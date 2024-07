Žďárský stavební úřad zkrátil hodiny pro veřejnost o další den

Další omezení na městském úřadě, konkrétně na odboru občanskosprávním, začíná platit právě úderem dneška, kdy se mění provoz při vyřizování občanských průkazů, cestovních dokladů, v agendě evidence obyvatel a ohlašovny trvalého pobytu.

Pracoviště je pro veřejnost nadále otevřeno v pondělí a středu od půl osmé do 11 hodin, poté od poledne do půl páté. Úterý, čtvrtek a pátek jsou ale vyhrazeny pro objednané klienty.

„Opatření kvůli dlouhodobým nemocem potrvá do odvolání, minimálně však po dobu letních prázdnin,“ informovala tajemnice žďárského městského úřadu Martina Hostomská. Vliv mají podle oznámení zveřejněném na facebookovém profilu města i nynější letní dovolené. Kvůli tomu si navíc lidé v době od 22. července až do 2. srpna nebudou moci ani podávat žádosti o cestovní doklady.

To vzbudilo u obyvatel na sociálních sítích velkou nevoli. „Celé dva týdny nebude možné si v sezoně požádat o cestovní pas? V soukromé sféře by za toto padaly manažerské hlavy,“ vyjádřil se například Miroslav Fiala. (ned)