Neprávem opomíjená boží muka. Cestu střeží barokní krystal velkého Santiniho

Historická boží muka ve tvaru dokonalého krystalu pocházejí již z roku 1709. Na východním okraji vesnice tak stála dokonce ještě dříve, než velký Santini dokončil přestavbu monumentálního bobrovského kostela svatého Petra a Pavla či neméně působivého chrámu svatého Václava v sousední obci Zvole.
„Tato boží muka jsou cennou ukázkou drobné sakrální architektury, která byla v minulosti budována jako projev víry a zbožnosti. Významná jsou nejen svou architekturou a kvalitním řemeslným zpracováním, ale také umístěním,“ přiblížila Ilona Ampapová, mluvčí Národního památkového ústavu v Telči. Ve svahu u hlavní silnice totiž podle ní tvoří stavba výrazný krajinný i architektonický prvek.
Santiniho výtvor upoutá i náhodné poutníky minimálně svojí netypickou červenou barvou. Nebylo to tak ale vždy. Po většinu času byla boží muka klasicky bílá, jak ukazuje i řada dobových fotografií. Ovšem při kompletní obnově stavby v roce 2020 vykoukla na svět její původní barva - takzvaná pompejská červeň.
„Současná červená barva tak není žádným novodobým nápadem. Vychází z průzkumu starších vrstev omítek, který potvrdil, že červený nátěr byl na stavbě použit už v minulosti. Obnovení této barvy tedy navazuje na historickou podobu památky,“ vysvětlila Ampapová.
Stříška, kvůli které do objektu zatékalo
Historický průzkum prováděl Ladislav Pokorný, samotnou rekonstrukci božích muk pak malíř a restaurátor Tomáš Rossí. Při obnově bylo třeba mimo jiné napravit řadu neodborných zásahů, které byly na cenném díle v minulosti provedeny – například podbetonování stavby nebo osazení božích muk plechovou stříškou. Ta byla podle památkářů na boží muka nainstalována zhruba v 70. letech minulého století.
„Do objektu kvůli tomu dlouhodobě zatékalo. Vlivem vlhkosti pak byly omítky poškozené, místy opadané a silně narušené,“ přiblížila Ampapová.
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Právě opravy, uskutečněné v roce 2020, však dalšímu zatékání do nitra kapličky zabránily. Vznikla i drenáž bránící vzlínání vlhkosti z betonového základu. Boží muka ale také získala zpět svoji původní červenou barvu; ta je však v současné době zčásti opadaná.
„Kvůli místním klimatickým podmínkám a použití výraznějších pigmentů je potřeba počítat s častější údržbou, než se původně předpokládalo,“ uvedla k tomu mluvčí památkářů.
Další oprava už je v plánu
Podle Zdeňky Smažilové, starostky Bobrové, už městys o další opravě uvažuje. „Bohužel se na božích mukách hodně podepisuje vlhkost. Omítka se už dost loupe a bylo by potřeba nátěr zase zopakovat,“ konstatovala Smažilová s tím, že se městys pokusí na renovaci sakrální stavby získat nějakou dotaci.
Zajímavostí také je, že boží muka dnes nestojí na svém původním místě. „Byla přemístěna v souvislosti s rekonstrukcí silnice směrem na Zvoli. O přesunu rozhodl v roce 2013 Krajský úřad Kraje Vysočina, protože původní umístění bylo ohroženo plánovaným rozšířením komunikace,“ upřesnila Ampapová.
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Santiniho krystal ale změnil působiště pouze mírně. Zůstal na témže pozemku tak, aby nebránil nové trase komunikace, ale zároveň zůstal zachován a chráněn.
Unikátní boží muka jsou nyní součástí i nové poutní Santiniho stezky. Projekt, který se startem letních prázdnin spouští destinační společnost Koruna Vysočiny, provede zájemce po významných Santiniho stavbách v regionu. Při jejich poznávání poutníci a turisté nachodí kolem čtyř desítek kilometrů a absolvují prohlídky řady památek – od těch nejnavštěvovanějších chrámů až po méně známé svatostánky, které doposud stabilní otevírací dobu neměly. Výletníci si však mohou na trase udělat i „odbočku“ k Santiniho skvostům bez prohlídek, tedy třeba ke zmíněným božím mukám u Bobrové.