Na brodském stadionu se zelená tráva, na kterou se půl roku nesmí vkročit

Celkem 37 milionů korun stál Brod nový areál pro atletiku a fotbal u řeky Sázavy. Velká rekonstrukce plochy stadionu trvala rok a dokončena byla loni v srpnu. Během ní vznikl nový běžecký ovál, vybudovány byly doskočiště i sektory pro technické disciplíny. A položen byl nový přírodní trávník.



Jenže ten zatím správcům areálu, kterým jsou brodské technické služby, přidělává spíš vrásky, než by dělal velkou radost. Na trávníku se odehrála jen podzimní část fotbalové sezony. A od února plochu lemují cedulky se zákazem vstupu.

„Na podzim byl trávník v dezolátním stavu. Jakmile kluci šli do skluzu, nevytrhli z trávníku drny, ale nechali v něm mazlavou stopu. Trávník pak neregeneroval, znovu nezarůstal,“ líčí Pavel Mazánek mladší, předseda fotbalového klubu FC Slovan.

Došlo k nadměrnému zatížení trávníku? Fotbalisté to odmítají

Město, jakožto investor celé přestavby stadionu, situaci řešilo s dodavatelem trávníku. A dohodlo se na tom, že nechají zelenou plochu odpočinout. Od února je tak na trávu vstup zakázán. „Za celé jaro jsme na něj nešlápli, všechny zápasy i tréninky jsme měli na vedlejší umělé trávě,“ tvrdí Mazánek.

Zákaz používání by měl trvat až do poloviny prázdnin. Dodavatelská firma trávník po dohodě s vedením města nechala zregenerovat, vyčistit a provzdušnit. Podle fotbalistů se totiž s největší pravděpodobností na podzim nespojily jednotlivé vrstvy trávníku a je to potřeba dohnat nyní.

„Podle vyjádření firmy došlo na podzim k nadměrnému zatížení trávníku,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal. Že by ale zatížení bylo důvodem dezolátního stavu trávníku, Pavel Mazánek odmítá.

Má sloužit jen k zápasům, trénujte jinde, vzkazuje město

Vedení města je kvůli krásně zelenému, ale půl roku nepřístupnému trávníku terčem kritiky i posměšků. Přesto si radní za nemalou investicí do zeleného pažitu jednoznačně stojí.

„Když jsme trávník vybírali, měli jsme dvě možnosti. Buď jsme mohli vzít normální, řeknu vesnickou verzi. A nebo opravdu kvalitní špičkový trávník vhodný pro ligové zápasy. Zvolili jsme druhou možnost,“ konstatoval Stejskal.

Podle radnice má trávník sloužit prakticky jen pro mistrovské zápasy. Trénovat mají fotbalisté na vedlejším hřišti s umělým povrchem.

„Neexistuje trávník, který by vydržel denní zátěž tréninků a zápasů. Všechna lepší fotbalová hřiště se využívají pouze k zápasům, trénuje se na jiných,“ dodává Vladimír Slávka, druhý z místostarostů.

Na atlety, kteří na trávu stoupnou, se občas fotbalisté oboří

Jenže stadion Na Losích neslouží jen fotbalistům, ale i atletům. A ti ho také po ukončení zimního období rádi využívali. „Pro hod oštěpem je trávník uzpůsobený, ale pro vrh koulí či hod kladivem nikoliv,“ upozorňuje třetí z místostarostů Libor Honzárek.

O současných potížích se stavem trávníku a zákazem vstupu však nejsou podrobně informováni všichni trenéři. Při atletických trénincích sem tam děti na trávník i přes zákazové tabulky vběhnou. A to se nelíbí fotbalistům, kteří ne vždy reagují zrovna klidně.

„My jsme uživatelé stadionu, stejně jako atleti. Ale chceme, aby zákaz vstupu na trávník dodržovali všichni bez výjimky. Aby všichni měli stejné podmínky,“ vysvětluje Pavel Mazánek.

Správce čeká těžká práce: ohlídat trávu před dětmi

Radnice chce proto v dohledné době uspořádat schůzku se všemi uživateli stadionu i správci areálu a podrobně je o situaci informovat. „Zdůrazním, že není možné, aby fotbalisté z plochy někoho vyháněli. Od toho jsou tu správci areálu, kteří musí nastavit jasná pravidla,“ poznamenal Zbyněk Stejskal.

Do současných problémů s trávníkem vpadne ještě jedna mimořádná událost. Už tuto neděli bude stadion Na Losích hostit třetí kolo atletické ligy Vysočiny přípravek. Do Brodu dorazí až stovky dětí ve věku do jedenácti let z celého kraje. Aby žádné z nich nevstoupilo na trávník do středu oválu, půjde jen těžko uhlídat.