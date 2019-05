Realitní makléř, marketér i tajemník. Bývalí starostové mají novou práci

Sdružení za rozvoj bystřického regionu v posledních komunálních volbách v Bystřici nad Pernštejnem obhájilo pozice a Josef Vojta jako jeho lídr získal druhý největší počet preferenčních hlasů vůbec. Přesto se nakonec rozhodl ve volené uvolněné funkci nepokračovat.

V tandemu se starostou Karlem Pačiskou byl 14 let, po volbách však ve svých osmačtyřiceti letech mluvil o „únavě materiálu“.

Nechtěl být ani v radě, od ustavujícího zastupitelstva byl pouze jeho řadovým členem. Dal si krátký odpočinek a nyní je z něj tajemník tamního městského úřadu.

„Měl jsem tři vážné možnosti, na konci listopadu jsem se rozhodl, že se přihlásím do konkurzu na tajemníka,“ popisuje nyní Vojta.

Nelituje po pár měsících svého kroku? „Na to je ještě krátká doba, je to úplně jiná pozice,“ reagoval Vojta.



Na post zastupitele rezignoval kvůli neslučitelnosti funkcí v půlce února na mimořádném zastupitelstvu. A postupně opouští také pozice v mnoha orgánech, například ve SVAK Žďársko nebo v turistické atrakci Eden, v mikroregionu nebo místní akční skupině, kde město zastupoval.

„Hodně se to nabalovalo. Postupně svoje jednatelské pozice a místa v dozorčích radách předávám, nechtěl jsem nechat radnici ve štychu. Jako poslední se koná výběrové řízení v Bystřické tepelné,“ uvedl Vojta.

Společně se starostou Pačiskou čelil Vojta ostré kritice opozice kvůli údajně neoprávněnému pobírání odměn.

Co na nedávnou rošádu na radnici říká opozice? „Vůbec mě to nepřekvapilo, bylo mi jasné, kam to směřuje. Je to další nestandardní věc na bystřické radnici, ale není to nic nelegálního a občanům to asi nevadí,“ pronesl zastupitel Vít Novotný z Hnutí za otevřenou radnici.

Zajímavé je, že loni konkurz na tajemníka vyhrál Vojtův mladší bratr Radek. Ten však loni v půlce září zahynul při autonehodě, kterou nezavinil. Na přechodnou dobu se pak do čela úřadu vrátila Eva Špatková.

Exstarosta Velkého Meziříčí prodává nemovitosti

O návrat na radnici ve Velkém Meziříčí usiloval před volbami bývalý starosta Radovan Necid. V čele města stál od roku 2010, uspěl i podruhé, ale v září 2017 na svůj post rezignoval, když se kvůli několika přeběhlíkům rozpadla koalice.

Loňské komunální volby Necid sice vyhrál, ale jeho soupeři sestavili koalici bez vítězného sdružení To pravé Meziříčí (ODS + nezávislí), a z comebacku dvaapadesátiletého muže na radnici sešlo.

„Jsem živnostník, dělám různé věci, je toho víc, ale nechtěl bych to specifikovat. Pracuji také v realitách,“ říká Necid. „V realitní kanceláři už jsem dělal dva roky po vysoké škole, teď jsem se do toho pustil znovu,“ zmínil Necid, který dříve spoluvlastnil IT firmu.

Ve městě je opozičním zastupitelem. „V této roli toho moc neprosadíte, když vás přehlasují,“ lituje. Je také krajským zastupitelem, tam je naopak součástí vládnoucí koalice.

Marketing pro výrobce nabíjecích stanic pro elektromobily

Zdeněk Navrátil, který v uplynulých čtyřech letech vedl ždárskou radnici, nechtěl v čele města dál pokračovat. Vysvětlil to rodinnými důvody. Byl zvolen zastupitelem a poté ve staronové koalici také radním.

V bilančním rozhovoru pro MF DNES na začátku tohoto roku potvrdil, že se vrátí k dotačnímu managementu ve sdružení, které před lety zakládal. „To pořád platí. Ale mám toho víc,“ reagoval nyní.

Podílí se i na marketingu pro ždárskou společnost DEL. „Dělám pro ni konkrétní projekty,“ zmínil exstarosta inženýrskou firmu, která v poslední době zaujala například samoobslužnými nabíjecími stanicemi pro elektromobily.

Hodně rušno bylo v období voleb v Jaroměřicích nad Rokytnou. Ve čtyřtisícovém městě s krásným barokním zámkem byl posledních osm let starostou města Jaroslav Soukup. Se sociální demokracií vyhrál s náskokem i poslední volby, přesto nakonec skončil v opozici. Nyní pracuje opět u krajských silničářů, kde je obchodním náměstkem.

K původní profesi se po čtyřech letech vrátil také extarosta Pelhřimova František Kučera, který je nyní znovu šéfem Městské správy lesů.