Nový pracovní den začal pro paní Lenku a jejího syna pořádným šokem. Po půl sedmé ráno nastoupili na zastávce u obchodního centra City park do jednoho z jihlavských trolejbusů a po chvilce uslyšeli pořádnou ránu.

„Najednou díra v okně, začalo praskat sklo a my se příšerně lekli,“ uvedla cestující, která se v první řadě starala o zdraví svého syna. „Seděl přímo u toho okna, ale naštěstí se sklo nevysypalo celé, jenom pár úlomků. A zůstala tam taková malá kulatá dírka. I ostatní cestující si mysleli, že možná někdo vystřelil ze vzduchovky. Nikoho jsme ale kolem neviděli,“ dodala.

Cestující museli vystoupit

Každopádně řidič hned na další zastávce vůz odstavil, cestujícím oznámil, že si všichni musí vystoupit, protože trolejbus v cestě pokračovat nemůže. Hned poté zavolal policii.

„Podezření na poškození střelnou zbraní se však nepotvrdilo,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. „Šetření zatím ukazuje spíš na to, že sklo se rozbilo v důsledku odraženého kamínku,“ doplnila její kolegyně Jana Kroutilová.

Zmiňované paní Lence se však teorie s kamínkem příliš nezdá. „To okno bylo na straně u chodníku, takže to, že by kamínek odletěl od auta, které jelo vedle, to asi být nemohlo. Ale na druhou stranu jsme ani neviděli žádného člověka, který by na trolejbus něco hodil nebo vystřelil.“

Při vyšetřování události nyní přijde na řadu i prohlížení záznamu z městského kamerového systému. Škoda na trolejbusu byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun.