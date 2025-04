Nervozita stoupá. Deváťákům na Vysočině začíná boj o osm a půl tisíce míst

„Tento týden se už moc neučím. Připravovala jsem se opravdu poctivě předchozí měsíce. Chodila jsem kurzy, doučování, dělala jsem si testy z předchozích let. Nějak to dopadne, ale klidná úplně nejsem. Teď záleží na Cermatu, co pro nás vymyslel,“ směje se čtrnáctiletá Bára z Jihlavy, která se hlásí na jedno z lyceí.

Při zmínce o Cermatu, který připravuje a vyhodnocuje jednotné testy z matematiky a z českého jazyka, naráží na obtížnost cvičných testů, které připravil do přijímaček nanečisto. Místo uklidnění a povzbuzení deváťáků, to ale přineslo spíš rozladění a paniku. Žáci i pedagogové si stěžovali na příliš těžké zadání úloh, zvlášť v matematice.

„Běžně jsem v lednu dělala cermatovské testy z matematiky na 35 bodů. Ten cvičný nanečisto, jsem dala na 19. Totálně mě to rozhodilo. A podobně na tom byli i ostatní,“ potvrzuje patnáctiletá Sofie.

Tato zkušenost a obavy z toho, jak obtížné testy Cermat pro letošní rok vymyslí, se nejspíš projevily i v samotném výběru škol. „Vyšší zájem ve srovnání s minulým rokem byl o lycea, která evidovala 1256 přihlášek, zatímco loni to bylo 1017,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk.

Pravidelné vlnění na jihlavském gymnáziu

Méně přihlášek má letos například jihlavské gymnázium. V loňském roce evidovalo na čtyřletém studiu 245 přihlášek na 90 volných míst. Letos je to 155 uchazečů na 90 míst.

Kapacity středních škol na Vysočině Maturitní obory: 5 711 míst gymnázia (čtyřletá): 755 míst lycea: 537 míst SOŠ: 3 199 míst SOU s maturitou: 665 míst nástavby: 555 míst Nematuritní obory: 2 945 míst SOU s výučním listem: 2 836 míst SOU bez výučního listu: 109 míst Zdroj: Kraj Vysočina

„Nárůst v předchozím roce byl způsobený tím, že se loni poprvé podávaly přihlášky na tři školy. Hlásili se k nám i žáci, kteří studovat u nás ani nechtěli. Další fakt je ten, že když jeden rok musíme odmítnout větší počet přihlášených, druhý rok se hlásí méně žáků, protože rodiče si řeknou, že nebudou riskovat. Když si tato čísla dáme do grafu, můžeme vidět takové pravidelné vlnění,“ vysvětluje Pavel Suk, ředitel Gymnázia Jihlava.

Jak také dodává, důležitý je počet skutečných zájemců, kteří si školu dají na první místo. Těch je tentokrát 99. „Navíc počet 155 uchazečů je prakticky totožný s rokem 2023, kdy se k nám hlásilo 152 zájemců na 90 míst,“ dodává.

„Patříme k těm, kteří syna na Gymnázium nakonec nepřihlásili, i když to zpočátku byla pro nás priorita. Nakonec se nám to jevilo jako příliš velké riziko. Nikdo neví, jak obtížně Cermat testy postaví. Gymnázium si ještě stanovilo svůj minimální počet bodů pro přijetí, a to se nám zdálo při nevyzpytatelnosti cermatovských testů už jako hodně velká loterie,“ říká paní Eva z Jihlavy, s tím, že nakonec padla volba na průmyslovku.

Na Vysočině devátý ročník letos opouští na 5000 žáků. Pro první kolo přijímacího řízení je pro ně na středních školách připraveno 8 656 míst. Velký zájem je tradičně o gymnázia, lycea, žádané jsou také ekonomické obory, průmyslové školy, ale velký převis uchazečů je například i na maturitním oboru kosmetické služby nebo na oboru bezpečnostně právní činnost.