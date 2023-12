Starostu Golčova Jeníkova prošetřuje policie, na svou funkci rezignoval

Ve vedení městského úřadu v Golčově Jeníkově, městečku s necelými třemi tisícovkami obyvatel na severu Havlíčkobrodska, je od počátku listopadu pořádné dusno. Tehdy do kanceláří vstoupili příslušníci hospodářské kriminálky a starostu Pavla Kopeckého si odvezli k podání vysvětlení.

Ve čtvrtek večer na samém počátku jednání zastupitelů události vyústily v rezignaci starosty. „Tři týdny přemýšlím, jak se k situaci postavit. Udělal jsem chybu. Ta má dvě roviny. Jednak trestně-právní, která se bude řešit ještě dlouho. A pak tu politickou. Pokud u nás platí principy demokracie, měl bych odstoupit z funkce. A tak já nyní činím,“ prohlásil Pavel Kopecký.

Svým krokem zastupitele mírně zaskočil. A také předešel. Jedněmi z avizovaných bodů čtvrteční schůze totiž bylo starostovo odvolání a určení jeho zástupce, který město dovede k volbě starosty nového.

„Rezignace pana Kopeckého se dala očekávat. V programu bylo navrženo jeho odvolání a, jak jsem vnímal náladu mezi zastupiteli, asi by ten návrh prošel,“ konstatoval místostarosta a Kopeckého stranický kolega Jiří Brož.

„Nečekali jsme, že pan starosta rezignuje hned na začátku jednání. Ale že po jednání ve své funkci nějakým způsobem skončí, se čekat dalo,“ poznamenal i Vlastimil Marušák, Kopeckého předchůdce a představitel nyní opozičního nezávislého uskupení Otevřené město Golčův Jeníkov (OMGJ).

Zakázka neprošla zastupitelstvem

Co bylo tou chybou, která dlouholetého starostu, jenž s přestávkou stál v čele Golčova Jeníkova už od konce 90. let, nebylo dlouho jasné. Policie vyšetřování odmítla komentovat.

„Policie ve vztahu k radnici v Golčově Jeníkově provádí úkony trestního řízení. Jsme v počáteční fázi prověřování, proto nebudeme případ jakkoliv komentovat,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že dosud žádná obvinění nepadla.

Na samotném jednání detailní důvody rezignace neuvedl ani sám Kopecký. Veřejnost se tak pozadí případu nedozvěděla. Pouze se spekulovalo se o městských zakázkách a porušení povinností při správě cizího majetku.

Pavel Kopecký se k situaci vyjádřil pouze písemně v dopise zastupitelům. Ten má MF DNES k dispozici. Bývalý starosta v něm přiznává pochybení při vyklízení areálu někdejšího koupaliště před výstavbou hasičské zbrojnice. Oslovil jednu ze stavebních firem v regionu a dohodl se s ní na odvozu suti a zeminy, které v areálu překážely.

„Nabídku jsem porovnával s jinými firmami a vycházelo mi, že je nejlevnější. Bohužel jsem nebyl schopen odhadnout, kolik materiálu tam skutečně je,“ popsal Kopecký v dokumentu.

K dohodě došlo letos v létě. V té době byl, jak dále píše, pod velkým tlakem, kvůli náhlému odjezdu na dovolenou, kde měl figurovat jako výpomoc při služební cestě své partnerky. Zakázku tudíž u firmy objednal bez souhlasu zastupitelů s tím, že ji nechá schválit dodatečně.

„Byla to velká chyba a jsem za ni připraven nést odpovědnost. Nicméně musím konstatovat, že vše, co bylo vyfakturováno, bylo i skutečně odvezeno,“ odmítá, že by kdokoliv včetně města utrpěl finanční újmu.

Nový starosta má být znám do dvou týdnů

Do volby nového starosty Golčův Jeníkov povede místostarosta Jiří Brož. Zastupitelstvo, z něhož jméno prvního muže radnice vzejde, by se při tom mělo konat už 14. prosince.

Jeníkov je od posledních voleb rozdělen na dvě poloviny. V patnáctičlenném zastupitelstvu má osm hlasů koalice s ODS, zbylých sedm připadá opozici v čele s OMGJ. Místní politiky tak čekají necelé dva týdny horečného vyjednávání.

„Budeme to všechno teprve řešit. Jako ODS bychom rádi post starosty udrželi. Zda na něj budu kandidovat já, nebo někdo z mých kolegů, zatím není jasné,“ konstatoval Jiří Brož.

Svou šanci ale vidí i opozice. „Otevírají se nám nové možnosti. Ale nejprve si ve sdružení budeme muset sami říct, co vlastně chceme,“ vzkázal Vlastimil Marušák.

„V podstatě existují jen dvě reálné možnosti. Buď si dál budeme hrát na politické strany, koalice a opozice a v tom případě bude vývoj hodně složitý. Nebo se podaří domluvit nová spolupráce mezi volebními uskupeními,“ naznačil Marušák.