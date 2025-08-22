Větve padající na stezku jsou nebezpečné, upozornila žena. Modlete se, řekl jí úředník

Na jedné straně Jihlavy se kácejí zdravé stromy, jinde nechají úředníci jezdit cyklisty místy, kde občas padají na cestu suché větve. Magistrát na to upozornila žena, která u cyklostezky bydlí. Dostalo se jí ovšem nečekané reakce. Proto viní magistrát z liknavosti, odbor životního prostředí však její nařčení odmítá.

Každou bouřku či silnější vítr prožívá paní Zdislava Šteflová z Jihlavy dost intenzivně. Bydlí totiž v místě poblíž cyklostezky u parku Keťásek a podle ní to rozhodně není žádná pohodová cesta.

„Lidé tam jezdí kolem suchých stromů, ze kterých při větším větru a dešti padají větve přímo na cyklostezku i silnici,“ popisuje situaci. „Mně to nedá, takže se je snažím odklízet. Ovšem při představě, že jednou může některá z větví spadnout na cyklistu, pejskaře nebo třeba i na matky s kočárky, se mi dělá nevolno,“ dodává.

Zdislava Šteflová tvrdí, že cyklostezka u jihlavského parku Keťásek je nebezpečná. Důvodem jsou podle ní suché stromy v okolí, z nichž poměrně často padají větve na frekventovanou cyklostezku.
Proto se paní Šteflová obrátila s žádostí o nápravu celé věci na jihlavský magistrát. „A dokonce opakovaně, ale pokaždé jsem dostala stejnou odpověď. Prý se s těmi stromy aktuálně nedá nic dělat, snad až někdy v září, protože teď tam jsou údajně ptačí hnízda a spí tam netopýři,“ připomíná, co se od úředníků dozvěděla.

Odbor životního prostředí na magistrátu její slova potvrzuje. „Skutečně tam hnízdí ptáci,“ říká Katarína Ruschková, vedoucí zmiňovaného odboru.

„Ale hned jak dohnízdí, tedy zhruba na konci srpna, začneme s dalšími řezy. Není pravda, že bychom s tamními stromy nic nedělali. Pravidelně je sledujeme, víme o jejich stavu a snažíme se udržovat je bezpečné. Tak, jako všech čtyřicet tisíc, které na veřejném prostranství v Jihlavě máme,“ doplňuje.

Stromy nejsou havarijní, tvrdí magistrát

Podle ní se v daném úseku kolem cyklostezky jedná o dva konkrétní problémy. „Jednak jsou nahoře jeřáby, z nichž některé budeme kácet, ale jak už jsem řekla, musíme s tím počkat. Nicméně to v žádném případě nejsou stromy havarijní, jsou proschlé. A potom rostou u Keťásku lípy, na kterých děláme pravidelně zdravotní řezy,“ znovu opakuje Ruschková.

Jenže. Do konce hnízdění ještě nějaký ten čas zbývá, a jelikož v srpnu jsou silné bouřky i na Vysočině celkem běžným jevem, riziko možného úrazu existuje.

„Samozřejmě se to stát může, ale když je bouřka, padají větve i ze zdravých stromů. A myslím si, že každý soudný člověk ví, že pokud se v bouřce postaví pod strom, může se stát cokoliv,“ vysvětluje vedoucí životního prostředí jihlavského magistrátu.

Ve školním dvoře kdosi po obvodu nařezal mohutný javor, škoda může jít do statisíců

„V tuto chvíli ovšem nepředpokládám, že by se tam něco stalo. A rozhodně neplánujeme cyklostezku zavřít,“ vzkazuje Ruschková.

Paní Šteflová tak zřejmě ještě nějakou dobu bude při bouřce či silnějším větru poněkud nervózní. I když od jednoho z úředníků údajně dostala i radu, jak celou situaci vnitřně řešit. „Prý se mám modlit, aby to někoho nezabilo,“ prozrazuje.

Zároveň se ale ptá: „Proč se ve Smetanových sadech u budoucí Horácké multifunkční arény mohlo pokácet osm zcela zdravých stromů, a v případě zmiňovaného úseku cyklostezky je problém porazit nebo alespoň ořezat suché větve?“

Na záležitost osobně dohlédne náměstek

Pravdou je, že mnohaletý, na první pohled zdravý strom, nedávno padl za oběť například i při stavbě parkovacího domu u jihlavské nemocnice. Skoro to vypadá, jako by v těchto případech dal magistrát ptákům vědět dopředu, aby se v konkrétních stromech raději nezabydlovali.

Ve skutečnosti však byly podle slov primátora Jihlavy Petra Ryšky vedeny všechny kroky s respektem k životnímu prostředí. „Věnovali jsme maximální pozornost zachování co největšího množství stávajících dřevin. Kácení se týkalo pouze těch jehličnanů, které byly v přímém konfliktu s plánovanými úpravami. Navíc tam v rámci revitalizace přibudou nové stromy,“ zmínil už dříve.

Jihlava sází desítky mladých stromů, u cyklostezky vznikl nový ovocný sad

Ale zpátky k parku Keťásek a cyklostezce, která jím vede. „Co se týká prořezávky, většinou se opravdu čeká až na vegetační klid. Ale jestliže jsou tam nějaké suché stromy a větve, které by mohly ohrožovat chodce či cyklisty, musí se to udělat hned. Osobně se na to podívám,“ slíbil Richard Šedivý, náměstek jihlavského primátora.

Ani on ale nepředpokládá, stejně jako Katarína Ruschková, že by se jednalo o havarijní stav. „Někdy se situace může laikovi zdát extrémně vážná, ale my zjistíme, že to tak není. Pracovnice z životního prostředí úseky procházejí, ale samozřejmě nemůžou být úplně všude,“ vysvětluje Šedivý.

„Každopádně znovu slibuji, že se na situaci v tomto konkrétním místě podívám. Zabýváme se každým podnětem,“ ujišťuje.

Park Keťásek v centru Jihlavy.

Humpolec zabavil sto zvířat v soukromém chovu, nekontrolovaně tam množili tygry

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České...

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí

Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...

Řidič si na D1 vynucoval volný průjezd falešným majákem, policie hledá svědky

Dálniční policisté na Vysočině řeší od středečního poledne neobvyklý případ. Po D1 jel podle oznámení tří řidičů černý Range Rover, jehož šofér si modrým majákem vynucoval volný průjezd. Auto hlídka...

Cestáři pracují na přeměně nebezpečného úseku, silnice se stěhuje do zářezu

