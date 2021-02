U dveří domácností statistici zvonit nebudou, zavolají nebo pošlou e-mail

„To je samé omezte kontakty, nejezděte ani na Vánoce za rodinou a teď budou úplně cizí lidé obcházet dalších xx lidí? To je trošku na hlavu, ne?“ zlobila se na Facebooku jedna z diskutujících.



Další podmiňovali návštěvu pracovníků statistického úřadu jenom s negativními testy na covid-19. „Jedině, že se prokážou 24hodinovým testem na covid, budou stát pět metrů ode dveří a budou umět odezírat ze rtů pod rouškou,“ přidala se další z diskutujících žen.

Jak ale zdůraznila Jitka Číhalová, ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu v Jihlavě (ČSÚ), tazatelé do domácností rozhodně nebudou docházet osobně.

„Vzhledem k epidemiologické situaci, jaká nastala, není možné dělat šetření tak, jak jsme dosud zvyklí. Tedy osobně. Rozhodně nebudeme zvonit na dveře domácností. Chránit musíme nejenom respondenty, ale i naše tazatele,“ vysvětlila Číhalová.

Šetření není možné odložit, tvrdí statistický úřad

Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v celkem 33 evropských zemích.

„Vzhledem k tomu, že se ze získaných dat následně dělají i mezinárodní statistiky, nemůžeme toto šetření kvůli epidemii úplně odložit. Jsou to data velice žádaná,“ dodává krajská ředitelka.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 384 domácnostech, a to od 30. ledna do 13. července. V Kraji Vysočina se to bude týkat 588 domácností. Poprvé bude osloveno 230 domácností, zbývajících 358 se šetření zúčastní opakovaně. Všechny byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Jak tedy Český statistický úřad údaje od respondentů získá? Využívat chce především telefonický kontakt, e-mailovou korespondenci či videokonferenční hovory.

Nejsnazší by to mělo být u domácností, které se šetření účastní opakovaně. Tazatelé je chtějí oslovovat telefonicky, a to hned v první fázi sběru dat, tedy už v únoru. „V těchto případech by to neměl být problém. Máme na domácnosti kontakty a respondenti se s našimi tazatelkami znají z předchozích let,“ uvedla ředitelka.

Tazatelky si budou v terénu pouze mapovat domy

Pokud jde o domácnosti, které budou tazatelky kontaktovat poprvé, prvotní kontakt bude odložen minimálně o měsíc.



„Uvidíme, jaká pak bude epidemická situace. Předpokládáme však, že vybraným rodinám nejprve hodíme do schránek letáčky a dopisy s informací, že domácnost byla vybrána k šetření, a požádáme je o sdělení telefonního kontaktu,“ líčí ředitelka krajské správy ČSÚ.

Úvodní rozhovor k šetření by se pak uskutečnil telefonicky, případně elektronickou korespondencí. Pokud by byla ochota ze strany respondentů, je možná podle Jitky Číhalové i videokonference.

„Pokud se budou pohybovat naše tazatelky v terénu, tak si budou jenom mapovat domy a byty, kde respondenti bydlí, a maximálně dají do schránek dopisy. Rozhodně to nebude fyzický kontakt a rozhodně nebudeme u nikoho zvonit na zvonek,“ opět zdůraznila ředitelka Číhalová.

Toto šetření nemohlo podle ní být spojeno ani s velkým sčítáním obyvatel, domů a bytů, které se bude konat na celém území země už za dva měsíce, konkrétně z 26. na 27. března.



„Sledují se tam úplně jiné kategorie ukazatelů,“ dodala s tím, že i sčítací formuláře pro velkou sčítací akci bude možné vyplnit online v mobilu nebo v počítači.