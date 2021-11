K nejzelenějším městům patří Žďár již nyní, přesto sází další stovky stromů

„Stromy jsme vybírali tak, aby obstály v městském prostředí. Musejí například dobře snášet sucho, prach a další negativní vlivy města,“ uvedl projektant Josef Souček.



Při podzimním sázení, které je nyní zhruba v polovině, jsou do země usazovány již vzrostlé stromy s nasazenou korunou, jež předtím už několik let rostly ve školkách. Měly by tedy velmi záhy plnit svůj účel.

„Cílem je, aby udržovaly vlhkost a zajišťovaly stín, zachycovaly prach i hluk. Mají ale i nezanedbatelnou psychohygienickou funkci, která je dnes pro život ve městě také velmi důležitá,“ popsal žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že na čerstvě vysazenou zeleň jsou zatím v převážné většině případů pozitivní reakce. Tím, že jde již o větší stromy, si podle něj obyvatelé změny ihned povšimli.

Nové dřeviny se umisťují jak podél hlavních silničních tahů - včetně průtahu městem, silnice I/37 - tak i v menších uličkách města. Zvolena pro ně byla taková místa, na nichž zeleň doposud úplně chyběla, nebo taková, kde sice historicky byla, ale po jejím pokácení již nedošlo k obnově. Konkrétně jde o ulice Drdlova, Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova, Horní a Brněnská.

Už nyní je ve městě kolem devíti tisíc stromů

„Ve Žďáře je kolem devíti tisíc stromů a patříme tak k nejzelenějším městům v republice. Tento trend chceme nejen udržet, ale v ideálním případě ho ještě umocnit,“ zdůraznil Mrkos.

Projekt obnovy stromořadí, který je za poslední roky již druhým v řadě, by tak rozhodně neměl být posledním. A do další výsadby se radnice chce pouštět i přesto, že najít vhodné místo pro růst nového stromu není vždy úplně snadné.

„Všude vede spousta sítí a každá síť má samozřejmě své ochranné pásmo. A někdy je opravdu boj to vyřešit, když všichni chceme topit a svítit, ale zároveň mít ve městě i kvalitní zeleň. Naštěstí se nám ale podařilo se domluvit se správci sítí na kompromisech,“ přiblížil Jiří Hemza, správce městské zeleně.

Podle něj je také velmi důležité, aby péče o stromek neskončila s jeho zasazením. Každá nová výsadba totiž vyžaduje i pozdější nemalé výdaje na údržbu.

„Když se stromům nikdo nevěnuje v počátcích, hlavně co se týče takzvaných výchovných řezů, projeví se to pak zvýšenými náklady v době, kdy už je dřevina dospělá. Vznikají například různé defekty, které vyžadují odborné a také finančně náročné zásahy,“ dodal Hemza.

Zahradníci se o stromy budou tři roky starat

Součástí žďárského projektu je však i následná péče, jež by měla trvat tři roky. Během té doby se o zeleň bude starat dodavatelská firma, tedy společnosti Álma-Linné. Bude řešit případná poškození, opravy kotvení stromků, zálivku, doplňování štěpky a závlahových mís, výchovné řezy či případnou výměnu celého stromu, pokud se v první fázi neujme. Následně po třech letech převezme výsadby do své správy město.

Projekt obnovy stromořadí vyjde na 5,7 milionu korun. „Dotace, kterou se nám podařilo získat, pokryje šedesát procent výdajů,“ upřesnil mluvčí radnice Matěj Papáček.

V první fázi projektu proběhlo zjara také pokácení více než stovky dřevin - poškozených, nevhodně upravených nebo neprospívajících. Další desítky stromů získaly odborné ošetření.