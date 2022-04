Stezka, z níž lidé padali, je po opravě otevřená. Za zpoždění Žďár ušetří

Důvodem zdržení bylo prodlení dodavatele. Lidé ovšem zákazových tabulí stejně příliš nedbali a stezku si v zimě neoficiálně „otevřeli“ v předstihu - za hezkého počasí po ní proudila jedna skupina výletníků za druhou. Teď již cedule konečně zmizely.

Zpoždění způsobené nedostatečnými personálními kapacitami na stavbě se dodavatelské firmě Green Project prodraží.

„Město bude uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 procenta z ceny díla za každý den, což je víc než pět tisíc korun bez daně,“ uvedla mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Celkově město uspoří více než 600 tisíc korun, protože stezku místo 1. prosince 2021 mohlo převzít až letos 1. dubna. Zpočátku brzdily předání stavební a technické chyby a nedodělky, následně firma nedodala ani potřebnou dokumentaci.

„Podobné věci nehodláme tolerovat, a když už jsme nemohli stezku dát včas do užívání lidem, město alespoň ušetří. Teď jsme ale rádi, že se vše podařilo dotáhnout do konce, a doufám, že při správné péči budeme mít na spoustu let vystaráno,“ konstatoval žďárský starosta Martin Mrkos. S financováním opravy za více než pět milionů korun bez DPH pomohly městu evropské dotace.

Zhruba 2,6 kilometru dlouhá vycházková trasa okolo Konventského rybníka je v provozu od jara 2011 a místní ji využívají v podstatě celoročně. Vlivem počasí i celkového opotřebení už se ale chodníky i zábradlí ze smrkového dřeva postupně rozpadaly, takže v červnu 2020 musela být stezka uzavřena.

Nová trasa vede stejně jako dříve za poznáním rostlin a živočichů přírodní památky Louky u Černého lesa a informuje rovněž o historii zámku a kostela na Zelené hoře.

„Chodníky a další prvky jsou nyní nově vyrobené z odolného dubového a modřínového dřeva s ekologicky šetrnou impregnací. Zmizela také bývalá rozpadající se vodárna u vstupu na trasu,“ upřesnila úpravy Sobolová. Naproti tomu informační tabule zůstaly původní.