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Roky byl symbolem Vánoc. Strom je však nebezpečný a musí ho pokácet

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  14:07
Tři čtvrtě století zdobil smrk pichlavý Vratislavovo náměstí v Novém Městě na Moravě. Strom byl pro místní dlouhá léta symbolem adventu a vánočních svátků. Poslední roky ale chřadl, byť radnice podnikala kroky k jeho záchraně. Teď testy ukázaly, že už je mohutný jehličnan svému okolí nebezpečný a musí být pokácen.
Jehličnan v centru Nového Města strádá hlavně kvůli nedostatku prostoru pro kořeny. (23. června 2026)
Jehličnan v centru Nového Města strádá hlavně kvůli nedostatku prostoru pro kořeny. (23. června 2026)
Jehličnan v centru Nového Města strádá hlavně kvůli nedostatku prostoru pro kořeny. (23. června 2026)
Jehlice smrku pichlavého na novoměstském náměstí hnědnou a opadávají. (23. června 2026)
Vánoční smrk je dominantou novoměstského Vratislavova náměstí. Musí ale k zemi. (23. června 2026)
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„Nechali jsme provést dvě mechanické tahové zkoušky, které prověřily jeho stabilitu. Posouzení se dělala s odstupem času a od různých dodavatelů, abychom si skutečně byli jisti výsledkem. A obě ukázala, že strom již není odolný proti zlomu ani vývratu,“ nastínil novoměstský starosta Michal Šmarda (Lepší Nové Město).

Není to podle něj tak, že by dřevina měla spadnout každým dnem. „Ale třeba v horizontu jednoho roku, například při nějakém větším poryvu větru, toto riziko skutečně existuje. Tohle nemohu riskovat, po náměstí nám chodí stovky lidí. Muselo se tedy ihned jednat,“ zdůvodnil Šmarda bleskové rozhodnutí, že symbol adventu půjde k zemi. Ke kácení by dle jeho slov mělo dojít hned v nadcházejících týdnech.

Krom tahových zkoušek má za sebou jehličnan, který stojí už zhruba 75 let mezi kašnou a kostelem, rovněž dendrologické posouzení. Ani to však nedopadlo dobře. „Potíže se zdravím tohoto stromu i jeho růstem jsou totiž už dlouhodobé. Není to tak, že by ze dne na den nastal nějaký akutní problém. V minulosti jsme to ale vždy dokázali nějak vyřešit a život smrku zas o nějaký ten rok prodloužit,“ vysvětlil starosta s tím, že dřevina v prostředí dlážděného náměstí dlouhodobě trpěla omezeným prostorem pro kořeny. Zároveň se na ní podepsalo i stínění velkých listnáčů u kostela.

Strom, jehož větve a jehličí zvolna usychaly, Novoměstští doslova vraceli do života různými opatřeními. V roce 2018 bylo například přistoupeno ke zmulčování okolního povrchu pro lepší vsakování vody, výměně substrátu či nasazení podpůrných hub. Díky tomu se dařilo smrk zachránit. „Nyní už to ale nemá smysl,“ míní starosta.

Bude z něho lavička, ozdoba, nebo kalendář?

Tradice živého vánočního stromu v centru města ale podle radnice nekončí. Ještě letos na podzim bude vysazen nový exemplář, pravděpodobně na stejné místo. „A protože současný strom byl po mnoho let součástí našich společných Vánoc, rádi bychom zachovali jeho odkaz i do budoucna,“ uvedl Šmarda.

Po skácení velikána bude tedy jeho dřevo dál využito. Ve hře je dle vedení města třeba lavička či umělecký prvek. V diskusi na městském Facebooku mohou návrhy podávat i sami obyvatelé.

Vánoční strom v Novém Městě umírá. Zachránit ho má více vody a houby

„Mně osobně by se líbil pamětní dřevěný kruh, vsazený do dlažby, kde by mohl být smrk vygravírovaný s popiskem: Smrk, který rozsvěcoval naše město od - do,“ navrhla například Věra Hradecká.

Mezi dalšími nápady byl třeba fotorám ve tvaru vánočního stromu či dřevěné vánoční ozdoby. „Líbilo by se mi z pařezové části odříznout kolo s letokruhy a například do vestibulu muzea či informačního centra ho upravit do podoby historického kalendáře. Tam by byly na jednotlivých letokruzích vyznačeny důležité události z našeho města a místních částí z doby, kdy strom rostl,“ přidal návrh i zastupitel Miroslav Skalník (ODS).

Sousedi léčili vánoční strom i injekcemi

Chřadnoucí vánoční strom řešili nedávno i v sousedním Žďáře nad Sázavou. V létě 2024 začal smrk pichlavý na náměstí Republiky schnout a ztrácet jehličí. Ukázalo se, že za jeho strádáním stojí mimo jiné mšice smrková. A řádění tohoto živočišného škůdce může být pro starší a méně vitální dřeviny klidně i fatální.

Žďárští proto proti mšicím nasadili takzvanou mikroinjektáž. Ta spočívá ve vpravení speciálního roztoku s obsahem léčivých látek pod kůru stromu - do jeho vodivých pletiv. „Toto opatření, které má působnost zhruba tři roky, naštěstí zabralo. Škůdce se nám povedlo zlikvidovat,“ hodnotí zpětně Jiří Hemza, správce městské zeleně.

Vánoční smrk ohrožují mšice, mají ho zachránit mikroinjektáže a vzdušný rýč

Do kořenového systému smrku tehdy odborníci vpravili i výživný substrát, hydrogel a další látky pro zlepšení kondice stromu. Speciální vaky zase zajistily pozvolné a lepší vsakování zálivky. Tyto zavlažovací vaky ostatně dostane smrk i letos. Umístění stromu totiž není příliš šťastné. Stanoviště je nejen v dlažbě, ale i na vyvýšeném místě, kde se vláha moc nedrží.

Jehlice, o něž smrk kvůli mšicím přišel, už navíc znovu nenabude. „Nové dorůstají pouze na větvích směrem do obvodové části dřeviny, v hloubi koruny ale zůstávají opadaná místa holá,“ objasnil Hemza.

Město proto uvažuje o „náhradníkovi“. Výhledově je ostatně v plánu revitalizace zeleně na náměstí, jejíž součástí by podle zpracované studie mělo být právě i vysazení nového vánočního stromu.

Čerstvý i původní jehličnan by tak nějaký čas mohly růst v centru souběžně. „Nováček“ by navíc putoval na vhodnější místo, aby jednak nezakrýval sochu Pastýřky, jako je tomu u současného smrku, a také nebyl na již zmíněné nevhodné vyvýšenině.

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