Čtyři stovky příhozů a rekordní ceny. E-aukci pozemků si radnice pochvaluje

Autor:
  11:51
Jeden metr čtvereční stavební parcely pro řadový dům za 7 827 korun. Pozemek číslo 14 na nově budovaném sídlišti Na Nebi se oficiálně stal nejdražší parcelou pro bydlení v Havlíčkově Brodě. Prodej pozemků schválili zastupitelé. Za měsíc se podařilo prodat 18 parcel z 21. Město za ně získá 38 milionů korun.

Havlíčkův Brod prodával vůbec poprvé v historii pozemky takzvanou elektronickou aukcí. Město zřídilo portál bydlenivhb.cz, na němž zájemci po přihlášení přes Portál občana či bankovní identitu licitovali. K vyvolávací ceně mohli libovolně přihazovat, minimálně vždy 10 tisíc korun. Pozemek získal ten, kdo nabídl nejvíc a na jehož nabídku do 24 hodin už žádný další zájemce nereagoval.

V lokalitě Na Nebi bývala po desítky let zahrádkářská kolonie. Srovnat zahrádky se zemí se vedení města definitivně rozhodlo před pěti lety. Příprava stavebních parcel začala během letošních letních prázdnin. Nové sídliště budou mít přímo pod okny klienti domova pro seniory.
Podle realitního makléře nejsou parcely pro klidné bydlení úplně ideální. Jsou výrazně svažité, přímo na ně navazuje skatepark a severovýchodní obchvat města, který v těchto místech už na rozdíl od sídliště Výšina není oddělen protihlukovou zdí. Pod kopcem se rozprostírá koupaliště.
Zájemci prozatím nemají možnost si parcely detailně prohlédnout. I když už si je zakoupili, uvidí je až v polovině příštího roku. V tu dobu by měly být připraveny k výstavbě.
Zájemci prozatím nemají možnost si parcely detailně prohlédnout. I když už si je zakoupili, uvidí je až v polovině příštího roku. V tu dobu by měly být připraveny k výstavbě.
11 fotografií

Z 21 městských pozemků se takto už během prvních dní po spuštění aukce podařilo nalézt zájemce pro 19 z nich. „Aukce přitáhla široké spektrum zájemců, od jednotlivců po menší investory. Průměrně se o jednu parcelu ucházelo pět až sedm aktivních přihazujících,“ uvedla mluvčí radnice Zuzana Melounová.

Celkem se e-aukce zúčastnilo 27 lidí a jedna firma, přičemž bylo dohromady provedeno 372 příhozů. „Největší boj se strhl o pozemek číslo 14 s 69 příhozy, o parcelu číslo 15 s 43 příhozy a také o pozemek číslo 17, kde soutěžilo devět uchazečů a padlo 29 příhozů,“ podělila se se statistikami místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Sídliště Na Nebi bude muset mít všechny domy stejné, Brod má regulační plán

Pokud se cena přepočte na metr čtvereční, aukce ji v případě pozemku 14 vyhnala do závratných výšin. Za 294 metrů čtverečních zaplatil zájemce 2,301 milionu korun. Za jeden metr čtvereční tak dražitel zaplatí 7 827 korun. Nikdy v historii nestál v Brodě stavební pozemek tolik.

Čísla se už nyní mohou považovat za oficiální. Na zářijovém zasedání zastupitelé výsledky aukce potvrdili a prvních 18 smluv s jejich vítězi schválili. „Noví majitelé mohou začít s přípravami na budoucí výstavbu,“ podotkla Melounová.

Vítěz od koupě odstoupil

Zájem byl patrný zejména o menší pozemky, často ze strany fyzických osob, které si chtěly pořídit více než jeden pozemek. V jednom případě však vítěz od koupě odstoupil. Pozemek, který vydražil, tak znovu bude nabídnut v aukci. Vítězný uchazeč se jí však už znovu nebude moci zúčastnit.

„Dražitele zablokujeme, aby se další aukce v lokalitě už nemohl účastnit. Je to jediná sankce za neuzavřenou smlouvu. Nechceme zájemce šikanovat nějakým penále, když se třeba v průběhu prodeje změní jejich životní situace nebo i přes dostatek času udělají v emocích rozhodnutí, kterého by pak litovali. Ale na druhou stranu jsme tímto opatřením chtěli zamezit spekulantům, kteří, když vidí, že se okolní pozemky prodaly levněji, od koupě odstoupí a chtěli by to zkusit znovu za nižší cenu,“ vysvětlil starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Zájemce stále nenašly ani dvě největší parcely o výměrách 861 a 775 metrů čtverečních. Na vyvolávací cenu 4,016 a 3,63 milionu ani pět týdnů od spuštění aukce nikdo nereagoval. „Aukce zůstane otevřená tak dlouho, dokud se pozemky neprodají,“ konstatovala Rothbauerová.

Havlíčkův Brod není pro chudé. Ceny městských pozemků zaskočily i makléře

Prodejem osmnácti schválených pozemků si město přišlo na 38 milionů korun. Díky příhozům se celková částka, kterou radnice utržila, prozatím zvýšila o šest milionů oproti částce, kterou by získala při prodeji za vyvolávací ceny.

Peníze by měly pokrýt přípravu parcel, která začala v srpnu a dokončená má být v pololetí příštího roku.

Kam až aukce dokázala ceny vyhnat, doslova šokovalo realitní makléře. „Já jsem v šoku. To asi nikdo nečekal. Jsem skutečně obrovsky překvapen, kolik jsou lidé ochotni dát za pozemek v Havlíčkově Brodě,“ kroutil hlavou realitní makléř Milan Šedý.

Lidé se nestačili divit

V šoku zůstali i běžní občané, kteří informace o superdrahých parcelách v Havlíčkově Brodě na facebookovém profilu Vysočina DNES v srpnu komentovali. Své si k tématu řekly stovky lidí.

„To už se snad ani nejde smát,“ prohodil například Pavel Endrle.

„Masakr,“ přidal se Martin Rataj. „To už je výhodnější koupit parcelu ve vesnici a k tomu normální auto. Ještě mi zbyde na benzin na kolik let,“ píše pak v nejvíce „lajkovaném“ příspěvku diskuse Tomáš Henzl.

Vedení města si však i přes výtky k cenám formu elektronické aukce velice pochvaluje.

Metr za osm tisíc. Makléře šokovalo, kam se vyšplhala cena parcel v Brodě

„Ukázala se jako transparentní a férový způsob prodeje. Účastníci měli dostatek času na rozmyšlenou a zároveň mohli sledovat průběh v reálném čase. Přihazovat mohli odkudkoli – třeba i z jiné části světa. Na každý příhoz měli 24 hodin, což eliminovalo impulzivní jednání pod časovým tlakem,“ pravila místostarostka. Jak dodala, Havlíčkův Brod už kontaktovaly další obce a města se žádostí o poskytnutí know-how této formy prodeje.

Kladné zkušenosti s elektronickou aukcí vedou radnici k úvahám, kde všude ji bude možné v budoucnu použít. Portál bydlenivhb.cz by tak mohl posloužit i pro prodej dalšího typu městského majetku. Pro nejbližší dobu se v té souvislosti nejvíce mluví o soutěži na parkovací místa.

Stavebních parcel už je jen minimum

Co se samotných stavebních parcel týče, Havlíčkův Brod jich v současné době nabízí minimum. Ke dvěma větším Na Nebi – a časem i třetí, jejíž prodej nebyl nyní schválen – může nabídnout jen dva městské stavební pozemky v místní části Suchá.

„Tady se cena pohybuje kolem dvou tisíc korun za metr čtvereční,“ řekl Zbyněk Stejskal.

Pole do širšího centra nepatří. Brod uvolňuje pozemky u hasičů pro výstavbu

Víc stavebních pozemků město v tuto chvíli nemá. A právě to je podle makléřů důvod extrémních cen. „Je vidět, že v Brodě je po parcelách obrovský hlad. Je jich tu strašně málo. Navíc to zjevně jsou na dlouhou dobu poslední městské parcely s dochozí vzdáleností do centra města,“ domnívá se Milan Šedý.

Do budoucna má vedení města vytipovánu lokalitu, kde by se mohlo dál stavět. Ale příprava a prodej parcel je otázkou mnoha let. „Vhodná nám přijde například oblast nad psychiatrickou nemocnicí, kde by mohla vyrůst další atraktivní výstavba parcel pro bydlení. Máme tu zpracovanou urbanisticko-technickou studii,“ pravil starosta Stejskal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili...

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

Kamionu se za jízdy nečekaně převrátil vlek, trefil projíždějící osobní vůz

O velkém štěstí v neštěstí může mluvit řidič osobního vozidla Citroën, který ve středu po deváté hodině ranní jel u obce Studnice na Třebíčsku. Do jeho vozu totiž nečekaně narazil vlek uvolněný z...

KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

Premium

Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s...

Nová naučná stezka se sochami a minirozhlednou upomíná na zavraždění Mariany

„Tohle ještě nic není, běžte si to projít celé, je to nádhera,“ říká u cedule s dřevořezbou dívky hovorný penzista v klobouku. Příběhem dívky Mariany, zavražděné v roce 1689 lupičem nedaleko Štěměch...

Čtyři stovky příhozů a rekordní ceny. E-aukci pozemků si radnice pochvaluje

Jeden metr čtvereční stavební parcely pro řadový dům za 7 827 korun. Pozemek číslo 14 na nově budovaném sídlišti Na Nebi se oficiálně stal nejdražší parcelou pro bydlení v Havlíčkově Brodě. Prodej...

16. září 2025  11:51

S vyšetřením zraku v novoměstské nemocnici pomáhá lékařům umělá inteligence

Lékaři v novoměstské nemocnici mají nového pomocníka. Zdravotnické zařízení nedávno pořídilo speciální oční kameru, která je doplněná softwarem s umělou inteligencí. Moderní přístroj za bezmála půl...

16. září 2025  6:30

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili...

15. září 2025  19:15

Z vraždy muže na Pelhřimovsku obvinili jeho manželku, hrozí jí až 18 let

Kriminalisté z Vysočiny vyšetřují vraždu, která se stala na začátku září v Božejově na Pelhřimovsku. V rodinném domě tam jednašedesátiletá žena zřejmě zabila v hádce svého o osm let staršího manžela....

15. září 2025  12:58

Rizikové křížení silnic Veverka na Třebíčsku už je po úpravách průjezdné

Silničáři dokončili úpravy nebezpečné křižovatky Veverka na silnici I/23 u Rokytnice nad Rokytnou. Na příjezdech po vedlejších silnicích od samoty Veverka a od Chlístova byly posunuty značky „dej...

15. září 2025  11:44

Církev zvelebuje svůj areál v centru Havlíčkova Brodu, přispělo i město

Římskokatolická farnost v Havlíčkově Brodě vstupuje do jednadvacátého století. Svůj areál na okraji parku Budoucnost postupně modernizuje, práce pomalu končí. Za posledních osm let do něj církev s...

15. září 2025  8:19

Psi, bobří ocasy i šneci. Jídelníček starých Horáků byl pestrý

Premium

Zmíní-li se strava našich předků na Horácku – tedy zjednodušeně řečeno i ve velké části Vysočiny – vybaví se většině lidí nejspíš brambory. Možná i hrách, kroupy, zelí. Navzdory bídě ale byly pokrmy...

14. září 2025

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

13. září 2025  9:08

Skvost Moravy v nenápadném kostele. Historické varhany obdivují i světoví odborníci

Cílem varhanářů, varhaníků a dalších umělců z celé republiky i ze zahraničí je nyní často Sněžné na Žďársku. Tamní kostel svatého Kříže totiž ukrývá skutečný historický skvost - barokní varhany z...

12. září 2025  16:09

KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

Premium

Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s...

12. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pracují pro město a kraj, mají dvě placené funkce. A chtějí se stát i poslanci

V nadcházejících sněmovních volbách kandidují na Vysočině i politici, kteří už nyní mají dvě placené funkce a usilují o třetí. Zároveň je i řada těch, kteří jsou nyní vytížení na radnicích a vedle...

12. září 2025  7:30

Slaměnou Sněhurku se sedmi trpaslíky u Jakubova nahradil Rákosníček a dva žabáci

Pohádkový Rákosníček a dvě žáby v nadreálné velikosti zkrášlují od víkendu příjezd po silnici I/38 do Jakubova na Třebíčsku. Místní tvůrci zde jako každoročně už po jednadvacáté vytvořili na...

11. září 2025  14:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.