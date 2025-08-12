Kde zatkli farmáře Hápa, vyrostl javor. Po čtvrt tisíciletí soutěží o Strom roku

Až na vrcholky Ještědu, Milešovky či Sněžky dohlédnou poutníci od Hápova javoru, nepřehlédnutelného stromu, rostoucího nad obcí Pustá Kamenice ve Žďárských vrších. Zhruba 250 let starý listnáč se teď dostal mezi desítku finalistů v oblíbené národní anketě Strom roku. Hlasovat pro něj lze až do 5. října.
Hápův javor, od nějž se lze pokochat dalekým rozhledem do kraje, má za sebou...

Hápův javor, od nějž se lze pokochat dalekým rozhledem do kraje, má za sebou pohnutou historii. Zániku unikl například na sklonku druhé světové války, kdy se mu jako zázrakem vyhnulo bombardování. | foto: Tomáš Kalous

Hápův javor se nachází sice v Pardubickém kraji, ovšem v těsné blízkosti hranic s Vysočinou. A navíc jen pár kilometrů od vesnice Telecí - rovněž ve Žďárských vrších, kde je doma Lukasova zpívající lípa. Právě ta v roce 2021 zcela ovládla dvacátý ročník soutěže a stala se Stromem roku.

A také Hápův javor od Pusté Kamenice, stejně jako jeho úspěšný předchůdce z Telecího, neskrývá „pouze“ příběhy přírody, ale i tragické okamžiky lidské historie.

Sedm set let stará zpívající lípa ze Svitavska je stromem roku

„V roce 1725 byl pan Háp zatčen na svém poli rychmburskými pochopy za to, že nesdílel katolickou víru. V této době bylo náboženské vyznání otázkou života a smrti. Ke své manželce a dětem se už nikdy nevrátil,“ přiblížil Jaroslav Sklenář, starosta Pusté Kamenice. Právě obec společně hned s několika kamenickými spolky, organizacemi i samotnými obyvateli unikátní dřevinu do klání přihlásila.

Hápův javor, od nějž se lze pokochat dalekým rozhledem do kraje, má za sebou pohnutou historii. Zániku unikl například na sklonku druhé světové války, kdy se mu jako zázrakem vyhnulo bombardování.
Historie praví, že právě na místě, kde byl Háp zatčen, vyrostl strom - sám a na kamenech, což bylo považováno za zvláštní znamení, díky němuž nebyl pokácen. Až do roku 1938 se pak pod korunami stromu pálily hranice jako pocta a připomínka Jana Husa.

„Tento symbol, spojený s hlubokou vírou a odhodláním, byl pro zdejší obyvatele místem, kde mohli uctít minulost a vyjádřit svou národní hrdost,“ dodal Sklenář.

Několikrát jen těsně unikl zkáze

Majestátní, čtvrt tisíciletí starý javor klen stojí na vyvýšeném místě na sever od Pusté Kamenice, je tedy zdaleka viditelný. Má silný kmen s úctyhodným obvodem 480 centimetrů a široce rozprostřené větve, které tak připomínají ochranný štít. Pro výletníky, kteří si chtějí finalistu z chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy prohlédnout, může být tipem na vycházku třeba i nedaleká Hápova skála. Oblíbené místo horolezců nabízí řadu lezeckých tras na celkem třech útvarech.

Hápův javor a soutěž Strom roku 2025

  • Javor klen roste u obce Pustá Kamenice na Pardubicku, v CHKO Žďárské vrchy. Mezi deset finalistů ankety Strom roku 2025 byl vybrán porotou. Uspěl v konkurenci 88 stromů z celé republiky. Má obvod kmene 480 centimetrů, stáří asi 250 let.
  • Do 5. října se rozhodne o vítězi ve veřejném hlasování na stromroku.cz.
  • Pětice finalistů, kteří do 28. září nasbírají nejvyšší počty hlasů, postoupí do „tajného superfinále“ - od 29. září do 5. října budou jejich průběžné počty hlasů skryty a bude možné hlasovat znovu, a to pouze pro těchto pět stromů.

Osamělý monument, nacházející se při dopravním tahu mezi Hlinskem a Poličkou, přitom mohl vzít v minulosti za své. V letech 1816 až 1819 jen těsně unikl zániku coby zdroj kamene pro stavbu císařské silnice - dnes komunikace I/34.

Skála stejně jako samotný Hápův javor byla ohrožena zničením také v závěru druhé světové války - 9. května 1945, kdy tam ustupující Němce bombardovala sovětská letadla. Nakonec však nebyla poničena ani skála, ani zelený velikán.

Hlasování o Strom roku začalo už 21. července a pokračuje až do 5. října 2025. Oblíbený strom lze podpořit vždy jedním hlasem z jedné e-mailové adresy. Vítěz pak postoupí do zimního evropského kola, přičemž první tři stromy zároveň získají odbornou péči od partnerů soutěže.

„Také v letošním, již 24. ročníku ankety, je hlasování pro veřejnost zdarma. Každý z deseti finalistů má za sebou silný příběh i historii, které propojují komunity s místem, kde žijí. Věříme, že si každý mezi pestrou desítkou najde svého stromového favorita a pomůže mu svým hlasem vystoupat až na piedestal vítězů, kde na něj čeká zasloužené odborné ošetření,“ uvedla Kateřina Bolečková, koordinátorka klání z Nadace Partnerství.

Vítěz bude slavnostně vyhlášen na Den stromů 20. října 2025, a to tradičně na brněnské hvězdárně a planetáriu.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

