popsal aktuální stav Blažej Hejtmánek, farář žďárské farnosti svatého Prokopa.

Mnozí snoubenci, již chtěli manželský slib složit v prokopském kostele, navíc podle něj datum obřadu posunovali kvůli měnícím se nařízením už několikrát. A tak se někteří nakonec vzali, ač podmínky nebyly úplně podle jejich představ.

„Páry to dnes mají těžké. Nejde jen o přesun termínu samotného obřadu, to ještě není tak náročné. Horší je to s celkovou organizací. Nevědí třeba, zda budou moci mít svatební hostinu a kolik lidí se jí bude smět zúčastnit,“ přiblížil své poznatky z rozhovorů se snoubenci farář.



Největší otazníky jsou hostina a počet hostů

Tyto nesnáze potvrzují i sami budoucí manželé. Lucie a Martin, mladý pár z menší obce na Žďársku, se chtěli brát již minulé léto. Jelikož se ale situace kolem covidu-19 nevyvíjela zjara zrovna předvídatelně, rozhodli se vyčkat. Jenže letos jsou na tom podobně jak loni.

„Termín je zamluvený, šaty také, dojednán je i pronájem prostor, kde se má konat svatební veselí. Domluvený catering jde naštěstí doladit pár týdnů až dnů předem,“ popsala Lucie.

Jelikož mají snoubenci velké rodiny a dost přátel, největší starosti jim dělá počet hostů. Vůbec si netroufají odhadnout, jaké množství účastníků bude nakonec povoleno.

„Podle stanoveného limitu pak zvolíme i jednu ze dvou variant pronájmu prostor. Věříme, že do června, kdy se svatba koná, se opatření uvolní. Ale jsme připraveni i na to, že počet lidí budeme muset omezit, ač neradi,“ řekli partneři s tím, že další posun termínu by už neradi absolvovali. Jako drobnost pak již budoucí nevěsta vnímá třeba zavřené obchody s obuví, kde by si ráda vyzkoušela a včas vybrala svatební boty.

Zálohy se neplatí, zrušení termínu je bez rizika

Loňskou a zatím i letošní svatební sezonu charakterizuje jako velmi podivnou Radim Petr, kastelán zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, jenž patří k oblíbeným památkám, kde si páry mohou říct své „ano“.

„Už loni u nás docházelo k různým přesunům či rušení termínů, ať již kvůli vládním omezením, nebo třeba onemocnění některého z aktérů. A i tento rok páry přistupují k plánování svateb dost váhavě - vyčkávají co nejdéle, jak se situace vyvine. Rezervovaných termínů máme tím pádem méně,“ shrnul kastelán.

Jelikož se ale neplatí žádná záloha předem, není pro snoubence zamluvení termínu rizikem finanční ztráty. Obdobná situace se zájmem o rezervace panuje i na zámku v Náměšti nad Oslavou.

Nižší počet zamluvených termínů pro konání sňatků evidují též matriky. „Zájem o svatební obřady konané v květnu až září je velmi malý. Většinou se jedná o svatby, kdy snoubenci počítají s tím, že do doby konání obřadu dojde k uvolňování vládních opatřeních,“ popsal Matěj Papáček, mluvčí žďárské radnice.



Lidí, již mají zájem vstoupit do manželství během května a června, je až třikrát méně než v roce 2019, v červenci je pokles dvojnásobný a na srpen a září je zatím hlášeno třikrát méně svateb než roku 2019.

Svateb je až třikrát méně než před dvěma roky

Podobné zkušenosti mají i v dalších městech kraje. „Na atraktivní měsíce roku, od května do září, je zamluveno asi 50 termínů. Ve srovnání s loňskem, kdy v uvedeném období proběhlo 109 svateb, je číslo poloviční. A v předcovidových letech bývalo po tyto měsíce zhruba 150 svateb,“ sdělila třebíčská mluvčí Irini Martakidisová.

Jelikož je ale květen stále vcelku daleko, předpokládají na tamní matrice, že počet rezervací ještě poroste; i tam teď snoubenci preferují strategii vyčkávání.

V Jihlavě se loni uskutečnilo svateb o čtvrtinu méně než v roce 2019. Páry měly zájem hlavně o letní termíny v očekávají rozvolnění opatření.

„Nyní, kdy je vyšší riziko, že rozvolnění nenastane, bohužel moc nedochází ani k rezervaci letních termínů. Nelze ale říct, že nebudou obsazeny. Řada snoubenců datum zamluví například až měsíc před plánovaným termínem sňatku, nikoliv několik měsíců dopředu, jak to bylo běžné dříve,“ přiblížil mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk. Dodal, že největšímu zájmu se zatím těší datum 26. 6., na ten den jsou už téměř všechny termíny obsazené.