Ještě loni nosil pivo v hospodě, teď jeho sparťanskou hymnu zpívá celý stadion

Kde se vzala vaše láska ke Spartě?

Ona se stupňovala a pak vygradovala naší spoluprací. To mi Sparta přirostla k srdci nejvíce, protože jsem byl ke všemu blíže. Můj vztah ke klubu nemá tak velké kořeny. Českou ligu jsem dříve moc nesledoval, miloval jsem a miluji Arsenal, anglickou ligu. Spartu jsem si oblíbil díky Tomáši Rosickému, který byl odmalička můj fotbalový vzor. A pak ještě díky Láďovi Krejčímu. Najednou byla Sparta nejblíž mému srdci.

Podařilo se vám letos při oslavách titulu potkat se s Tomášem Rosickým?

Podařilo, ale bylo to takový hektický. On mě nechtěl pustit do kabiny, protože jsem tam vlastně neměl co dělat. Hráči mě tam ale potom zatáhli, tak vzniklo to legendární video z oslav. Radši bych se s ním setkal za příjemnějších, klidnějších okolností.