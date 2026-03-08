Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s byty

Nový farní dům sv. Anežky na místě bývalé fary v Myslibořicích u Hrotovic v sobotu slavnostně požehnal moravskobudějovický děkan Miloš Mičánek. V nejbližších dnech se do šesti nových bytů domova nastěhuje sedmnáct nájemníků. Dům bude sloužit k sociálnímu bydlení.

Jeho vybudování na místě zchátralé fary inicioval myslibořický farář Tomáš Holcner s pomocí podporovatelů. Sám farář starou faru půjčeným bagrem boural. Bagr vystavil v sobotu na slavnosti na farní zahradě. „Dům sv. Anežky není dílem jednoho faráře. Baví mě něco tvořit a moje role je, že se mám na lidi usmívat, takže to beru jako dílo úsměvů,“ řekl po sobotní slavnosti s nadsázkou Holcner.

Pracovala firma, na brigádách si však i dobrovolníci odpracovali tisíce hodin. „Moje práce je, že v okolí vyhledávám schopné a pracovité lidi, kteří něco umí. Mým úkolem je ty lidi do toho nadchnout. Pomáhala řada lidí, kteří si řekli: já už jsem zabezpečen, teď můžu pracovat pro druhé. Pokládám to za součást spirituality křesťana – pomáhat,“ pověděl Holcner.

S proměnou pomohly dotace

Fara dříve sloužila k bydlení zdejšímu faráři. Když ten v roce 1990 zemřel, bylo stavení u kostela nevyužité a chátralo. „Neměli jsme peníze na rekonstrukci ani nápad na využití, až najednou věci zapadly do sebe a našli jsme řešení,“ popsal Holcner. Farnost zažádala o dotaci z programu IROP na sociální bydlení. Podařilo se získat podporu ve výši 95 procent z celkové částky 24,5 milionu korun. „Základním posláním bylo přiblížit faru lidem a znovu z opuštěného místa udělat funkční místo,“ komentoval dílo autor projektu Pavel Holý. Novostavba vznikla na půdorysu původní budovy.

Po ročních přípravách začaly vlastní práce loni v lednu. Po deseti měsících byla kolaudace. Přes zimu stavebníci dokončovali úpravy nádvoří.

Farnost získala sedmnáct žádostí o sociální bydlení. Kritéria splnilo jedenáct, ze kterých bylo vybráno finálních šest. „Od seniorů, kterým kvůli příliš vysokém nájmu hrozila ztráta bydlení, přes paní, která po ztrátě zaměstnání přišla o služební bydlení a zůstala bez přístřeší, až po maminku, která s dětmi utekla z původního bydliště kvůli domácímu násilí,“ sdělila myslibořická farnice a sociální pracovnice Petra Procházková, která ve volném čase vyřizovala žádosti o byty.

Bydlení bude za symbolickou cenu

Po započtení dotace zbyl dluh 1,3 milionu korun. „Ty budeme šetřit z milodarů, darů i příspěvků obcí, něco málo pokryjeme ze symbolického nájemného v sociálních bytech. Můj cíl je do pěti let dluh splatit a v Myslibořicích pokračovat v dalších akcích,“ řekl Holcner.

Sociální sídliště šokuje. Už 500 let zde nezvýšili nájem, není to ale zadarmo

Podle jeho představy by se z areálu bývalé fary a přilehlé zahrady mohl stát otevřený prostor. „Proto jsem vysadil vrata od dvora fary, aby zde vznikl prostor, kde by se lidé mohli potkat, posedět na lavičce,“ řekl farář. K tomu ještě Holcner plánuje zrevitalizovat klenutou farní stodolu na dvoře.

„Mám vizi, že by tam mohlo vzniknout komunitní centrum se společenským sálem třeba na oslavy narozenin. Na uskutečnění ale budeme potřebovat asi 200 tisíc korun, které zatím nemáme. Třeba se nějaký podporovatel najde,“ věří farář Holcner. Byl by rád, kdyby myslibořický příklad inspiroval i jiné farnosti, kde přemýšlí, co se starými nevyužívanými farami.

Na podlaze původní staré myslibořické fary stavebníci při demolici našli staré prkno s tužkou psaným nápisem. Ten sděloval, že v roce 1842 podlahu položil myslibořický stolařský mistr Martin Pillich se synem Franczem.

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s byty. (7. března 2026)
