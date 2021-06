Už jsou to více než dva roky, co na sebe extrémní sportovec Štěpán Dvořák z Třebíče zatím naposledy strhl pozornost. Tehdy na jaře roku 2019 běžel celkem 238 hodin z nejvýchodnějšího bodu Slovenska do nejzápadnějšího místa České republiky. Dnes chce být hlavně zdravý.